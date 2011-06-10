Bu hafta vizyona altı yeni film giriyor!

T24



KUNG FU PANDA 2



ÖMRÜMÜZDEN BİR SENE

HANNA

ADALET OYUNU



TUZAK



GECELER BİZİM

Sinemaseverler, bu hafta, dram, korku, gerilim, animasyon, macera ve aksiyonların yer aldığı biri yerli, 6 yeni filmle buluşacak.Jennifer Yuh Nelson'ın yönettiği ve Jack Black, Angelina Jolie, Jackie Chan ile Seth Rogen'ın seslendirdiği ''Kung Fu Panda 2'' filmi, animasyon sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak. Filmin Türkçe seslendirmesini ise Altan Erkekli, Okan Yalamık, Deniz Uğur ve Deniz Çakır yapıyor.Filmde, arkadaşlarıyla Huzur Vadisi'ni koruyan Po, ejderha savaşçısı olma hayalini gerçekleştiriyor. Po'nun hayatı, gizli bir silah kullanarak Çin'i ve Kung Fu'yu yok etmek isteyen acımasız Lord Shen'in ortaya çıkmasıyla tehlikeye giriyor.Mike Leigh'in yönettiği ve Jim Broadbent, Lesley Manville, Ruth Sheen, Peter Wight'ın oynadığı ''Ömrümüzden Bir Sene (Another Year)'' filmi, trajikomik sahneleriyle izleyicilerle buluşacak.İlkbahar, yaz, sonbahar, kış... Aile ve dostluk... Aşk ve sıcaklık... Mutluluk ve hüzün... Umut ve umutsuzluk... Yoldaşlık... Yalnızlık... Bir doğum... Bir ölüm... Zaman geçip gider... Rolling Stone, The New York Times ve Entertainment Weekly gibi yayınların ilk on listelerinde yer alan Mike Leigh’nin bu son dramı, evli bir çiftin hayatını bir yılın dört mevsimi süresince takip ediyor. Hepsi de hüzünden mustarip arkadaşları, iş arkadaşları ve aileleriyle çevrilmiş Gerri ile Tom, yine de kendi sonbaharlarına kadar mutlu kalmayı başarıyor.Filmde, evli bir çift olan Tom ve Gerri'nin hayatı bir yılın dört mevsimi süresince anlatılıyor. Onlar, her şeye rağmen kendi sonbaharlarına kadar mutlu kalmayı başarıyor.Joe Wright'ın yönettiği ve Saoirse Ronan, Eric Bana Cate Blanchett ile Tom Hollander'ın oynadığı ''Hanna'' filmi, macera ve aksiyon sahneleriyle sinemaseverlerin dikkatini çekecek.Filmin konusu şöyle: ''Hanna, 16 yaşında, akıllı ve kendini davasına adamış bir kızdır. Yaşının çok üstünde olan gücü ve keskin askeri zekası, sahip olduğu tüm bu sıra dışı özellikler, eski bir CIA ajanı olan babası Erik'in, onu gözlerden ırak, vahşi doğada yetiştirme tarzından kaynaklanır. Yaşıtlarından çok farklı bir eğitim gören ve mükemmel bir suikastçı olan Hanna'yı gerçek dünyada ise tamamlanması gereken yarım kalmış bir aile işi beklemektedir.''Mahur Özmen ile Ali Özuyar'ın yönettiği ve Erol Keskin, Mustafa Uğurlu, Tolga Evren ile Serap Sağlar'ın oynadığı ''Adalet Oyunu'', dram sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.Filmde, emekli ağır ceza hakimi Sezgin'in kızı Belgin'in öldürülmesi ve sanık olarak yargılanan damadı İlker'in beraat etmesi, adalete olan inancını yitirmesine neden olur. Yaşadığı şehirden uzaklaşarak bir sahil kasabasına yerleşen Sezgin, kızını öldürdüğüne inandığı damadı İlker'i villanın mahzenine yaptırdığı hücreye hapseder.Michael Greenspan'ın yönettiği ve Adrien Brody, Ryan Robbins ile Caroline Dhaverna'nın oynadığı ''Tuzak (Wrecked)'' filmi, bir insanın hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.Tanımadığınız insanlara ait cesetlerle dolu, kaza yapmış bir arabada bacağınız sıkışmış bir şekilde uyandığınızı hayal edin. Nerede olduğunuzu, kim olduğunuzu ya da ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Zihniniz sırlarla dolu bir esrar perdesi gibi. Vahşi doğanın ortasında içgüdüsel olarak hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Peki gerçekle yalanın, hayalle gerçeğin birbirine girdiği, hem kurban hem şüpheli olduğunuz bu bilmecenin içindeyken geçmişinizden kaçabilir misiniz?Dennis Gansel'in yönettiği ve Karoline Herfurth, Nina Hoss, Jennifer Ulrich ile Anna Fischer'ın oynadığı ''Geceler Bizim (Wir Sind Die Nacht-We Are The Night)'' filmi, korku ve gerilim sahneleriyle izleyicilerin ilgisini çekecek.Filmin konusu şöyle: ''20 yaşında genç ve sevimli bir hırsız olan Lena, gece işlerinden birinde 250 yaşındaki Louise ile tanışır. Yaşına rağmen muhteşem güzellikte bir cadı olan Louise, Lena'nın uğradığı underground kulübün sahibi ve 3 kişilik dişi vampir üçlüsünün elebaşıdır. Bu üçlünün diğer üyeleri, oldukça vahşi bir çocuk olan Nora ve zarif Charlotte'tur. Louise, bu küçük hırsıza ilk görüşte aşık olur ve ona ölümsüzlüğü hediye etmeye karar verir. Fakat ölümsüzlüğü tadanlar için bile her şeyin bir bedeli vardır.''