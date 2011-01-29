Bu hafta vizyona giren filmler...



Tron Efsanesi



Kurtlar Vadisi Filistin



Biutiful



Bir zamanlar dünyanın en ünlü bilgisayar oyunlarını yapan Kevin Flynn’in (Jeff Bridges) gizemli kayboluşu, 27 yaşındaki asi oğlu Sam Flynn’in (Garrett Hedlund) peşini bırakmamaktadır. Sam, Flynn’s Arcade’den yalnızca babasının kendisine yollayabileceği tuhaf bir sinyali araştırırken, kendisini 20 yıldır Kevin’ın hapsolduğu dünyada bulur. Korkusuz savaşçı Quorra’nın (Olivia Wilde) yardımıyla, baba ve oğul görsel olarak –Kevin’in yarattığı- çarpıcı bir evrende bir ölüm kalım yolculuğuna çıkarlar. Bu evren, daha önce hayal bile edilmemiş araçlar, silahlar, mekânlar ve ayrıca onların kaçmasını önlemek için her şeyi yapabilecek zalim bir adamın da olduğu çok daha gelişmiş bir evren hâlini almıştır."Gazze’ye insani yardım malzemeleri götürmeye çalışan gemilere yapılan kanlı baskın üzerine Polat Alemdar ve arkadaşları Filistin’e gitmiştir. Yapılacaklar bellidir; bu baskının askeri planlayıcısı ve yürütücüsü olan İsrailli komutan ele geçirilmelidir.Filistinlilerle kurulan ilk temaslar sayesinde hedefine adım adım yaklaşmaya çalışan Polat Alemdar’ı bazı sürprizler beklemektedir. Hedeflerindeki kişi olan Moşe Ben Eliezer’in kural tanımaz gaddarlığı ve teknolojik imkanları işleri zorlaştırmaktadır. Polat, Moşe’ye ulaşmaya çalışırken, Filistin’de masum insanların nasıl öldürüldüklerini görür. Moşe, köyleri yıkmakta, çocukları öldürmekte ve Polat’a yardım eden herkesi hapse atmaktadır. Ancak teknolojik imkanlar ve kural tanımazlık, Moşe’yi kurtarmaya yetmeyecektir."Barcelona’da geçen hikâyede, Javier Bardem, Uxbal adında kanuna aykırı işleri yüzünden başı polisle derde giren bir adamı canlandırıyor. Biutiful, zorunlu olarak yaptığı yasadışı işlerle para kazanmaya çalışan sorunlu ama sadık ve duyarlı bir babanın hikâyesi.Bu filmde, baba olmayı, sevgiyi, ruhsallığı, suçu, pişmanlığı ve ölümlülüğü, Barcelona'nın tehlikeli yer altı dünyasında dengelemeye çalışan Uxbal'ın hikayesini izleyeceksiniz. Parasını kazanmak için hiçbir kural tanımıyor, çocukları için yaptığı fedakarlıklarda ise hiçbir sınır tanımıyor. Aynen hayatın kendisi gibi bu hikaye de başladığı yerde bitiyor.