Bu hafta vizyona giren filmler

İşte o filmler:

Resident Evil 5: İntikam

Popüler video oyun serisinden uyarlanarak dünyada 700 milyon dolardan fazla hasılat elde eden serinin beşinci filmi 'Resident Evil 5: İntikam' (Resident Evil: Retribution), aksiyon sevenlerle buluşacak.

Paul W.S. Anderson'un yazıp yönettiği film, üç boyutlu olarak izleyici karşısına çıkacak.

Milla Jovovich'in yanı sıra Michelle Rodriguez, Sienna Guillory, Kevin Durand, Shawn Roberts, Colin Salmon'ın rol aldığı filmin konusu şöyle:

'Umbrella şirketinin dünyayı yıkıma uğratmaya devam eden ölümcül T-Virüsü, dünya nüfusunu, et yiyenler ordusu haline dönüştürmektedir. İnsan ırkının son ve tek umudu olan Alice (Milla Jovovich), gözünü Umbrella'nın en gizli operasyonunda açar ve araştırdıkça gizemli geçmişinin sırlarını ortaya çıkarır. Güvenli bir yeri olmayan Alice, salgının sorumlularını teker teker avlamaya başlar. Alice, Tokyo'dan New York'a, Washington'dan Moskova'ya uzanan bu serüvende, doğru olduğuna inandığı her şeyin gerçekliğinden şüphe etmeye başlayacaktır. Dostlarından oluşan küçük bir birliğin de yardımlarıyla Alice, bu düşmanca dünyadan kurtulmaya yetecek kadar hayatta kalıp savaşmak zorundadır.'

Toprağın Çocukları

Haftanın yerli yapımlarından 'Toprağın Çocukları' filminin yönetmenliğini Ali Adnan Özgür üstlendi.

Senaryosunu Dilşah Özdinç'in yazdığı filmin genel sanat yönetmenliğini ise Ezel Akay yaptı.

Erkan Can, yapımcılığını üstlendiği filmde 'Kemal' karakterini canlandırırken, filmin oyuncuları arasında Şebnem Sönmez, Bahtiyar Engin, Suzan Kardeş, Müge Boz, Türkü Turan, Ufuk Bayraktar, Ezgi Mola, Serdal Genç, Bertan Dirikolu, Menderes Samancılar, Banu Başeren ve Ezel Akay yer alıyor.

Kampı saldırıya uğrayan Çingene kızı Karika'nın kamptan kaçarken köy enstitüsü öğrencisi Cevher tarafından kurtarılması ve İsmail Hakkı Tonguç'un da yardımıyla enstitü içinde koruma altına alınmasıyla başlayan filmde, bu durumdan rahatsız olan köy halkı, çingenelerin enstitüden çıkartılması için baskı yapar. Bu baskıları fırsat bilen bölge komutanı Necip, enstitüye baskın yapar ve enstitü müdürü Kemal öğretmeni gözaltına alır. Gözaltına alma süreci, köy enstitülerinin kapatılma süreciyle eş zamanlı ilerlemektedir. Kemal öğretmen mahkemece aklanır, ancak köy enstitülerinin kapatılma kararı yakındır.

Yurt

Diğer yerli yapım olan 'Yurt', sinemaseverlerin Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kasaba', 'Mayıs Sıkıntısı' ve 'Uzak' filmlerinde oyuncu olarak tanıdığı Muzaffer Özdemir'in ilk uzun metrajlı filmi.

Özdemir'in aynı zamanda senaryosunu da yazdığı dram türündeki filmin çekimleri, Gümüşhane, Bolu ve İstanbul'da gerçekleştirildi. Kanbolat Görkem Arslan, Muzaffer Özdemir, Muhammet Uzuner, Pınar Ünsal, Saygın Soysal'ın rol aldığı filmin konusu şöyle:

'Karamsar ve nevrotik mizaçlı bir mimar olan Doğan, İstanbul yakınlarında arkadaşlarıyla kamp yaparken hastalanır. Danıştığı doktoru kendisine seyahat önerir. Doğan, sıla özlemiyle çocukluğunun geçtiği, fakat uzun yıllardır göremediği memleketine tatile gider. Modern tekno-liberal zihniyet her yeri eşbiçimli hale dönüştürmüş, yeryüzüne yaptığı düşmanlıklar en ücra köşelere kadar sızmıştır. Doğan, zamanın bitip tükenmek bilmediği, dış dünyayı yalnızca kişiliğinin bir uzantısı gibi gördüğü sükunet halindeki yurdunu boşuna arayacaktır.'

