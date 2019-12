Bu hafta vizyona giren filmler

T24

Mark Waters'ın yönettiği ve Jim Carrey, Carla Gugino, Angela Lansbury ile Ophelia Lovibond'un oynadığı “Babamın Penguenleri (Mr. Popper's Penguins)” filminde, eşinden boşandıktan sonra hayatına son derece rutin bir şekilde devam eden iş adamı Tom Popper'in hayatı, babasından kendisine miras kalan 6 penguenle değişir. Önce penguenleri bir hayvanat bahçesine vermeyi düşünen Tom, çocukları penguenlere bayılınca, evini bir kış parkına çevirmeye karar verir.David Mackenzie'nin yönettiği ve Ewan McGregor, Eva Green, Connie Nielsen ile Stephen Dillane'in oynadığı “Yeryüzündeki Son Aşk (Perfect Sense)” filminde de kadınlara bağlanmakta sorun yaşayan Michael, soğuk görünümlü güzel doktor Susan ile tanışır. Susan, uzun bir süredir kendini işine adayıp özel hayatından vazgeçer, Michael ise kadınlarla ciddi ilişki kurmaktan kaçınır. İkisi de birbirlerine karşı derin duygular hissederken, tüm dünyada insanların duyularını sırayla yok eden salgın bir hastalık baş gösterir.Joe Cornish'in yönettiği ve Nick Frost, Jodie Whittaker, John Boyega ile Terry Notary'nin oynadığı “Uzaylıların Şafağı (Attack The Block)” filmi, aksiyon sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.Filmde, Güney Londra'nın varoşlarına büyük bir uzaylı saldırısı gerçekleşir. Bir grup gençten ibaret bir sokak çetesi, bu saldırıya karşı koymak için örgütlenir.Olivier Megaton'un yönettiği ve Zoe Saldana, Jordi Molla, Cliff Curtis ile Lennie James'in oynadığı “Kolombiyalı: İntikam Meleği (Colombiana)” filminin konusu da Kolombiya'da geçiyor. Filmde, 9 yaşındaki Cataleya, anne ve babasının katledilişine seyirci olur ve kendisi de katledilmekten kılpayı kurtulur. Amcası Emilio ile Amerika Birleşik Devletleri'ne sığınır. Bundan 15 yıl sonra, bir kiralık katil olarak amcası için çalışacak ve geride hep anne ve babasının katilleri için her kurbanın göğsüne çizdiği bir orkide kartviziti bırakacak.Martin Campbell'in yönettiği ve Ryan Reynolds, Blake Lively, Peter Sarsgaard ile Mark Strong'un oynadığı “Yeşil Fener (Green Lantern)” filminin konusu da şöyle:“Gizemli bir evrende Yeşil Fener Kolordusu olarak adlandırılan barış ve adalet koruyucuları vardır. Gökadalarda düzeni koruyacaklarına söz veren birliğinin her üyesi, onlara süper güç veren bir yüzük takar. Ama Parallax adında yeni düşmanları evrendeki güç dengesini bozmaya kalkışınca, kaderleri seçilen ilk insan, yeni asker Hal Jordan'a emanet edilir.”