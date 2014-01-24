Sinemalarda bu hafta hangi filmler var?

Bu hafta vizyona 8 yeni film giriyor. Arasında Türkiye yapımı bulunmayan filmler; 12 Yıllık Esaret, Kırık Çember, Frankenstein: Ölümsüzlerin Savaşı, Jack Ryan: Gölge Ajan, Uzak Çığlık, Şöhret Tepesi, Şeytanın Günü ve Köfte Yağmuru 2.

12 Yıllık Esaret

Steve McQueen'in yönettiği 12 Yıllık Esaret filminde, Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch ile Paul Dano rol aldı.

9 dalda Oscar adayı olan filmde, iç savaş öncesi ABD'de ailesiyle birlikte özgür yaşayan Solomon Northup'un köle olarak kaçırılması ve satılması sonrası yaşadıkları anlatılıyor. Film, 71. Altın Küre Ödülleri'nde "Dram" dalında "En İyi Film" seçildi.

Kırık Çember

"Çölde Kutup Ayısı" filmi ile İstanbul Film Festivali'nde "Altın Lale" kazanan Felix Van Groeningen'in yönettiği "Kırık Çember", aktris Veerle Baetens'e 2013 Avrupa Film Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandırdı.

Berlin Uluslararası Film Festivali'nden iki ödül ile dönen film, iç ısıtan şarkılarla süslenmiş buruk bir aşk hikayesini anlatıyor.

Frankenstein: Ölümsüzlerin Savaşı

Tarihin en ayrıksı karakterlerinden biri olan Frankenstein'ın üzerine çekilen onlarca filmden sonra yepyeni bir hikayeye odaklanan "Frankenstein: Ölümsüzlerin Savaşı", Dr. Victor Frankenstein'ın kendi elleriyle yarattığı Adam'ın hikayesini ele alıyor.

Film, yaratıldığı günden bu yana, yaklaşık 200 yıldır amaçsız bir şekilde hayatını devam ettiren Adam'ın, Gargo ve İblisler arasındaki savaşını anlatıyor.

Orijinali Mary Shelley tarafından 1818 yılında yayınlanan hikaye, 1910 yılında ilk kez sinemaya uyarlandığından bu yana çeşitli örnekleriyle beyaz perdede yer aldı.

Bu son uyarlamanın yönetmen koltuğunda "Karayip Korsanları: Kara İnci'nin Laneti" adlı filmin senaryosunu da yazan Stuart Beattie bulunuyor.

Jack Ryan: Gölge Ajan

Oscar ödüllü yönetmen Kenneth Branagh'ın filmi "Jack Ryan: Gölge Ajan"da, oyuncular Chris Pine, Kevin Costner ve Keira Knightley biraraya geldi.

Filmin konusu özetle şöyle:

"Yıllar önce New Yorklu yönetici olarak CIA tarafından göreve getirilen Jack Ryan, ABD ekonomisini çökertmek ve global kargaşa yaratmak için yapılmış bir planı ortaya çıkarınca, bunu durduracak yeteneklere sahip tek kişinin de yine kendisi olduğu ortaya çıkar. Ryan, tek başına başarmaya çalışacağı bu görevde bildiği her şeyi kullanacaktır. Jack görevi tamamlamakta ve bu komplodan canlı çıkmakta kararlıdır."

Uzak Çığlık

Video oyunu "Uzak Çığlık"ın sinemaya uyarlaması olan macera filminin yönetmenliğini Uwe Boll yaparken, oyuncu kadrosunda Til Schweiger, Emmanuelle Vaugier ve Udo Kier gibi isimler yer alıyor.

Filmin konusu şöyle:

"Eski özel kuvvetler görevlisi Jack Carer ile başarılı ve hırslı bir gazeteci olan Valerie, pasifikte bulunan bir adanın üzerinde var olan, çok gizli bir askeri bilgiyle ilgili araştırma yapmaktadır. Yola çıkmak üzereyken, Dr. Krieger tarafından verilen bir emir doğrultusunda ciddi bir saldırıya uğrayan ikili, kontrolden çıkan askerlerden kaçarak hayatta kalma savaşının içine girerler."

Şöhret Tepesi

Paul Schrader'in yönettiği "Şöhret Tepesi"nin oyuncu kadrosunda, Lindsay Lohan, James Deen, Nolan Gerard Funk ve Amanda Brooks gibi isimler yer alıyor.

Los Angeles'da geçen filmde, bir korku filminin yapımcılığını ve finansörlüğünü üstlenen Christian ile bir yıla yakın süredir birlikte olduğu oyuncu kız arkadaşı Tara arasındaki ilişki konu ediliyor.

Şeytanın Günü

Matt Bettinelli Olpin ile Tyler Gillett'in yönettiği "Şeytanın Günü"nde, Zach Gilford, Allison Miller, Steffie Grote ve Sam Anderson rol alıyor.

Film, korku ve gerilim türünü sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Köfte Yağmuru 2

Cody Cameron ve Kris Pearn'ın yönettiği "Köfte Yağmuru 2" haftanın tek animasyon filmi.

Devam filmi olan Köfte Yağmuru'nun ilk bölümünde, Flint, suyu yiyeceğe dönüştüren bir makine icat etti. Devam filmindeyse Flint, durdurduğunu sandığı icadının halen çalışmakta olduğunu öğrenir. Bu bölümde Flint, dünyayı, makinesinin yarattığı hayvan ve yiyecek karışımı mutant yaratıklardan kurtarmaya çalışacak.