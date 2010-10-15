Bu hafta vizyona giren filmler

T24- Yeni hafta da vizyona giren filmler arasında en dikkat çekeni Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Film dalında ödül kazanan "Çoğunluk" filmi. Bu hafta vizyona giren filmlerin çoğu yerli filmler.







Sinema severler ile buluşacak yeni filmlerden bazıları da şöyle: Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich ve Helen Mirren'ın oynadığı "Red'", Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın rol aldığı "Aşkın İkinci Yarısı" ve Robert De Niro, Edward Norton gibi sinemanın çok sevilen isimlerinin yer aldığı, John Curran'ın yönettiği ve "Şantaj".



İşte "yeni" filmler hakkında bazı detaylar:





ÇOĞUNLUK

Seren Yüce'nin yönettiği ve Bartu Küçükçağlayan, Settar Tanrıöğen, Esme Madra ile Nihal Koldaş'ın oynadığı "Çoğunluk", İstanbullu orta sınıf bir ailenin oğlu Mertkan'ın hayatını anlatıyor.

Venedik Film Festivali'nde "Geleceğin Aslanı / Lion of the Future" ödülünü ve En İyi Film dalında Altın Portakal alan filmin konusu şöyle: "Mertkan, babasının inşaatlarının getir götür işlerine bakmakta, arkadaşlarıyla alışveriş merkezlerinde dolaşmaktadır. Ne zaman ki Gül ile tanışır, boşluğu ve basitliği değerlendirmek için bir fırsat çıkar karşısına. Ne var ki babası Gül'ün kökeni konusunda şüphecidir. Ayrımcılıkla karşılaştığı ilk anda ona teslim olan Mertkan, çoğunluğa uyar, babasının kendisi için çizdiği yolda bir anlam bulur."







MAHPEYKER: KÖSEM SULTAN





Selda Alkor, Damla Sönmez, Gökhan Mumcu ile Selda Özer'in oynadığı, Tarkan Özel'in yönettiği, "Mahpeyker: Kösem Sultan" filminin çekimleri, İstanbul Kurtköy'de 1500 metrekare alana kurulan platoda yapıldı. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından da desteklenen film, evlatlık olan bir genç kızın Osmanlı İmparatorluğu'nu yönetme gücünü elde edecek seviyeye tırmanışının hikayesini anlatıyor. "Talihin kendisini Topkapı Sarayına sürükleyip Sultan I.Ahmet ile karşılaştırdığı Emine, saray geleneklerine aykırı olmasına, padişahın annesi Handan Sultan ve Topkapı Sarayı hareminin tek hakimi olan Büyük Valide Safiye Sultan'ın muhalefetine rağmen padişah I.Ahmet ile nikahlanır ve Ahmet'in taktığı Mahpeyker adını alır.'"







AYLA: TEK BEDEN İKİ HAYAT







Su Turhan'ın yönettiği ve Pegah Ferydoni, Mehdi Moinzadeh, Saskia Vester ile Timur Işık'ın oynadığı "Ayla: Tek Beden İki Hayat", yönetmen Turhan'ın ilk uzun metrajlı filmi. Türk köklerinden gelen değerlerin korunması ve batılı değerlerin özgürlüğü arasında kendisi için geçiş yolları arayan genç bir kadının hayat hikayesini anlatan filmin konusu şöyle: "Ayla, ikili bir hayat sürmektedir. Gündüzleri çocuk yuvasında geceleri de bir gece kulübünün vestiyerinde çalışmaktadır. Ayhan'a aşık olduğu sırada kendisinden yardım isteyen bir öğrencisinin annesini evine alır. Tutucu ailesinden saklanan Hatice, Ayla'ya sığınır. Ayla tesadüfen, sevdiği Ayhan'ın, Hatice'nin ağabeyi olduğunu öğrenince Ayhan'a olan güvenini kaybeder."





RED





Robert Schwentke'nin yönettiği ve Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich ile Helen Mirren'ın oynadığı ''Red'', aksiyon sahneleriyle dikkat çekiyor. Amansız bir kaçış ve kovalayışın hikayesini anlatan filmin konusu şöyle: "Emekli CIA ajanı Frank Moses, sakin bir emekli hayatı yaşıyordur. Bir gün karşısına, kendisini tehdit eden bir suikastçı çıkar. Hayatı tehlikeye giren Frank, eski takım arkadaşlarını toplar. 4 arkadaş CIA'in eski gizli ajanlarıyken bildikleri sırlar onları örgütün hedefi haline getirir. Şimdi etrafları bir suikast ile çevriliyken, ekip ruhlarını bir araya getirerek, peşlerine düşen tehlikeden kaçabileceklerdir."







SAMMY'NİN MACERALARI







Ben Stassen'in yönettiği ve Isabelle Fuhrman, Anthony Anderson ile Ed Begley Jr.'un seslendirdiği animasyon film ''Sammy'nin Maceraları/Sammy's Adventures: The Secret Passage'', haftanın tek animasyon filmi olarak, hem yetişkinleri, hem de çocukları sineme salonlarına çekecek. Küçük ve tatlı bir deniz kaplumbağası olan Sammy'nin maceralarını anlatan filmin konusu şöyle: "Deniz kaplumbağası Sammy, Shelly adlı şirin bir kaplumbağayla karşılaşır. Ancak hayatının aşkını bulmasıyla kaybetmesi bir olur. Tüm kaplumbağaların doğdukları kumsala geri dönmeden önce yaptıkları macera dolu yolculukta, Sammy binbir türlü tehlike atlatır ve bir gün Shelly'i bulur. Shelly de onu hiç unutmamıştır."





