Bu hafta vizyona giren filmler...

Özgür ruhlu bir genç kadın olan Maggie, karşı konulmaz bir cazibeye sahip olan Jamie ile karşılaştığında sonucun aşk olacağına başta kimse inanmaz. Jamie ilaç endüstrisinin kurt isimlerinden biridir ve tıpkı işinde olduğu gibi kadınlar üzerinde de güçlü bir çekim gücü vardır. Maggie ise bağlanmaktan korkan ve özgürlüğüne düşkün bir kadın olarak Jamie'den çok daha hassas bir kişiliğe sahiptir. Ancak ikisinin ilişkisi ilerledikçe ikisi de gerçek bir ilaçla karşılaşır: Aşk...Milan'ın köklü ailelerinden Recchi ailesi için her şey, sahip oldukları şirketin hisselerini Tancredi ve oğlu Eduordo Jr. arasında bölüşme kararıyla birlikte değişir. Eduordo aile işlerine devam etmek yerine, yetenekli bir şef olan Antonio ile birlikte bir restoran açmayı düşünmektedir. Bir Rus göçmeni olan ve İtalya'daki yaşama uyum sağlamaya çalışan Emma'nın tüm düzeni, Antonio'ya aşık olması ile bozulur. Bu tutkulu aşk hikayesi, tüm ailenin dengelerini alt üst edecektir..Benim Adım Aşk, 2011 Altın Küre Ödülleri’nde ‘En İyi Yabancı Film’ kategorisinde aday gösterildi.Yıllarca savaştıktan sonra evlerine dönen iki yakın arkadaş, vebanın her şeyi yakıp yıktığını görür. Kilisenin ileri gelenleri bir kızı cadılıkla suçlamaktadır ve onlara göre bütün olanların sorumlusu odur. İki arkadaşın bu kızı çok uzaklardaki bir manastıra götürmeleri emredilir. Böylece manastırdaki rahipler kızın neden olduğu laneti kaldırmak için ayinler yapacaktır. Ancak bu yolculuk onların cesaret ve dayanıklılıklarını test edecekleri, kızla ilgili karanlık gerçekleri öğrenecekleri ve sonunda dünyanın kaderini belirleyecekleri bir maceraya dönüşecektir.Genç, idealist bir yönetmen olan Emrah (Öner Erkan), ilk sinema filmini çekmeye çalışmaktadır. Emekli gümrük muhafaza müdürü olan babası Mehdi Bey (Ahmet Mekin) Emrah'ın eczacı olacağına inanıyordur. Arkadaşları ve annesi Şahane Hanım'ın (Ayşen Gruda) da desteğiyle yapımcılardan para bulan Emrah'ın karşısına bürokrasinin çarkları çıkar.Hayalleriyle Emrah arasında sansür kurulu başkanı Müzeyyen Hanım'dan (Asuman Dabak) alacağı son bir imza kalmıştır. Ama bu düşündüğü kadar kolay olmayacaktır. İdeallerinin peşinde resmi otoritenin karşısına dikilen Emrah'ı hiç de hoş olmayan gelişmeler beklemektedir."Şrek", "Madagaskar" ve "Kung Fu Pnada"yı sunan stüdyodan. "Megazeka", dünyanın gelmiş geçmiş en zeki süper kötü kahramanıdır. Ve en az başarılı olanı. Yıllar boyu akla gelebilecek her yolu dneyerek Metro City'i ele geçirmeye çalışır. Her girişimi, "Metroman" olarak bilinen pelerinli süper kahraman yüzünden başarısızlıkla sonuçlanır. Metroman yenilmez bir kahramandır, ta ki bir gün Megazeka'nın beceriksizce uygulamaya koyduğu şeytani planlarından biriyle mücadele ederken, onun tarafından öldürülene dek. Oandan sonra Megazeka'nın hayatta hiçbir amacı kalmamıştır. Süper karamansız bir Süper kötü kahraman olmanın hiçbir anlamı yoktur. Hayattaki en büyük isteğini elde etmenin, başına gelebilece en kötü şey olduğunu anlar. Megazeka bu tekdüzelikten kurtulmanın tek yolununkendine rakip, yeni bir kahraman yaratmak olduğuna karar verir. "Titan" adlı bu kahraman, Metroman'den çok daha büyük, çok daha iyi ve çok daha güçlü olacağına söz verir. Ama Titan'ın kötü adam olmanın iyi adam olmaktan çok daha eğlenceli olduğunu düşünmeye başlaması pek de uzun sürmez. Titan dünyaya hükmetmek değil onu yok etmek ister. Artık Megazeka bir yol ayrımındadır: Kendi yarttığı şeytani yaratığı yenebilecek midir? Dünyanın en zeki adamı, bu defa da zekice bir karar verebilecek midir? Bu kötü ruh, kendi hikayesinin kahramanı olabilecek midir?Ağır yaralı bir adam, Meksika çölünün sert arazisinde çöl sıcağında ölüme terk edilir. Bu kişi Jay Ray'dir. Bir zamanların tasasız genç adamı, şimdinin aranan suçlusu…Onu hayatta tutan tek şey ise büyük aşkı Natasha’dır. Evlenmek istemediği biriyle nişanlı olan Natasha Jay’e kavuşmayı arzulamaktadır. Bu büyüleyici güzellikteki kadın hayatına girdiği erkeklerin yaşamını sonsuza dek değiştirir.