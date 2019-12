Bu hafta vizyona giren filmler

T24

Ünlü yabancı dizi “Lost”un yapımcısı Jeffrey Jacob Abrams'ın yönettiği ve Kyle Chandler, Elle Fanning, Joel Courtney ile Gabriel Basso'nun oynadığı “Super 8” filmi, bilim kurgu ve gerilim sahneleriyle izleyicilerin dikkatini çekecek.Filmde, küçük Ohio kasabasındaki bir grup arkadaş, 1979'un yazında bir “Süper 8” filmi yaparlarken felaket bir tren kazasına tanık olur ve bunun bir kaza olmadığından şüphelenir. Kazadan kısa bir süre sonra kasabada sıra dışı kaybolmalar ve açıklanamayan olaylar meydana gelmeye başlar. Kasabanın şerif yardımcısı gerçeği ortaya çıkarmaya çalışır. Hiçbirinin hayal edemeyeceği kadar dehşet verici bir şey vardır.Hatice Yakar'ın yönettiği ve Asiye Dinçsoy, Barış Koçak, Hatice Yalçın ile Zeynep Öncü'nün oynadığı “Öfkeli Çılgınlık Karamsar Çile” filmi, dram sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Film, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana başta olmak üzere birçok ilde farklı zamanlarda gösterilecek.Filmin konusu şöyle:“Çukurova... 1960 yılı... Toros Dağları'nda çadırın içinde Zeynep hamiledir. Bir çoban, uyanmış ve sürüsünün peşindedir. Memet, Haso ve Hamo, define bulacaklarına inanmaktadır, fakat Gani Efendi kayadaki yazıyı okuyamaz. Zeynep, bir kayanın dibinde sessizce çocuğunu doğurur. Dağlarda alçak uçuş yapan bir jet bu bir avuç insanın sonsuz korkularının nedenidir.”Oliver Parker ile Barnaby Thompson'ın yönettiği ve Rupert Everett, Colin Firth, David Tennant ile Talulah Riley'in oynadığı “Kayıp Hazine (St. Trinian's 2: The Legend of Fritton's Gold)” filmi, macera ve komedi sahneleriyle izleyicilerin ilgisini çekecek.Filmin konusu şöyle:“Kötü şöhretli kızlar okulunda yeni dönem her seferinde olduğu gibi yine kaos ve karmaşa içinde başlamıştır. Kızlardan biri okulun sahibi Fritton ailesine ait eski bir yüzüğü çalarken yakalanır. Olayı soruşturan kızlar yüzüğü yabancı bir adamın istediğini öğrenir. Üstelik bu adam oldukça yüklü bir para teklifi de yapmıştır. Bu eski püskü yüzüğün neden bu kadar değerli olduğunu anlayamayan kızlar küçük hırsızı Müdire Bayan Fritton'a teslim eder. Yüzük eski bir aile efsanesi Fritton hazinesinin anahtarının yarısıdır.”Josh Radnor'un yönettiği ve Josh Radnor, Malin Akerman, Kate Mara ile Zoe Kazan'ın oynadığı “Mutluyum, Devam Et (Happy Thank You More Please)” filmi, komedi sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.Filmde, yazdığı romanına yayıncı bulamadığı için bunalımda olan Sam'in hayatı metroda karşılaştığı küçük bir çocuğu evine alması ve onunla kurduğu duygusal bağ ile değişmeye başlar.Antony Cordier'in yönettiği ve Marina Fois, Elodie Bouchez, Roschdy Zem ile Nicolas Duvauchelle'nin oynadığı “Mutlu Azınlık (Happy Few)” filmi, romantik sahneleriyle sinemaseverlerin dikkatini çekecek.Filmde, bir takı mağazasında çalışan Rachel, Vincent ile tanışır ve onun açık sözlülüğünden çok etkilenir. Eşleri, Frank ve Teri'yi de yanlarına alarak bir akşam yemeği planlarlar. Birbirleriyle kaynaşan çiftler, kuraları belirlenmemiş bir eş değiştirme programı uygular. Ne var ki kıskançlık ve acımasızlık duyguları, yeni tabloda da kendilerine bir yer bulur.Ken Loach'ın yönettiği ve Mark Womack, Andrea Lowe, John Bishop ile Trevor Williams'ın oynadığı “Tehlikeli Yol (Route Irish)” filmi, savaş sahneleriyle seyirciyi büyüleyecek.Filmde, Fergus ve Frankie adlı iki arkadaş, terhislerinden sonra Irak'ta özel bir güvenlik firmasında çalışmaya başlar. Frankie, 2007'de Bağdat Havaalanını ABD ve İngiliz ana üslerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye bağlayan “Route Irish” adlı yolda öldürülünce Fergus, olayın basit bir tesadüften öte olduğunu düşünür, hırs ve azimle bu cinayeti araştırmaya başlar.Stephen Manuel'in yönettiği ve Axel Wedekind ile Rungano Nyoni'nin oynadığı “Demir Kapılar (Iron Doors)” filminde, genç bir adam kendini demir kapılarla dolu bir alanda bulur. Hayatını kaybetmemek için buradan kurtulmanın mücadelesini verir.