Sadakatsizler

'Sadakatsizler' (Les Infideles - The Player), yedi Fransız yönetmenin gözünden erkek sadakatsizliği ve bunun çeşitli versiyonlarını anlatan kısa filmlerden oluşan bir komedi.

Jean Dujardin, Gilles Lellouch, Emmanuelle Bercot, Fred Cavaye, Alexandre Courtes, Michel Hazanavicius, Jan Kounen ve Eric Lartigau'nun kısa filmlerinin yer aldığı 'Sadakatsizler' filminde, Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Violette Blanckaert, Bastien Bouillon, Guillaume Canet ve Celestine Chapelain rol alıyor.

Kadın-erkek ilişkilerine erkek yönünden bakan, erkeğin aldatma nedenlerini araştırıp bu nedenlere esprili ve doğal yaklaşan filmin erkek karakterlerinin duyguları ve hatalarıyla ile boğuştukları, aynı zamanda birçok saf dürüstlük gösterdikleri sahneler de bulunuyor.

Film, tüm umutsuz, absürt ve komik varyasyonlarıyla erkek sadakatsizliğinin başarı ve hüsranlarını, zaferlerini ve acıklı felaketlerini ele alıyor.

Denizin Dişleri

Avustralya yapımı 'Denizin Dişleri' (The Reef), gerilim türünü seven izleyicileri salonlara çekmeyi hedefliyor.

Andrew Traucki'nin yönetmenliğini üstlendiği filmde, Adrienne Pickering, Damian Walshe-howling, Kieran Darcy-smith, Zoe Naylor, Gyton Grantley rol alıyor.

Filmin konusu şöyle: 'Kate, kardeşi Matt ve kız arkadaşı Suzie ile birlikte Avustralya'ya Kate'in eski sevgilisi Luke'u görmeye gider. Luke, onlara bir hafta sürecek bir tekne seyahati teklifi sunar. Plana göre bir haftada Endonezya'ya varacaklardır, fakat Avustralya kıyılarındaki büyük mercan kayalıkları bölgesinde beklenmedik bir sorunla karşılaşırlar. Yelkenlinin salması parçalanır ve alabora olur. Tek şansları teknenin üstünde kalmak ya da en yakın adaya kadar yüzmektir. Bir kişi dışında hepsi adaya yüzmeye karar verir. Oysa ki büyük bir köpek balığı tarafından takip edildiklerini bilmemektedirler.'

İlk ve Son Aşkım

Yönetmenliğini Lorene Scafaria'nın yaptığı 'İlk ve Son Aşkım' (Seeking A Friend For The End Of The World) komedi ve dram unsurlarını barındırıyor.

Filmin oyuncuları arasında Keira Knightley, Steve Carell, Adam Brody, Melanie Lynskey, Rob Corddry, William Petersen, Derek Luke gibi isimler yer alıyor.

Film, radyoda 'Matilda' isimli asteroidin tüm çabalara karşı yok edilemediği ve 3 hafta içinde dünyaya çarpacağı duyurusu ile başlıyor. Üç hafta sonra dünyanın sonu geleceğini öğrenen insanlar, tüm işlerini bırakarak, günlerini gün etmeye başlar. Dodge Petersen'in eşi Linda da bu duyuru üzerine hiçbir şey söylemeden eşini terk eder. Dodge ise komşusu Penny ile birlikte lisedeki aşkını bulmak ve Penny'nin ailesini görmek için yola çıkar.