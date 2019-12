Bu hafta vizyona giren filmler

T24

Rupert Wyatt'ın yönettiği ve James Franco, Tom Felton, Freida Pinto ile Andy Serkis'in oynadığı bilim kurgu tarzındaki “Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Rise of the Planet of the Apes)”, San Francisco'da geçiyor.Filmde, genetik mühendislerin, maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları deneyler sonucunda, maymunların zekalarının gelişmesi ve insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaş konu alınıyor. Filmde, sevgi ve kibir bir araya gelip benzeri olmayan bir savaşa dönüşüyor.Raja Gosnell'in yönettiği, yapımcılığını Jordan Kerner'in üstlendiği ve Neil Patrick Harris, Jayma Mays, Sofia Vergara ile Hank Azaria'nın oynadığı “Şirinler”, Türkçe dublajlı olarak vizyona girecek.Filmde, kötü büyücü Gargamel'in köylerinden kovaladığı Şirinler, büyülü bir geçitten New York'taki Central Park'ın tam ortasına düşüyor. Büyük Elma'da sıkışıp kalan üç elma boyundaki Şirinler, Gargamel izlerini bulmadan köylerine dönmenin bir yolunu bulmaya çalışıyor.Darren Lynn Bousman'ın yönettiği ve Rebecca De Mornay, Jaime King, Patrick John Flueger ile Warren Kole'un oynadığı “Anneler Günü (Mother's Day)” filminde, kötü sonuçlanan bir banka soygunundan sonra eve dönen 3 kardeş, annelerinin evi haciz yüzünden kaybettiğini öğrenir. Bir gece yeni ev sahipleri, 3 kardeşin rehinesi olur ve onları kötü bir doğum günü partisi bekler.Gregor Jordan'ın yönettiği ve Samuel Jackson, Michael Sheen, Carrie-Anne Moss ile Stephen Root'un oynadığı “Akılalmaz (Unthinkable)” filminde Henry, Amerika'nın ulusal güvenliğini tehdit edebilecek teröristleri sorgulayan bir ajandır. Helen ise FBI'ın gözbebeği ajanlarından biridir. Her iki ajan, bu sefer birlikte çalışmak zorundadır. Arap kökenli bir Amerikan vatandaşı olan Steven, istedikleri yapılmazsa 3 ABD eyaletini havaya uçurmakla tehdit eder. Steven'ın kısa süre içinde yakalanması gerekir.Tran Ann Hung'un yönettiği ve Kenichi Matsuyama, Rinko Kikuchi, Kiko Mizuhara ile Tetsuji Tamayama'nın oynadığı “İmkansızın Şarkısı (Noruwei No Mori - Norweigan Wood)” dram sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.1960'ların sonlarında Tokyo'da geçen film, ilk aşkı Naoko'ya derinden bağlı Toru Watanabe'yi izliyor. Watanabe, yaşamının her alanında ölümün etkisini hissetmekteyken, ansızın hayatına hayat dolu genç kız Midori giriyor.Fouad Benhammou'nun yönettiği ve Christa Theret, Barbara Goenaga ve Ornella Boule'nin oynadığı “Gölgelerin Köyü (Le Village Des Ombres)” filminde hikaye bir grup arkadaş hafta sonu tatili için arabayla yola koyulmasıyla başlıyor. Arabaları bozulduğunda yardım almak için yakındaki kasabaya giderler. Kasaba geçmişten kalan ruhlar tarafından ele geçirilmiştir. Gençler ıssız kasabada hiç ummadıkları korkutucu olaylar yaşarlar.