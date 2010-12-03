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Kültür-Sanat

Bu hafta vizyona giren filmler!

Bu hafta vizyona 3 yeni film girdi, Av Mevsimi, Memlekette Demokrasi Var ve Çolgın Dostlar...

03 Aralık 2010 02:00

T24 -  Bu hafta vizyona 3 yeni film girdi. Bunlar sinema severlerin merakla beklediği 'Av Mevsimi', usta oyuncu Müjdat Gezen'in rol aldığı 'Memlekette Demokrasi Var'  ve serinin üçüncü filmiyle Çılgın Dostlar....


Av Mevsimi 




Tecrübesi, sezgileri ve takipçiliğiyle tüm teşkilatın “Avcı” olarak bildiği Ferman (Şener Şen) ile yalnızca bakışlarıyla bile lakabının hakkını veren “Deli” İdris (Cem Yılmaz) cinayet masasında görevli, baba-oğul kadar yakın iki polistir. Antropoloji mezunu, sessiz sakin Hasan (Okan Yalabık) ise bu ikiliye yeni katılmış bir “Çömez”...


Öldürülen genç bir kız onları uyuşturucu taciri Asit’le, Türkiye’nin en zengin adamlarından Battal Çolakzade’yle (Çetin Tekindor), kızın ağabeyleri Abbas, Vakkas ve daha birçok farklı insanla karşı karşıya getirecektir.

Hayatını eşine adayan, onun hastalığıyla boğuşan Ferman, boşandığı eşi Asiye’ye (Melisa Sözen) tutkuyla bağlı İdris, yeni mezun ve bu dünyaya yabancı Hasan... Çözmeye çalıştıkları cinayet, bu üç polisin hayatını değiştirecektir.


Memlekette Demokrasi Var 




Adnan Menderes’i Yassıada’dan kurtarmaya kalkan bir delinin maceraları. Deli Baradan, 100 bin çöp kibrit bulup bomba yapacak ve bir denizaltı dehlizinden geçerek bombayı Yassıada’da patlatacaktır. O kargaşada Menderes aynı dehlizden kaçacaktır. 


Çılgın Dostlar 3  




Boog ve Elliot’un çılgın sirkteki komik maceraları kaldığı yerden devam ediyor...




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