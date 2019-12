Bu hafta vizyona giren filmler

T24 -

Nezih Ünen'in yönettiği ve Yunus Güner, Fadik Sevin Atasoy, Özlem Tekin ile Tan Sağtürk'ün oynadığı “Mavi Pansiyon” filmi, aşk ve dram sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak.Filmin konusu şöyle:“Ahmet'in evliliği sona erdiğinde aşka inancını kaybeder. Bahar ve Esra adlı iki arkadaş, tatil için Ege sahilindeki Mavi Pansiyon'a giden Ahmet'in ilgisini çeker. İkili, farklı karakterlere sahiptir. Zıt karakterli iki güzel kadın ve yalnız bir adam. Pansiyondaki diğer kişiler de aşkın farklı yüzleri ile tanışırken Koray, Ahmet'e iddialı bir rakip olur.”Martin Scorsese'in yönettiği ve Asa Butterfield, Chloe Moretz, Emily Mortimer ve Ben Kingsley'in oynadığı “Hugo” filmi, macera sahneleriyle izleyicilerin ilgisini çekecek.Brian Selznick'in romanından uyarlanan ve 1930 Parisinde geçen filmde, tren istasyonunda yaşayan kimsesiz birinin sonradan babası olacak kişiyle ve bir makineyle arasındaki gizemi anlatıyor. Paris tren istasyonunun duvarları arasında yaşayan ve saatlerden sorumlu olan kimsesiz bir çocuk, bir gün saati tamir etmeye kalkışınca kendini bir anda gizemli maceranın içinde bulur.Yüksel Aksu'nun yönettiği ve Şahin Irmak, Ayşe Bosse, Emin Gürsoy ile Recep Yener'in oynadığı “Entelköy Efeköy'e Karşı” filmi, komedi sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.Filmde, doğayla baş başa yaşamak isteyen bir grup kentli ekolojist, Ege'de bir köy inşa eder. Köy halkı, tarla ve evlerini yüksek fiyata aldıkları için aktivistleri büyük bir sevgiyle karşılar. Her şey yolundadır, ancak bölgeye kurulması gündemde olan termik santral kararı işleri değiştirir. Termik santral ile birlikte eski köylüler ile köyün yeni sakinleri arasında ilginç ve komik bir süreç başlar.Alper Mestçi'nin yönettiği ve Türkü Turan, Tülay Bursa, Selim Gürata ile Zeliha Güney'in oynadığı “Musallat 2: Lanet” filmi, korku ve gerilim sahneleriyle sinemaseverlerin ilgisini çekecek.Filmde, kapkaranlık geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan öğretmen Elif, yaşadığı tüm sorunların aslında geçmişindeki büyük bir hatadan kaynaklandığını öğrenir. Bu büyük hata ise yanlış zaman ve yerde yapılan, korkunç ve çözülmesi mümkün olmayan bir büyüdür.Roger Donaldson'ın yönettiği ve Nicolas Cage, January Jones, Jennifer Carpenter ile Guy Pearce'nin oynadığı “İntikamın Bedeli (Seeking Justice)” filmi, gerilim sahneleriyle sinemaseverlerin ilgisini çekecek.Filmde, Will'in eşi Laura, ağır bir cinsel saldırının kurbanı olur. Karısının durumunu öğrenmek için hastanede bekleyen Will'in yanına bir adam gelir ve ona adli süreci yaşamak yerine, adaleti derhal yerine getirmeyi teklif eder. Çabuk karar vermesi gereken Will, bu teklifi kabul eder ve yasal olmayan yollardan düzen sağlamaya çalışan bir yeraltı örgütünün içine düşer.Sarah Smith'in yönettiği ve Arda Aydın, Ali Ekber Diribaş, Mazlum Kiper ile Orhan Kemal Aydın'ın seslendirdiği “Hediye Operasyonu (Arthur Christmas)” filmi, animasyon sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak.Filmin konusu şöyle:“Filmde, her çocuğun kafasından geçen, 'Noel Baba onca hediyeyi bir gecede nasıl dağıtıyor?' sorusuna cevap veriyor: 'Noel Baba'nın, Kuzey Kutbu'nun altındaki operasyon merkezi sayesinde.' Dünya çocuklarından birine hediye gönderilmesi unutulunca, Noel Baba ailesinin en küçük üyesi Arthur, Noel sabahından önce son hediyeyi vermek için göreve çıkıyor.”