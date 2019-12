Bu hafta vizyona giren filmler...

T24

14 yaşındaki Mattie Ross'un (Hailee Steinfeld) babası korkak Tom Chaney (Josh Brolin) tarafından acımasızca vurularak öldürülür. Mattie onun cezalandırılması konusunda kararlıdır. Tetiğe basmaya her an hazır, alkol bağımlısı Amerikan Federal Şerifi Rooster Cogburn'den (Jeff Bridges) yardım alan Mattie, Cogburn'ün tüm itirazlarına rağmen Chaney'i ele geçirmek için onunla birlikte yola çıkar. Babasının öcünü almak için Kızılderili topraklarında suçluyu takip etmesi ve babasının katilini, LaBoeuf (Matt Damon) adındaki bir Teksas Polisi, başka bir adamı öldürdüğü için onu yakalayıp Teksas'a geri getirmeden önce bulması gerekmektedir.John Brennan (Russell Crowe)’ın hayatı mükemmel gitmektedir; taa ki karısı Lara (Elizabeth Banks) işlemediğini iddia ettiği bir cinayetten tutuklanıncaya kadar. Mahkumiyetinin üç yılı boyunca John ailesini bir arada tutmaya çalışmakta, oğulları Luke (Ty Simpkins)’u yetiştirmeye ve devlet üniversitesinde hocalığa devam ederken eşinin masumiyetini kanıtlamak için de çabalamaktadır. Son başvurularının da reddedilmesiyle, Lara intiharın eşiğine gelirken John da yapılacak tek bir şey kaldığına kanaat getirir; karısını hapisten kaçırmak. İmkansızlıklarla engellenmiş olduğunu ve bu konudaki deneyimsizliğini redderek, özenli bir kaçış planı akıl eder ve alışık olmadığı, tehlike dolu bir dünyaya atılır; sevdiği kadın uğruna sahip olduğu herşeyi riske atarak...Nina (Portman), New York’ta yaşayan çok yetenekli bir balerindir ve hayatında çoğu balerin için de olduğu gibi dansetmekten başka bir şey yoktur. Eski bir balerin olan ve bu konuda çok hırslı olan annesi Erica (Hershey) ile yaşamaktadır. Oyun yönetmeni Thomas Leroy (Cassel) KUĞU GÖLÜ’nün baş balerini Beth MacIntyre (Ryder) yeni sezonda değiştrimeye karar verir ve ilk tercihi de Nina’dır. Balenin saf ve zarif Beyaz Kuğu ile şehvetin temsilcisi Siyah Kuğuyu aynı anda canlandırabilecek birine ihtiyacı vardır. Fakat Nina’yı bekleyen bir yeni bir rakip vardır, ve o da Leroy’u etkilemeyi başarmıştır. Nina Beyaz Kuğu rolüne her ne kadar uysa da Lily de Siyah Kuğu’nun tam karşılığıdır. İki genç dansçı arasındaki rekabet garip bir arkadaşlığa dönüşürken Nina da kendi karanlık tarafıyla haşır neşir olmaya başlamıştır – onu mahvedebilecek türden bir kayıtsızlık.Evliliğin bütün süreçleri, yaşanan tüm hüzün ve sevinçler 'Ya Sonra?' filminde eğlenceli bir bakış açısı ile anlatılıyor.Adem (Özcan Deniz) ile Didem (Deniz Çakır) birbirlerini çok seven evli bir çifttir. Ancak Adem, evlilik yüzünden sevgi ve ilgilisi daha az belli etmeye başlamıştır. Didem ise özgür iradesi elinden alınmış, özgüveni olmayan; mutsuz bir kadına dönüşmüştür. Tutunacağı tek dal, çok sevdiği mesleğine geri dönmek olacaktır. Adem’i hala çok seviyordur. Kocasının peşinden giderken; ailesini, dostlarını ve kariyerini bir kenara bırakmış ve hiç tereddüt etmeden, daha önce sadece haritalarda gördüğü şehirlere yerleşmiştir. Tüm özveri ve sevgisine karşılık, bu defa aynı fedakarlığı Adem’den beklemeye başlamıştır. İşte, tam da bu sırada; başka bir masalın prensi devreye girecektir. Ve artık Âdem ve Didem için, gerçeklerle yüzleşme zamanı gelmiştir.