Bu hafta vizyona giren filmler

T24

SAÇ SAÇ

KÖTÜ ÖĞRETMEN KÖTÜ ÖĞRETMEN

BİR TUTAM CENNET BİR TUTAM CENNET

SON DURAK 5 SON DURAK 5

Tayfun Pirselimoğlu'nun yönettiği ve Ayberk Pekcan, Nazan Kesal ile Rıza Akın'ın oynadığı “Saç” filmi, dram sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.Tarlabaşı'nda perukçuluk yapan kanser hastası bir adamın hikayesinin anlatıldığı filmde, Hamdi'nin asosyal kişiliğinin yarattığı yalnızlık ile dükkana gelen Meryem saplantı haline gelir ve bu saplantı onu cinayet işletecek boyuta kadar ilerler.Jake Kasdan'ın yönettiği ve Cameron Diaz, Justin Timberlake, Lucy Punch ile Jason Segel'in oynadığı “Kötü Öğretmen (Bad Teacher)” filmi, komedi sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak.Filmde, Elizabeth, ağzı bozuk ve gaddar bir öğretmendir. Bir an önce evlenip öğretmenlikten ayrılmak isteyen Elizabeth, zengin ve yakışıklı yedek öğretmenin kalbini kazanma planını hayata geçirir. Bu konuda meslektaşı Amy ile rekabet ederken, kendisine asılan beden eğitimi öğretmeniyle de uğraşır ve yaptıkları kendisini bile hayrete düşürür.Nicole Kassell'in yönettiği ve Kate Hudson, Gael Garcia Bernal, Rosemarie Dewitt ile Lucy Punch'ın oynadığı “Bir Tutam Cennet (A Little Bit Of Heaven)” filmi, romantizm sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.Filmin konusu şöyle:“Marley Corbett, genç, güzel ve bir o kadar da uçuk kaçık bir reklamcıdır. En büyük korkusuysa büyük bir aşk yaşayarak kendini birine açmak ve bir ilişkinin sorumluluğunu almaktır. Hayata karşı alaycı bir tavır takınan, olayları pek de ciddiye almayan Marley'in yapacağı doktor ziyareti hem kendisi, hem de doktoru için yepyeni bir macera olacaktır.”Steve Quale'in yönettiği ve Emma Bell, Nicholas D'Agosto, Miles Fisher ile Arlen Escarpeta'nın oynadığı “Son Durak 5 (Final Destination 5)” filmi, korku sahneleriyle izleyicilerin ilgisini çekecek.Filmde, otobüs yolculuğu devam ederken Sam, kendisi, arkadaşları ve birçok insanın, köprünün çökmesi sonucu öleceğine dair bir öngörü yaşar. Bu öngörü sona erdiğinde, gördükleri gerçek olmaya başlar. Sam, panik halinde mesai arkadaşlarından olabildiğince çoğunu, dostu Peter ve kız arkadaşı Molly'yi felaketten uzaklaştırmaya çalışır.