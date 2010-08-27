Bu hafta sonunun kültür sanat rehberi

T24-

Bu hafta sonu havalar hâlâ güzelken açık hava konserine gidebilir, aileniz ile tiyatroda güzel bir oyun izleyebilirsiniz ya da sergileri gezebilirsiniz.Hafta sonu eğlencesine hemen bu geceden başlamak isterseniz bu yazın şüphesiz en ses getiren ismi Tarkan'ın konserine gidebilirsiniz. Yoğun istek üzerine Açıkhava konserlerine devam eden Tarkan 27-28-29-30-31 Ağustos tarihlerinde yeni albümü ve en sevilen şarkıları ile Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleri ile buluşacak. 21.45'te başlayacak konserlerin biletleri 50 ile 175 TL arasındaki fiyatlardan satışa sunuldu.27 Ağustos Cuma gecesinin bir diğer önemli konseri ise saat 21.45'te Ataköy Open Air Show Center'da gerçekleşecek Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden biri olan MFÖ konseri.Grubun hayranlarının kaçırmaması gereken bir fırsat.Bu yıl ilk kez düzenlenen “Ramazanda Caz” etkinlikleri bu hafta sonu da devam ediyor. Müslüman caz sanatçılarının en önemlilerini ağırlayan etkinlikte bu cumartesi (28 Ağustos) Abdullah İbrahim Trio sahne alacak. Topkapı Sarayı Müzesi'nde gerçekleştirilecek konserin bilet fiyatları ise 45 ile 67 TL arasında değişiyor.İstanbul Modern 26 Mayıs tarihinden itibaren otoparkında Thomas Radbruch'ın Araba mezarlıklarında “Paslı Son” isimli fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor, 19 Eylül'e kadar süreceksergiyi gezmek için bu hafta sonu güzel bir fırsat olabilir. Küratörlüğünü Engin Özendes'in yaptığı sergide fotoğraf sanatçısı Radbruch'ın dünyanın çeşitli ülkelerindeki araba mezarlıklarından çektiği fotoğraflarla hem geçmişin hem de bugününöyküsünü aktarıyor.4 Eylül tarihine kadar gezilebilecek bir diğer sergi ise Sakıp Sabancı Müzesi'nde (Atlı Köşk) yer alan Efsane İstanbul: Bizantion’dan İstanbul’a - Bir Başkentin 8000 Yılı sergisi. 500’ü aşkın eser İstanbul'un eşsiz tarihini gözler önüne seriyor. Sergi, Bizantion’dan Nea Roma’ya, Constantinopolis’ten İstanbul’a; Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarına başkentlik yapmış kentin görkemli tarihine ışık tutarken; ticaret, hediye ve 4. Haçlı Seferi’nde olduğu gibi yağma yoluyla çeşitli ülkelere dağılmış hazineleri de bir araya getiriyor.Çağdaş sanatın en önemli temsilcilerinden Hüseyin Çağlayan'ın Türkiye'deki en kapsamlı sergisi, 15 Temmuz tarihinden bu yana İstanbul Modern'de. İngiltere'de iki kez "Yılın Tasarımcısı"seçilen Hüseyin Çağlayan, günümüzde moda alanında çalışan en ilerici isimlerden biri olarak tanınıyor. Donna Loveday'ın küratörlüğündeki sergiyi son günü 24 Ekime bırakmadan bu hafta sonu gezebilirsiniz.Bir tiyatro severseniz William Shakespeare'ın Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı ünlü eserini izlemenin tam zamanı. Oyundabir büyü sonucu ortaya çıkan yanlışlıkların sebep olduğu komik olaylar anlatılıyor. Karmaşık aşk ilişkileri, komedi, heyecan ve entrika,Shakespeare´in diğer oyunlarında olduğu gibi bu oyunda da yerini alıyor. 28 Ağustos Cumartesi günü Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde sahnelenecek oyun saat 21.00'da başlayacak. Tamer Karadağlı, Hale Soygazi ve İsmet Üstekin gibi sanatçıların yer aldığı oyunun biletleri ise 35 ile 45 TL arasında.Ayrıca bu hafta sonu sinemaya gitmenizi sağlayacak 3 yeni film vizyona giriyor. Bunlar: bir gerilim filmi olan Diriliş, Jaden Smith ve Jackie Chan'in yer aldığı Karate Kid ve 3 boyutlu Pirana filmi.