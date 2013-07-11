Bu hafta vizyona 7 yabancı film giriyor

Bir Kadının Gözyaşları

Oldukça varlıklı bir aileden gelen Thérèse Desqueyroux, henüz çocukken evlenmeye karar verdiği Bernard ile evlenmiştir. Şimdi Bernard ile evli olsa da artık kocasına aşık değildir. Bernard dürüst ve iyi huylu bir adamdır fakat hayatta sadece ava çıkmaktan zevk alan ve ileri derecede hipokondriyak olan birine dönüşmüştür. Thérèse'in taşrada sürdüğü bu yaşam ve evliliği Bernard'ın günden güne daha agresif birine dönüşmesiyle çileye dönüşür. Daha da kötüsü Bernard her daim kendisini bu evliliğe zorladıkları için Thérèse ve kız kardeşinin sorumlu olduğunu alenen yüzlerine vurmaktadır. Mutsuz kadın bir şekilde bu sıkıcı hayata ve sosyal baskılara son verip özgürlüğünü yeniden kazanmaya kararlıdır.

Filmin yönetmen koltuğunda ünlü Fransız yönetmen Claude Miller bulunurken, başrolünde Amélie filmindeki performansıyla tüm dünya tarafından tanınan Audrey Tautou bulunuyor.

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Beyaz Saray Düştü

Büyük ölçüde kızını etkilemek amacıyla gizli servise dahil olabileceği bir görevde çalışmayı isteyen John Cale, Başkan James Sawyer'ın korumalarından biri olabilmek için başvuruda bulunur. Ancak ne yazık ki karşılığında aldığı yanıt olumsuz olur. Olumsuz haberi kızına vermekte zorlanan genç adam, kızını Beyaz Saray'a gidecekleri bir gezintiye çıkarır. Burada haberi vermeye hazırlanırken ortalık bir anda karışır. Paramiliter bir grup asker, Beyaz Saray'ı işgal etmiştir. Başkan, First Lady ve çocuklarının hayatı tehlikede; üçünün kaderi de John Cale'in ellerindedir.

Independence Day, The Day After Tomorrow ve 2012 gibi yüksek bütçeli filmlere imza atan Alman yönetmen Roland Emmerich'in yönetmenliğini yaptığı filmin senaryosu Zodiac ve The Amazing Spider-Man filmlerinin senaryolarını yazan James Vanderbilt'e emanet. Başrollerinde ise son dönemin parlayan yeteneklerinden Channing Tatum, Jamie Foxx ve Maggie Gyllenhaal bulunuyor.

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Ge(n)ç Çıraklar

Billy ve Nick bir şirketin pazarlama departmanında çalışan ve dijital dünyanın yeniliklerine ayak uydurmakta zorlanan iki pazarlama elemanıdır. Nihayetinde beklenen olur ve işlerinden kovulurlar. İşsizlik sorunuyla baş etmeye çalışan ikili, bir plan yaparak medya devi Google'ın stajyerlik pozisyonlarına başvuruda bulunurlar. Mülakata ve eğitim programına yoğun bir başvuru olmaktadır ve başvurada bulunanların küçük bir kısmı, sadece bu konuda çok zeki olanlar kabul edilmektedir.

Başvurada bulunanlarla karşı karşıya gelen ikili, eğitim programındaki herkesin yarı yaşlarındaki gençler olduğunu ve hepsinin alanında uzman olduğunu fark eder. Kendi farklarını ve tecrübelerini kanıtlamaya çalışırlar ve kıyasıya bir rekabet başlar. Dahası Billy ve Nick bu süreçte birbirleriyle de rekabet etmek zorunda kalır.

Komedi türündeki filmin başrollerini Owen Wilson ve Vince Vaughn paylaşırken, yönetmenliğini en son Çelik Yumruklar'a imza atmış olan Shawn Levy üstleniyor.

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Zor Kazanç

Daniel Lugo ve en yakın arkadaşı Adrian Doorbal Florida'da yaşamakta ve vücut geliştirme salonunda antrenör olarak çalışmaktadır. Her gün bir diğerinin aynı olan bir hayat süren ikili, spor salonundaki sinir bozucu düzenden ve düşük maaşlarından usanmıştır. Kendi Amerikan Rüyaları’nın peşinden gitmeye karar veren ekip, hali hazırda suçlu olduklarına inandıkları zengin bir müşterilerini kaçırıp, işleri de kılıfına uydurarak zengin olmanın planını kurarlar. Hapisten henüz çıkan Paul Doyle'un da yardımlarıyla işe atılırlar. Ama ters giden tesadüfler sonucu, işler sarpa sarar.

