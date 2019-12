Bu hafta vizyona giren filmler

T24 -

Sinemaseverler bu hafta komediden, gerilim sahnelerine kadar biri yerli 8 yeni filmle buluşacak.

Volga Sorgu'nun yönettiği ve Numan Çakır, Özlem Tekin, Tolga Sarıtaş ile Nur Sürer'in oynadığı ''Kaledeki Yalnızlık'' filmi, dram sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.





Kelly Asbury'nin yönettiği ve Halil Ergün, Sercan Gidişoğlu, Özge Çatıkkaş ile Canan Kılıç'ın seslendirdiği, ''Sevimli Cüceler Cino ve Jülyet (Gnomeo & Juliet)'' animasyon filmi, sinemaseverlerle buluşacak.





Matthew Vaughn'un yönettiği ve Jennifer Lawrence, James McAvoy, Michael Fassbender ile Rose Byrne'nin oynadığı ''X-Men: Birinci Sınıf (X-Men: First Class)'' filminin, serilerindeki aksiyon sahneleri bu filmde de izleyicilerin dikkatini çekecek.





Filmde, insanların akıllarını okuyup, kontrol edebilen ve telepatik güçlere sahip Oxford mezunu Charles, kendisi gibi özel güçlere sahip kişilerin varlığını merak eder. Diğer mutantların varlığını keşfeden Charles, hepsini bir araya toplar ve dünya için en büyük tehlike olan Tom Cohen'i birlikte durdurmaya çalışır.





Miguel Angel Vivas'nın yönettiği ve Guillermo Barrientos, Dritan Biba, Fernando Cayo ile Cesar Diaz oynadığı ''Dehşet Evi (Secuestrados-Kidnapped)'', gerilim sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.





Filmde, yeni evlerine taşınan Joven ailesi, yerleşmeye başladıkları ilk akşam eve zorla giren üç kişinin şokunu yaşar. Aile fertleri, hayatta kalmak için yüzleri maskeli üç adamla evin içinde köşe kapmaca oynar.





Paolo Virzi'nin yönettiği ve Valerio Mastandrea, Stefania Sandrelli ile Claudia Pandolfi'nin oynadığı ''Gördüğüm En Güzel Kadın (La Prima Cosa Bella-The First Beautiful Thing)'' filmi, trajikomik sahneleriyle dikkati çekiyor.





Filmde, kocasından şiddet gördüğü için iki çocuğuyla evini terk eden, güzelliği dillere destan Anna, 1970'lerin İtalya'sında oyuncu olmak için bir maceranın içine girer. 40 yıllık zaman diliminde geçen film, Anna ve iki çocuğunun yıllar içinde değişen hayatlarını, İtalya'nın değişen yüzünü de sergiliyor.



Julio Medem'in yönettiği ve Elena Anaya, Natasha Yarovenko, Enrico Lo Verso ile Najwa Nimri'nin oynadığı ''Ateşli Oda (Habitacionen Roma-Room in Rome)'' filminin konusu ise şöyle:







''Yılın en kısa gecesinde, Roma'da bir otel odasında iki kadın, ruhlarına işleyecek bir deneyim yaşıyor. Bu gecenin sonunda, sabaha karşı bu iki kadın otelden ayrılarak ülkelerine dönüyor. Baş başa geçirdikleri 12 saat boyunca hayatlarını birbirlerine anlatan kadınlar, kayıp zamanın sürprizleriyle dört duvar arasında kalacak ve yeniden özgürlüklerine kavuşuyor.''





Todd Phillips'in yönettiği ve Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis ve Justin Bartha'nin oynadığı ''Felekten Bir Gece Daha (The Hangover II) filmi, komedi sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.





Filmde, Phil, Stu, Alan ve Doug, Stu'nun düğünü için Tayland'a gider. Las Vegas'taki unutulmaz bekarlığa veda partisinden sonra Stu, işini şansa bırakmayıp sakin bir düğün öncesi kahvaltısı yapmayı tercih eder. Hiçbir şey planladığı gibi gitmez.





John Carpenter'ın yönettiği ve Amber Heard, Mamie Gummer, Danielle Panabaker ile Jared Harris'in oynadığı ''Koğuş (The Ward)'' ise gerilim ve korku sahneleriyle sinemaseverlerle

buluşacak.