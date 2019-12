Bu hafta vizyona giren filmler

T24 - Bu hafta biri yerli, üç yeni film sinema sevenlerle buluşacak.





Romantik Komedi



Ketche'nin yönettiği ve Cemal Hünal, Engin Altan Düzyatan, Gürgen Öz ile Sedef Avcı'nın oynadığı ''Romantik Komedi'', metropollerde yaşayan kadın ve erkek ilişkilerini anlatan eğlenceli ve samimi bir dile sahip.



Filmin konusu şöyle; ''Esra, Didem ve Zeynep, üç yakın arkadaştır. Zeynep'in düğünü sürprizlere neden olacaktır. İstemediği bir işte yıllardır çalışan Esra istifa eder, kötü giden ilişkisini sona erdirir. Reklam ajansında çalışmaya başlayan Esra, ajansın kreatif direktörü Mert ile yakınlaşırken, Didem de Mert'in arkadaşı aktör Cem Sezgin'den etkilenir. Üç arkadaşın kararları hayatlarını değiştirecektir.''





The Book of Eli



Albert Hughes ile Allen Hughes'in yönettiği ve Denzel Washington, Gary Oldman, Mila Kunis ile Ray Stevenson'un oynadığı ''Tanrının Kitabı/The Book of Eli'' içerdiği şiddet ve dil unsurlarından dolayı Amerika'da ''R'' kategorisinde sınıflandırıldı.

Filmin konusu şöyle; ''Seçtiği için değil, öyle gerektiği için savaşçı olmuş Eli, sadece huzur arıyor ama zorlanırsa, yaptıkları ölümcül hatayı anlama fırsatı vermeden rakiplerini alaşağı ediyor. Şiddetle koruduğu şeyse hayatı değil, geleceğe dair umudu. 30 yıldır taşıyıp koruduğu ve gerçekleştirmeye kararlı olduğu bir umut. Bu adanmışlıkla hareket eden Eli'nin, yıkılmış dünyada elinden tutan ve onu ele geçirmeye kararlı olan tek kişi hırsızlar ve silahşörlerden oluşan derme çatma bir kasabada hükümdarlığını ilan eden Carnegie'dir. Bu sırada, Carnegie'nin evlatlık kızı Solara, başka bir nedenden ötürü Eli ile ilgileniyordur. Ama ikisi de onu yolundan döndürmenin kolay olmadığını görür.''





Everybody's Fine



Kirk Jones'un yönettiği ve Robert Deniro, Drew Barrymore, Kate Beskinsale ile Sam Rockwell'in oynadığı ''Herkesin Keyfi Yerinde/Everybody's Fine'' zengin oyuncu kadrosu ile haftanın öne çıkan yapımlarından.



Filmin konusu şöyle; ''Frank Goode ailesini ayakta tutabilmek için her saat çalışmış, 60 yaşına geldiğinde, zamanın geçip gittiğini ve çocuklarının büyüdüğünü göremediğini fark etmiştir. Zamanı geri döndürüp çocuklarıyla tekrar bir araya gelme hevesiyle Frank, ani bir yolculuğa çıkar. Ancak kısa sürede karısının ona çocukların durumlarıyla ilgili bilgi verirken, kötü haberleri atladığını ve iyi haberleri abarttığını fark eder.''