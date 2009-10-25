Bu hafta vekillere 6 gün tatil var!

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlamaları TBMM'de kabul edecek. Meclis, bayram tatili nedeniyle bir gün çalışacak.



Genel Kurul 27 Ekim Salı günü toplanarak, gündemindeki konuları ele alacak.



Meclis, 28 Ekim Çarşamba ve 29 Ekim Perşembe günleri Cumhuriyet Bayramı dolasıyla çalışmayacak.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolasıyla TBMM'de kutlamaları kabul edecek.



Kutlamalara Bakanlar Kurulu üyeleri, yüksek yargı organlarının temsilcileri, siyasi parti liderleri, askeri ve mülki erkan ile Ankara'da görevli diplomatik misyon katılacak.



Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 26 Ekim Pazartesi günü, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2010 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın sunumunu yapacak.



2010 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'na göre, bütçe giderleri 286 milyar 928 milyon lira, bütçe gelirleri 236 milyar 794 milyon lira, vergi gelirleri 193 milyar 324 milyon lira, bütçe açığının da 50 milyar 134 milyon lira olması öngörülüyor.



2010 bütçesinde, GSYH büyüklüğünün 1 trilyon 29 milyar lira, büyüme hızı oranı yüzde 3.5, TÜFE yıl sonu oranı yüzde 5.3, ihracat 108 milyar dolar, ithalat 153 milyar dolar olarak hedefleniyor.