Yönetmenliğini Michael Bay'in üstlendiği filmin başrollerini Mark Wahlberg, Anthony Mackie’nin ve Dwayne Johnson paylaşıyor. Kadrosunda Rebel Wilson, Ed Harris ve Rob Corddry gibi isimleri de barındıran kara komedi-aksiyon türündeki film, gerçek bir hikayeden uyarlandı.

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Vadimdeki Gözyaşları

Kanadalı bir gazeteci olan Marie, savaş sonrası mağdurların hikayelerini toplayan bir yayıncıdır. Bir gün kimin tarafından gönerldiği belli olmyayan bir zarf alır; içerisindeyse Lübnan’da mülteci kampında büyütülmüş olan Filistinli Ali’nin hakkında bir belge vardır. Zarfın içeriğin, öğrenmek isteyen Marie, ofiste çalışan boyacı Lübnanlı Joseph’den yardım ister. Joseph yardım etmeyi kabul eder ve aralarında farklı bir ilişki doğar. Fakat Joseph birden bire ortadan kaybolur ve Marie geçmişte arayışına yalnız başına devam eder.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Maryanne Zéhil'in üstlendiği dram türündeki filmin başrollerini Nathalie Coupal ve Joseph Antaki paylaşıyor.

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Tatlı Cadi Lili: Mandolan'a Yolculuk

Sevimli Cadı Lili, ilk filmde kötü büyücü Hieronymus’la savaşmıl ve galip gelen taraf olmuştu. Ancak macera burada sona ermedi ve karşısına daha güç bir görev çıktı. Cadı Lili, Madolan krallığını ele geçirip başa geçmek isteyen Sadrazam Guliman ile mücadele etmek zorunda. Gözünü hırs bürüyen ve hedefine kolayca ilerlemekte olan Guliman ise bu tahtın arkasında yatan sırlardan bihaberdir. Zira taht geçmişten gelen bir lanet taşımaktadır ve Hexe'nin yardıma çağırdığı Lili'den haberdar değildir. Durumun farkına vardığı an ise kötü büyücü Abrash'ı, Lili’nin yolunu kesmek için görevlendirir. Ama bir cadıyı kandırmanın hiç de kolay olmadığı gerçeğini atlar! Dahası Lili'nin krallığa gelişi birçok sırrın da ortaya çıkmasını sağlayacaktır.

Lili ve Sihirli Kitabı’nın devam filmi olan yapımda başrolleri Michael Mittermeier ve Jürgen Tarrach'ın üstleniyor. Yönetmen ise Harald Sicheritz.

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Kahraman Uzaylılar

Dünyadan çok uzak olan Baab gezegeninde yaşayan astronot Scorch Supernova, ulusal bir kahramandır ve mavi uzaylılardan oluşan halk ona neredeyse tapmaktadır. Pek çok kurtarma operasyonunu başarıyla tamamlamış olan Scorch, müthiş yeteneklerini teknoloji ustası erkek kardeşi Gary ile birleştirince onların karşısında hiçbir güç duramaz. Zira Gary de görev aldığı BASA kontrol merkezinin kural ve görevleri konusunda son derece deneyimli ve yeteneklidir. BASA'nın yöneticisi Lena, kardeşleri tehlikeli bir gezegenden aldıkları bir çağrı konusunda bilgilendirdiğinde onlar için yeni ve heyecan verici bir görev başlamış olur. Ne var ki görev sırasında Scorch'un Area 51 isimli bir bölgede tuzağa düşmesi işleri karıştırır. Bu tuzak ise General Shanker isimli acımasız bir düşman tarafından kurulmuştur. Gary, gezegeni ve ailesine veda ederek kardeşini kurtarmak için yola çıkar.

Yönetmenliğini Cal Brunker'ın üstlendiği yapımın orijinal seslendirme kadrosunda Brendan Fraser, Sarah Jessica Parker ve James Gandolfini gibi isimler yer alıyor.