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Kültür-Sanat

Bu hafta vizyona giren filmler

Sinemaseverler, bu hafta animasyon, komedi, korku ve dram konulu 4 yabancı filmle buluşacak...

19 Ağustos 2011 03:00

T24 - Sinemaseverler, bu hafta animasyon, komedi, korku ve dram konulu 4 yabancı filmle buluşacak.



Arabalar 2

John Lasseter ile Brad Lewis'in yönettiği ve Owen Wilson, Larry the Cable Guy, Michael Caine ile Joe Mantegna'nın seslendirdiği ''Arabalar 2 (Cars 2)'' filmi, animasyon sahneleriyle sinemaseverlerin dikkatini çekmeye çalışacak.

Filmde, ''Mater''i Osman Gidişoğlu, ''Şimşek McQueen''i Yekta Kopan, ''Francesco Bernoulli''yi Cem Yılmaz ile ''Finn McRoket''i Ali Gül, Türkçe seslendirdi.

Filmde, ''Şimşek McQueen'' ve çekici ''Mater'', dünyanın en hızlı arabasını belirlemek amacıyla düzenlenen yarışma için denizaşırı ülkelere gider.

Fakat şampiyonluğa giden yol, ''Mater''in entrikalı bir maceraya girişmesiyle sürprizlerle dolar. ''Mater'', ya ''Şimşek McQueen''e yardım edecek ya da ''Finn McRoket'' ve ''Holley Shifwell''in yürüttüğü çok gizli görevde yer alacak.


Suikast

Robert Redford'un yönettiği ve James McAvoy, Robin Wright, Justin Long ile Evan Rachel Wood'un oynadığı ''Suikast (The Conspirator)'' filminde de Abraham Lincoln suikastinden sonra 7 erkek ve 1 kadın, başkan, başkan yardımcısı ve içişleri bakanına komplo kurmak suçundan tutuklanır.

Aralarındaki tek kadın Mary, John ve diğerlerinin buluşup saldırıları hazırladıkları pansiyonun sahibidir. Avukat Frederick onu askeri mahkemede savunmayı başlangıçta gönülsüzce kabul etmişken, dava ilerledikçe müvekkilinin suçsuz olabileceğini fark eder.


Her Yerde Aşk

Giovanni Veronesi'nin yönettiği ve Robert De Niro, Monica Bellucci, Laura Chiatti, Valeria Solarino, Riccardo Scamarcio, Michele Placaido, Emanuelle Propizio ile Donatella Finocchiaro'nun oynadığı ''Her Yerde Aşk (Manuale d'am3re - The Ages of Love)'' filminin konusu da şöyle:

''Fabio, 20 yıldır karısına sadık bir adamken, bir gece partide tanıştığı genç ve güzel Eliana, ünlü televizyoncuyu baştan çıkarır. İş için uzak bir sahil kasabasına gelen avukat Roberto, yakışıklı, genç ve hırslı bir avukattır. Sevgilisi Sara ile evlilik hazırlıkları yaptığı sırada, iş için geldiği sahil kentinde Tuscanyli Micol ile tanışınca hayatının planlanmış akışı alt üst olur.

Adrian ise karısından boşandıktan sonra Roma'ya yerleşen Amerikalı bir sanat tarihi profesörüdür. Adrian, en iyi arkadaşı Augusto'nun kızı Viola'ya aşık olunca, kurmaya çalıştığı huzuru alt üst edecek.''


Vampir Cehennemi

Jim Mickle'nin yönettiği ve Connor Paolo, Nick Damici ile Kelly McGillis'in oynadığı ''Vampir Cehennemi (Stake Land)'' filmi, izleyicilerini vampir ve zombilerin insanlığı ele geçirdiği bir dünyaya götürüyor.

Filmde, hayatta kalan çok az sayıda insan, vampirlerden kaçarak yaşam savaşı verir. Martin adlı bir genç de kendisini bu savaşın ortasında bulur. Ona ülkenin ''Yeni Cennet''i olan kuzeye gitmesi için tek yardım edebilecek kişi acımasız bir vampir avcısı olan Mister'dir.


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