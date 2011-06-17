T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Bu hafta vizyona giren filmler

Sinemaseverler bu hafta dram, komedi, bilim kurgu ve maceraların bulunduğu biri yerli 8 yeni filmle buluşacak.

17 Haziran 2011 03:00

T24 - Sinemaseverler bu hafta dram, komedi, bilim kurgu ve maceraların bulunduğu biri yerli 8 yeni filmle buluşacak.

Süper 8

/ShowImage.aspx?imgID=13703321Ünlü yabancı dizi “Lost”un yapımcısı Jeffrey Jacob Abrams'ın yönettiği ve Kyle Chandler, Elle Fanning, Joel Courtney ile Gabriel Basso'nun oynadığı “Super 8” filmi, bilim kurgu ve gerilim sahneleriyle izleyicilerin dikkatini çekecek.

Filmde, küçük Ohio kasabasındaki bir grup arkadaş, 1979'un yazında bir “Süper 8” filmi yaparlarken felaket bir tren kazasına tanık olur ve bunun bir kaza olmadığından şüphelenir. Kazadan kısa bir süre sonra kasabada sıra dışı kaybolmalar ve açıklanamayan olaylar meydana gelmeye başlar. Kasabanın şerif yardımcısı gerçeği ortaya çıkarmaya çalışır. Hiçbirinin hayal edemeyeceği kadar dehşet verici bir şey vardır.





Öfkeli Çılgınlık Karamsar Çile

/ShowImage.aspx?imgID=13703320Hatice Yakar'ın yönettiği ve Asiye Dinçsoy, Barış Koçak, Hatice Yalçın ile Zeynep Öncü'nün oynadığı “Öfkeli Çılgınlık Karamsar Çile” filmi, dram sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Film, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana başta olmak üzere birçok ilde farklı zamanlarda gösterilecek.

Filmin konusu şöyle:

“Çukurova... 1960 yılı... Toros Dağları'nda çadırın içinde Zeynep hamiledir. Bir çoban, uyanmış ve sürüsünün peşindedir. Memet, Haso ve Hamo, define bulacaklarına inanmaktadır, fakat Gani Efendi kayadaki yazıyı okuyamaz. Zeynep, bir kayanın dibinde sessizce çocuğunu doğurur. Dağlarda alçak uçuş yapan bir jet bu bir avuç insanın sonsuz korkularının nedenidir.”




Kayıp Hazine

/ShowImage.aspx?imgID=13703323Oliver Parker ile Barnaby Thompson'ın yönettiği ve Rupert Everett, Colin Firth, David Tennant ile Talulah Riley'in oynadığı “Kayıp Hazine (St. Trinian's 2: The Legend of Fritton's Gold)” filmi, macera ve komedi sahneleriyle izleyicilerin ilgisini çekecek.

Filmin konusu şöyle:

“Kötü şöhretli kızlar okulunda yeni dönem her seferinde olduğu gibi yine kaos ve karmaşa içinde başlamıştır. Kızlardan biri okulun sahibi Fritton ailesine ait eski bir yüzüğü çalarken yakalanır. Olayı soruşturan kızlar yüzüğü yabancı bir adamın istediğini öğrenir. Üstelik bu adam oldukça yüklü bir para teklifi de yapmıştır. Bu eski püskü yüzüğün neden bu kadar değerli olduğunu anlayamayan kızlar küçük hırsızı Müdire Bayan Fritton'a teslim eder. Yüzük eski bir aile efsanesi Fritton hazinesinin anahtarının yarısıdır.”



Mutluyum, Devam Et

/ShowImage.aspx?imgID=13703324Josh Radnor'un yönettiği ve Josh Radnor, Malin Akerman, Kate Mara ile Zoe Kazan'ın oynadığı “Mutluyum, Devam Et (Happy Thank You More Please)” filmi, komedi sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Filmde, yazdığı romanına yayıncı bulamadığı için bunalımda olan Sam'in hayatı metroda karşılaştığı küçük bir çocuğu evine alması ve onunla kurduğu duygusal bağ ile değişmeye başlar.










Mutlu Azınlık

Antony Cordier'in yönettiği ve Marina Fois, Elodie Bouchez, Roschdy Zem ile Nicolas Duvauchelle'nin oynadığı “Mutlu Azınlık (Happy Few)” filmi, romantik sahneleriyle sinemaseverlerin dikkatini çekecek.



Filmde, bir takı mağazasında çalışan Rachel, Vincent ile tanışır ve onun açık sözlülüğünden çok etkilenir. Eşleri, Frank ve Teri'yi de yanlarına alarak bir akşam yemeği planlarlar. Birbirleriyle kaynaşan çiftler, kuraları belirlenmemiş bir eş değiştirme programı uygular. Ne var ki kıskançlık ve acımasızlık duyguları, yeni tabloda da kendilerine bir yer bulur.


Tehlikeli Yol

/ShowImage.aspx?imgID=13703317Ken Loach'ın yönettiği ve Mark Womack, Andrea Lowe, John Bishop ile Trevor Williams'ın oynadığı “Tehlikeli Yol (Route Irish)” filmi, savaş sahneleriyle seyirciyi büyüleyecek.

Filmde, Fergus ve Frankie adlı iki arkadaş, terhislerinden sonra Irak'ta özel bir güvenlik firmasında çalışmaya başlar. Frankie, 2007'de Bağdat Havaalanını ABD ve İngiliz ana üslerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye bağlayan “Route Irish” adlı yolda öldürülünce Fergus, olayın basit bir tesadüften öte olduğunu düşünür, hırs ve azimle bu cinayeti araştırmaya başlar.








/ShowImage.aspx?imgID=13703316Demir Kapılar

Stephen Manuel'in yönettiği ve Axel Wedekind ile Rungano Nyoni'nin oynadığı “Demir Kapılar (Iron Doors)” filminde, genç bir adam kendini demir kapılarla dolu bir alanda bulur. Hayatını kaybetmemek için buradan kurtulmanın mücadelesini verir.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24