AŞKIN İKİNCİ YARISI







Mehmet Aslantuğ'un yönettiği ve rol aldığı, Arzum Onan, Emre Karayel ile Gülenay Kalkan'ın oynadığı 'Aşkın İkinci Yarısı', erkek kadın ilişkisine farklı bir pencereden bakıyor. Çekimleri Bodrum, Milas, İzmir, New York ve New Jersey'de gerçekleştirilen filmin konusu şöyle: "Kıyıdaki evin kapısı çalınır, evdeki adam, yıllar önce terk ettiği karısıyla karşılaşır. Ayrılık öncesinde alkol bağımlısı olan adam bir gün çekip gitmiştir. Ayrılık sonrası anne olan kadın, uzak ülkede yeni bir düzen kuruncaya kadar, kızını babasına bırakmak için gelmiştir. Ancak adamın baba olduğundan haberi yoktur. Kadın, yeni hayata doğru yola çıkarken, adam için hiç tanımadığı yeni bir yaşam başlamıştır."





ŞANTAJ



John Curran'ın yönettiği ve Robert De Niro, Edward Norton, Milla Jovovich ile Frances Conroy'un oynadığı ''Şantaj/Stone'', tutku, ihanet ve yozlaşmanın hikayesini anlatıyor. Sorunlu geçmişlerini geride bırakmak ve belirsiz gelecekleriyle yüzleşmek isteyen iki erkeğin yaşamlarını bir araya getiren filmin konusu şöyle: "Emekliliği yaklaşmış olan şartlı tahliye memuru Jack'den, büyükanne ve büyükbabasının cinayetini yangın ile kaza süsü verip örtbas etmeye çalıştığı için hapishanede bulunan Stone'un dosyasını, şartlı tahliye gerekçesi ile yeniden incelemesi istenir. Stone'un hapisten erken çıkabilmesi için Jack'i yepyeni bir insan olduğuna dair ikna etmesi gerekmektedir."







TOPRAK ALTINDA





Rodrigo Cortes'in yönettiği ve Ryan Reynolds, Robert Paterson, Jose Luis Garcia-Perez ile Stephen Tobolowsky'nin oynadığı ''Toprak Altında/Buried'', Irak'ta toprağın 2 metre altında kapalı bir yerde sıkışıp kalan bir kamyon şoförünün hikayesini yansıtıyor. Gerilim sahneleriyle dikkat çeken filmin konusu şöyle: "Paul Conroy eski ahşap bir tabuta canlı canlı gömülmüş halde uyanır. Buraya onu kimin, neden koyduğunu bilemese de kurtulmasına yardım edebilecek tek şey elindeki cep telefonudur. Zamana karşı verdiği bu savaşta en büyük düşmanları, telefonun iyi çekmemesi, şarjının az kalması ve havasızlıktır. Buradan kurtulması için sadece 90 dakikası vardır."





SATILIK RUH





Wes Craven'in yönettiği ve Max Thieriot, John Magaro, Emily Meade, Nick Lashaway'in oynadığı "Satılık Ruh/My Soul To Take", bir seri katilin izlerini silmeye çalışan kasabanın hikayesini anlatıyor. Korku ve gerilim sahneleriyle dikkat çeken filmin konusu şöyle: "Riverton kasabası, 16 yıl önce yaşanan seri katil katliamını geride bırakmış ve artık sakin bir hayat sürmektedir. Ancak kötü ruhlu katil, öldürüldüğü gece geri döneceğine ve o gece doğan yedi çocuğu tek tek öldüreceğine yemin etmiştir. Bu efsane şimdi gerçek olmak üzeredir. Kasabada insanlar esrarengiz bir şekilde kaybolmaya başlamıştır. Tüm gözler o gece doğan yedi çocuğa dikilmiştir."





SEVGİLİ HEDEFİM





Jonathan Lynn'ın yönettiği ve Bill Nighy, Emily Blunt, Rupert Grint ile Rupert Everett'in oynadığı "Sevgili Hedefim/Wild Target", bir İngiliz komedisi olarak ön plana çıkıyor. Dış çekimleri geniş ve farklı lokasyonlarda iç mekan çekimlerinin bir kısmı da Twickenham film stüdyolarında gerçekleştirilen filmin konusu şöyle: "Münzevi bir hayat süren Viktor, orta yaşlı bir katildir. Gerçek hayatta ise annesini mutlu etmeye çalışan bir evlattır. İşi, kurbanlarından biri olan Rose ile tanışmasıyla sekteye uğrar. Rose'un hayatını bağışlamakla kalmaz, Viktor'un özel dedektif olduğunu zanneden genç bir çırak edinir. Hayatının akışı tamamen değişir, çünkü doğru kadınla tanışmıştır."





