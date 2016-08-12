Bu hafta vizyona 6 yeni film girdi

Bu hafta vizyona giren filmler arasında, yönetmenliğini ve senaristliğini Ufuk Bayraktar’ın üstlendiği, drama türündeki 'Kümes' tek yerli film olurken, Hollywood Sinemasından vizyona giren 6 film arasında; Woody Alen’ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği ve 2016 Cannes Film Festivali’nin açılış filmi olarak gösterilen 'Café Society', 'Gerçek Kötüler ', 'Veronique'in İkili Yaşamı', 'Vahşet Gecesi' ve 'Lanetli anahtar' gibi filmler bulunuyor.

Café Society

2016 Cannes Film Festivali’nin açılış filmi olarak gösterilen 'Café Society' Woody Alen’ın yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği, dramatik, eğlenceli ve caz kokan bir komedi. Oyuncu kadrosunda Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Blake Lively, Parker Posey, Steve Carell, Corel Stoll ve Sheryl Lee gibi oyuncuların yer aldığı film, 1930’ların New York ve Hollywood’unun panoramik bir hikâyesini anlatıyor. Adını dönemin bu renkli kişiliklerine verilen lakaptan alan film, hareketli olduğu kadar duygusal ve göz alıcı bir komedi.

Gerçek Kötüler

DC Komiks’in aynı adlı çizgi romanında uyarlanan Amerikan yapımı aksiyon ve macera filminin yönetmen koltuğunda, 'Fury' filmini de yönetmiş olan David Ayer oturuyor. Senaristliğini de David Ayer’in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Tom Hardy, Margot Robbie, Jai Courtney, Jared Leto, Will Smith, Cara Delevingne, Jesse Eisenberg, ve Viola Davis yer alıyor. Filmin müziklerini ise 'Gravity' filmiyle En İyi Film Müziği Oscar’ını alan ünlü besteci Steven Price hazırladı. Film, devletin emriyle suç örgütlerine karşı bir araya getirilen süper kötü güçlü kahramanların, bu görevde başlarından geçenleri anlatıyor.

Veronique'in İkili Yaşamı

1991 yılı Fransa, Norveç ve Polonya ortak yapımı olan film, çekilmesinden tam 25 yıl sonra bugün Türkiye’de gösterime girdi. Filmin yönetmeni, “Üç Renk” serisiyle en iyi yönetmen ödülünü alan, 1996 yılında kaybettiğimiz Krzysztof Kieślowski. Senaristliğini ise Kieślowski ile birlikte Krzysztof Piesiewicz üstleniyor. Filmde, birbirinden uzak iki ülkede yaşayan, hiçbir ortak noktaları bulunmayan ve hiç tanışmamış iki genç kadının gizemli ve anlaşılmaz bir şekilde birbirlerinden etkilenmelerini anlatıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Irène Jacob, Philippe Volter, Sandrine Dumas, Aleksander Bardini, Kalina Jędrusik gibi oyuncular yer alıyor.

Vahşet Gecesi

Amerikan yapımı korku filminde karakterlere, Tina Ivlev, Richard Tyson, Bianca Malinowski, Kristoffer Kjornes ve Amy Okuda hayat veriyor. José Manuel Cravioto’nun yönetmenliğini yaptığı film, gözü dönmüş bir sapık tarafından kaçırılıp, kapatılan ve tecavüze uğrayan Eve’in kurtulması ve kaçırılan başka insanlar olduğunu fark etmesiyle onları kurtarmaya karar vermesini anlatıyor.

Kümes

Yönetmenliğini ve senaristliğini Ufuk Bayraktar’ın yaptığı, drama türündeki yerli filmin oyuncu kadrosu, Hasibe Eren, Ufuk Bayraktar, Selen Domaç, Mehmet Dere, Turgay Karakaya, Emirhan Kartop, Pınar Boyar, Musa Yılmaz, Ali Meriç, Bülent Ünsur’dan oluşuyor. Film, 1950’li yıllarda bir dağ köyünde yaşayan dört çocuklu bir annenin vereme yakalanması, öleceğini düşünmesi üzerine eşini çocuk doguramayan bir kadınla evlendirip evden ayrılmasından sonra iyileşmesi ve eve geri dönmesini izleyen olayları anlatıyor.

Lanetli Anahtar

2016 yapım yerli korku filmi Lanetli Anahtar’ın senaristliğini ve yönetmenliğini Hasan Gökalp üstleniyor. Film bir grup arkadaşın, arkadaşlarına yardımcı olmaya çalışırken kendi başlarını içinden çıkılmaz bir belanın içine sokmalarını konu alıyor. Kendisine büyü yapılan arkadaşlarını kurtarmak adına internetten indirdikleri büyü ve cin yazılarını yakarak cin çağıran genç grup çok tehlikeli bir kabile olan Daktylos cinlerinin hedefi haline gelir.