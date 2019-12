Bu hafta vizyona giren filmler

T24

Kanıma Gir Kanıma Gir

Ölümüne Kaçış Ölümüne Kaçış

3 - Üç 3 - Üç

İyi Günde Kötü Günde İyi Günde Kötü Günde

Kazananlar Kulübü Kazananlar Kulübü

Aşırıcılar Aşırıcılar

Matt Reeves'in yönettiği ve Kodi Smit-McPhee, Chloe Grace Moretz, Richard Jenkins ile Elias Koteas'ın oynadığı “Kanıma Gir (Let Me In)”, korku sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Film konusu şöyle:“12 yaşındaki Owen içine kapanık, okulda ezilen bir çocuktur. Yan dairelerine Abby isimli küçük bir kız ve babası taşınır. Abby, Owen'a okulda kendisine kötü davranan arkadaşlarından intikamını alması için öğütler verir. O sırada kasabada işlenen şüpheli cinayetleri, Abby'nin babasının Abby'e kan temin etmek için işlediğini ve Abby'nin de eski bir vampir olduğunu öğrenir.”Jerzy Skolimowski'nin yönettiği ve Vincent Gallo, Emmanuelle Seigner, Zach Cohen ile Iftach Ophir'in oynadığı “Ölümüne Kaçış (Essential Killing)”, aksiyon sahneleriyle izleyicilerin ilgisini çekecek. Bir Taliban askerinin, çölde Amerikan askerlerince yakalanmasıyla başlayan filmde, gözaltına alınmak için Doğu Avrupa'da gizli bir yere götürülürken araçın kaza yapması sonucu kaçma fırsatı bulan askerin yaşadıkları anlatılıyor.Tom Tykwer'in yönettiği ve Sophie Rois, Sebastian Schipper, Devid Striesow ile Annedore Kleist'in oynadığı “3-Üç (Drei - Three)” filminin konusu şöyle:“Haber sunucusu Hanna ve sanat teknisyeni Simon, 20 yıllık beraberliklerine, çeşitli ilişkiler, çocuk sahibi olma isteği, beraber eve çıkma gibi duyguları sığdırır, ancak artık işler yolunda gitmez. Ta ki ikisi de birbirlerinden habersiz aynı erkeğe aşık olana kadar.”Dermot Mulroney'in yönettiği, Mandy Moore, Kellan Lutz, James Brolin ile Jane Seymour'un oynadığı “İyi Günde Kötü Günde (Love Wedding Marriage)” filmi, komedi sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak. Filmde, evlilik danışmanı olan Ava'nın hayatı, hiç beklemediği bir anda, anne ve babasının boşanma haberiyle altüst olur. Kendi düğününün üzerinden çok az bir vakit geçmişken, anne ve babasının evliliklerinin 30. yılı şerefine bir davet vermek üzereyken yaşanan bu gelişme, tüm planları mahvedecek. Ava, ne yapıp edip bu evliliği kurtaracaktır.Tom McCarthy'nin yönettiği ve Paul Giamatti, Amy Ryan, Bobby Cannavale ile Jeffrey Tambor'un oynadığı “Kazananlar Kulübü (Win Win)” filmi, komedi sahneleriyle izleyicilerin ilgisini çekecek. Filmin konusu şöyle:“Mike, banliyöde yaşayan, iyi bir koca, baba ve arkadaş olmak isteyen bir avukattır. Bir lisede gönüllü olarak, güreş koçluğu yapmaktadır. Ailesine destek olmak üzere giriştiği bir davada çok yetenekli bir güreşçiyle yolları kesişir. Bu iş tam bütün arzularının gerçekleşmesini sağlayacakken, güreşçinin, uyuşturucu tedavisi gören annesi beş kuruşsuz halde ortaya çıkar.”Animasyon filmi “Aşırıcılar (Kari-Grashi No Arietti/Borrowers)”ı, Hiromasa Yonebayashi yönetiyor, Mirai Shida ile Ryunosuke Kamiki seslendiriyor. Film, “Borrower” adı verilen, 10 cm boyunda ve normal boyutlardaki insan evlerinin yer döşemelerinin altında yaşayan bir grup ufak insan etrafında şekilleniyor.