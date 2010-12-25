Bu hafta vizyona giren filmler

T24

Hırsızlar şehri



Zor Baba - 3



Karmakarışık

Ben Affleck'in başrolünü oynayıp, yönettiği ve Blake Lively, Rebecca Hall, Jeremy Renner'ın eşlik ettiği ''Hırsızlar Şehri'' filmi, aksiyon sahneleriyle sinemaseverlerde heyecan uyandıracak. Filmin konusu şöyle:''Doug, Boston'da acımasız banka soyguncularının lideridir, ancak her şey çetenin son işinde banka yöneticisi Claire'i rehin almalarıyla değişir. Onun aynı mahallede oturduğunu öğrendiklerinde Doug, olayı kontrolü altına almaya çalışır. Doug ile Claire'in ilişkisi tutkulu bir aşka dönüşünce, kasabadan gitmek isterler, ancak federal ajanlar peşlerindedir.Hasılat rekorları kıran serinin üçüncü filmi “Zor Baba 3”te (Little Fockers), Jack Byrnes (Robert De Niro) ve Greg Focker (Ben Stiller) arasındaki husumet, komedinin son noktasına ulaşıyor. Dünya çapında sevilen filmin yepyeni bölümünde; yıldızlardan oluşan kadroya Laura Dern, Jessica Alba ve Harvey Keitel de katılıyor.Aradan geçen 10 yıl, karısı Pam’le (Polo) yaptıkları iki küçük Focker ve aşılan sayısız engelden sonar, Greg nihayet asabi kayınpederi Jack’in güvenini kazanır. Fakat para sıkıntısı çeken babamız, bir ilaç şirketinde ikinci bir işe girdiğinde, Jack’in en sevdiği erkek hemşireyle ilgili şüpheleri tekrar baş gösterir.Greg ve Pam’in tüm tayfası -Pam’in aşk acısı çeken eski sevgilisi Kevin (Owen Wilson) da dâhil- ikizlerin yaş günü partisi için toplantığında; Greg evinin erkeği olabileceğini şüpheci Jack’e kanıtkamak zorunda kalır. Ama tüm yanlış anlamalar, gözetlemeler ve gizli kapaklı işler sonucunda; Greg, Jack’in son sınavından geçip ailenin yeni reisi olacak mı? Yoksa güven halkası sonsuza dek kırılacak mı?Byron Howard ve Nathan Greno'nun yönettiği Mandy Moore, Zachary Levi, Donna Murphy, Ron Perlman, Gainey, Jeffrey Tambor, Brad Garrett ve Paul Tompkins'in seslendirmesini yaptığı ''Karma Karışık'' filmi, animasyonlarıyla alışılmadık maceralar sunacak.Filmin konusu ise şöyle: Flynn gizemli bir kulede saklanırken, o kulede yaşayan güzel ve cesur, 20 metre uzunluğunda saçları olan Rapunzel tarafından esir alınır.Yıllardır hapsedildiği kuleden çıkma yolları arayan Flynn’i esir alan meraklı kız, yakışıklı hırsızla bir anlaşma yapar ve alışılmadık bir maceraya yelken açar.