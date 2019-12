Bu hafta vizyona giren filmler...

T24

Belgesel, tutuklu ve hükümlülerin çoğunun Kürt olduğu Diyarbakır 5 No.lu Cezaevi’ndeki tüm tutuklulara, 12 Eylül askeri darbesinden sonra, devlet tarafından ne tür akıl almaz sistematik işkencelerin yapıldığını ve nasıl Türkleştirme politikalarının uygulandığını gösteriyor.Serinin birinci filminde, babası Ali Rıza Şeker’i bulan Hüseyin için artık halledilmesi gereken tek bir şey kalmıştır; o da Geyikli’deki sevdalısı hemşire Müjgan’a kavuşmak ve Firuzan ablasının hediye ettiği yüzüğü verip Müjgan’ın kalbini kazanmak.Can dostu Firuzan ablası, babası Ali Rıza Şeker ve terzi Ramiz ile beraber Geyikli’ye yola çıkan Hüseyin, bu serüvende de hayatının Eyyvah Eyvah zamanlarını Firuzan ile paylaşacak, onlar artık yola beraberlerdir.Babası Ali Rıza Şeker ve dostu Firuzan’la birlikte Müjgan’a koşan Hüseyin’i bu filmde de ilk filmdeki gibi bir çok sürpriz beklemektedir.Hüseyin’in yolunu gözleyen dedesi ve ninesinin, yıllar sonra çıkıp gelen baba Ali Rıza Şeker’in ve diğer kahramanların yeni hikayesini bize yine klarnet anlatacak.Yıl 1991, Hersek'in güneyinde küçük bir köy, savaş henüz sona ermiş. Yıllar süren komünist rejimin devrilmesiyle Divko, Almanya’da geçirdiği yirmi yıllık sürgünün ardından Hersek’teki memleketine geri döner.Niyeti intikam ve hesaplaşma olan Divko’nun ilk hedefi ise ülkeyi terk etmek zorunda kaldığında peşinden Almanya’ya gelmeyen eski karısı Lucija’dır. Altında yeni model bir Mercedes, kolunda güzel sevgilisi, yanında kara bir kedi ve tonla para ile gelen Divko, Lucija ile yirmi yaşındaki henüz olgunlaşmamış oğulları Martin’i zorla aile evinden attırır. Bir yandan da Martin’le yeniden bir babaoğul ilişkisi kurmaya çalışmaktadır. Başlarda para ile tüm dertlerini çözüyor gibi görünse de hayatı alt üst olmaya başlamıştır.Herkes gündelik kaygılarla boğuşurken, Hırvatistan Yugoslavya’dan ayrılır. Tüm Yugoslavlar taraf tutmaya zorlanır ve Sırplar Dubrovnik’i bombalamaya başlar. Bulundukları yer yüksek alarm bölgesi ilan edilmiş olmasına rağmen çoğu insan herhangi bir şeyin Bosna Hersek’i bölmesinin mümkün olmadığını düşünmektedir. Bu esnada Divko da son bir atakla talihini yenmeye çalışır. Savaş havası hüküm sürerken, derin duygular ve sadakat iki zorlu karar arasında sorgulanır; gitmek veya kalmak...Ülke tarihimiz açısından tartışılan, önemli siyasal figürlerden biri olan, İslam alimi ve filozofu olarak görülen, Nur Cemaatinin kurucusu Said-i Nursî'nin yaşamı sinemaya konu oluyor. Hür Adam filminde Kürt kimliğiyle de öne çıkan Said-i Nursî'nin yaşamı anlatılacak.Bediüzzaman lakaplı Said Nursi’nin, çilelerle dolu hayat mücadelesi, ‘Hür Adam’ filmiyle, ilk kez izleyicilerin karşısına çıkacak. Dramatik biyografi olarak hazırlanan filmde, Said Nursi’nin, Eski Said-Yeni Said ve üçüncü Said olarak bilinen üç dönemi anlatılıyor. ‘Hür Adam’, Said Nursi’nin mücadelesine başladığı yıllarda, sürgün olarak gönderildiği küçücük bir belde olan Barla’dan başlayarak bütün dünyaya yayılan eserlerinin zorlu yolculuğundan kesitler taşıyor.