Bu hafta vizyona giren filmler

İşte o filmler:

Gerçeğe Çağrı (Total Recall)

“Gerçeğe Çağrı” (Total Recall), Philip K. Dick'in “We Can Remember It For You Wholesale” adlı kısa hikayesinden ilham alınarak yeniden çekilen, gerçeklik ve hafıza hakkında bir aksiyon-gerilim filmi.

Yönetmenliğini Len Wiseman'in yaptığı filmde, Colin Farrell'in yanı sıra Kate Beckinsale, Jessica Biel, Bryan Cranston, John Cho ve Bill Nighy rol alıyor. Filmde, Colin Farrell'in canlandırdığı, çok sevdiği güzel bir karısı olan fabrika işçisi Douglas Quaid, gündelik yaşamından çok sıkılmıştır ve hayatında yaşayabileceği en güzel anların, bir süper ajanın anılarında saklı olduğuna inanır. Ancak Quaid, korkunç bir prosedür hatası yüzünden aranan bir adam olur ve kendisini lider Cohaagen tarafından kontrol edilen, polis güçlerinden kaçarken bulur. Quaid, bir isyancıyla birlik olarak yer altındaki direnişin liderine ulaşmak ve Cohaagen'ı durdurmak ister. Gerçekle hayal arasındaki çizgi iyice bulanıklaşırken, Quaid'in dünyasının kaderi de kendi gerçek kimliğini, gerçek aşkını ve gerçek kaderini bulmasına bağlıdır.

Cosmopolis

Haftanın dram yapımı olan Fransa-Kanada ortak yapımı “Cosmopolis” filminin yönetmenliğini David Cronenberg üstlendi. Robert Pattinson, Juliette Binoche ve Sarah Gadon'un başrollerini paylaştığı filmin konusu şöyle: “28 yaşındaki milyoner Eric Packer için sıradan gibi görünen bir gün, 24 saat içerisinde hayatının çizgisini değiştirecek cehennemvari bir hal alacaktır. Limuziniyle Manhattan'da bir iş için şehre inen Packer'in, trafikte sıkışınca limuzinine giren insanlar bir şekilde hayatına etki edecektir.”

İlk Aşkım (My First Love)

Marie-Castille Mention-Schaar'ın yönettiği “İlk Aşkım” (My First Love), haftanın romantik yapımı. Esther Comar ve Martin Cannavo'nun başrollerini paylaştığı film, lise sona giden okulun çalışkan ve güzel kızı olan 18 yaşındaki Sarah ile liseyi bir türlü bitirememiş 20 yaşındaki yakışıklı ve asi Zachary'nin aşkını anlatıyor. Başlarda birbirlerinden pek hoşlanmayan bu zıt ikili, zamanla karşı koyamadıkları bir çekimle birbirlerine aşık olur. Ancak Sarah'nın üniversiteye gidecek olması, son derece farklı iki aileden geliyor olmaları ve Zachary'nin okulda yaşadığı problemler aşklarının önünde bir engel olarak belirir. Fakat tüm engellere rağmen aralarında gelişen bu ilk aşk, ikilinin hayatında derin bir iz bırakacaktır.

Lanetli Ruh (Emergo)

Korku filmi sevenler bu hafta “Paranormal Activity” ekolünden gelen bir film olan “Lanetli Ruh”ta (Emergo), bir hayalet hikayesi izleyecek. Carles Torrens'in yönettiği filmde, Kai Lennox, Gia Mantegna, Rick Gonzalez, Fiona Glascott rol alıyor. Filmde, eşinin ölümünden sonra çocuklarıyla yeni bir eve taşınan Alan, evde yalnız olmadıklarına dair işaretler fark eder. Çocuklarının hayatından şüphe duymaya başlayan Alan, araştırma yapmaları için eve doğaüstü olaylarla ilgilenen bir ekip çağırır. Ekibin üç gün süren çalışmaları süresince tüyler ürpertici görüntüler ve gerçekler ortaya çıkacaktır.

Vikingler Efsanesi: Thor (Legends Of Valhalla: Thor)

Bu hafta özellikle küçük izleyicileri sinema salonlarını çekmeyi hedefleyen “Vikingler Efsanesi: Thor” (Legends Of Valhalla: Thor), üç boyutlu bir animasyon filmi. Justin Gregg, Paul Tylak, Nicola Coughlan ile Liz Lloyd'un oynadığı ve seslendirmelerini yaptığı filmi, Oskar Jonasson, Toby Genkel ve Gunnar Karlsson yönetti. İzlanda yapımı film, göklerdeki tanrı babasından bir işaret olarak sihirli bir çekiç alan genç kahraman Thor'un güçlü ve kötü bir kraliçeye karşı mücadelesini anlatıyor. Kötü kraliçe dev canavarlardan oluşan ordusunu Thor'un kasabasını yerle bir etmesi için görevlendirdiğinde, genç kahraman da hayatta gerçekleştirmesi gereken bir amaca sahip olur.