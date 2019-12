Bu hafta vizyona giren filmler

T24

Peter Weir'ın yönettiği ve Ed Harris, Jim Sturgess, Saoirse Ronan ile Colin Farrell'ın oynadığı “Özgürlük Yolu (The Way Back)”, savaş ve dram sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.Filmde, 1940 yılında Sovyet Rusya'ya bağlı Sibirya çalışma kampından özgürlükleri için kaçtıktan sonra 4 bin mil yürüyerek, Hindistan'a ulaşan esirlerin yaşadıkları macera anlatılıyor.James Wan'ın yönettiği ve Patrick Wilson, Rose Byrne, Ty Simpkins ile Lin Shaye'nin oynadığı “Ruhlar Bölgesi (Insidious)” filmi, gerilim ve korku sahneleri içeriyor.Filmde, genç çift Josh ve Renai, 3 çocuklarıyla yeni bir eve taşınır, ancak evde yaşanan tuhaf olaylar, Renai'ye evin hayaletli olduğunu düşündürür. Evde, gece gündüz eşyalar yer değiştirir ve etrafta tuhaf sesler duyulur. Josh, bu olanlara inanmasa da karısının ve annesinin eve medyum çağırmasına izin verir.Jeffrey Fine'ın yönettiği ve Kyle Gallner, Laura Allen, Britt Robertson ile Matt Walsh'ın oynadığı “Çömez (Cherry)” filmi, komedi sahneleriyle dikkati çekecek.Filmin konusu şöyle:“Aaron, mühendislik programında okuyan zeki ve sakin bir öğrencidir. Burada karşılaştığı, 34 yaşında yeniden okula dönen hayat dolu Linda, Aaron'u, hayallere sürükleyen ilk kadındır. Linda, onu evine yemeğe davet ettiğinde Aaron, artık çok şanslı olduğunu düşünür. Eve gittiğinde Linda'nın 14 yaşındaki asi kızı Beth ile karşılaşır. O andan sonra Aaron için hayat yeniden şekillenir.”Nigel Cole'un yönettiği ve Sally Hawkins, Rosamund Pike, Miranda Richardson ile Geraldine James'in oynadığı “Kadının Fendi (Made in Dagenham-We Want Sex)”, trajikomik sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.Filmde, kadınların eşitlik için başlattığı direniş, kısa sürede tüm ülkeye yayılarak, bir ayaklanmaya dönüşüyor. Hayatları mutfakla fabrika arasında geçen kadınlar, cinsel ayrımcılığa karşı, erkeklerle eşit haklar elde etmek üzere giriştikleri mücadelede patronlarına, kocalarına ve hatta devlete karşı durmak zorunda kalıyor.Kevin MacDonald'ın yönettiği ve Channing Tatum, Jamie Bell, Donald Sutherland ile Mark Strong'un oynadığı “Kartal (The Eagle)” ise macera sahneleriyle ilgi çekecek.Filmde, 2. yüzyıl Britanya'sında, köle ve efendi konumundaki iki adam, sadakat, ihanet, dostluk, nefret, kahramanlık ve madrabazlığın sınırlarında gezinecekleri tehlikeli bir görevi gerçekleştirmek üzere, bilinen dünyanın ötesinde heyecanlı ve destansı bir maceraya atılır.