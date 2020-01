Bu hafta sonu vizyon 'şenlik' gibi

Hafta sonunda 10 yeni film vizyona giriyor. Bunlardan İstanbul Film Festivali'nde gösterilen Isabelle Huppert'in sinema dünyasında oyunculuğuyla ve hikayesiyle adından söz ettiren Gelecek Günler, tüm zamanların en ünlü şarkıcılarından biri olarak nitelendirilen şarkıcının hayatını anlatan Dalida ve Mısır'da yaşanan isyanlar sırasında geçen bir hikayeyi anlatan Çatışma haftanın dikkat çeken yapımlarından.

İşte vizyona giren fragmanları ile filmler:

Gelecek Günler

Mia Hansen-Løve'ın Berlin'den Gümüş Ayı ödülüyle döndüğü filmi Gelecek Günler, evli ve iki çocuklu felsefe öğretmeni Nathalie'nin değişen hayatını konu ediniyor. Evli ve iki çocuklu felsefe öğretmeni Nathalie, işi, annesi ve evliliği arasında sıradan bir tempoda yaşamını sürerken başına gelenler yüzünden yeni bir hayat kurmaya doğru adım atar.

Dalida

Kahire'de doğan ve henüz 23 yaşındayken Paris Olympia'da ilk konserini vererek şöhret basamaklarını tırmanan Dalida'nın hikayesinin anlatıldığı filmin yönetmen koltuğunda Lisa Azuelos otururken, senaryosu da Azuelos ve Dalida'nın kardeşi ve yapımcısı olan Orlando'ya ait. Ünlü şarkıcıyı İtalyan oyuncu Sveva Alviti'nin canlandırdığı filmde Dalida'nın sadece Gigi L'amoroso (Aşkı Bulacaksın) ile uluslararası müzik dünyasında büyük üne kavuşması değil, aynı zamanda içsel bir arayışla çıktığı Hindistan yolculuğu, disko müziğinin altın yıllarında yeniden parlaması, sıra dışı ve yıldız olmak üzere doğmuş bir kadının öyküsü anlatılıyor.

Çatışma

Mohamed Diab'ın yönettiği Çatışma, insanların sokaklara döküldüğü Kahire'de, polisin göz altına aldığı bir grup insanın, bir gün boyunca mahsur kaldıkları kamyonette yaşadıklarını anlatıyor.

Kahire, 2013 yazı... Devriminin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen Mısır'da hayat hala normale dönmemiştir. Mursi'nin devrilmesiyle de ülke yeniden kaynama noktasına ulaşır ve insanlar tekrar sokaklara dökülür. Bu kaosun ortasında polisin gözaltına aldığı bir grup insan, bir kamyonette bir gün boyunca mahsur kalır. Değişik geçmişleri, inançları ve hayatları olan bu insanlar, yaşadıkları zorlu sınavı atlatmak için her şeyden önce insan olduklarını hatırlayabilecekler mi?

Nereden Nereye

Başrollerini Sarp Levendoğlu, İnan Ulaş Torun, Yosi Mizrahi ve Hakan Bilgin'in paylaştığı Nereden Nereye, hayali oyuncu olmak olan Ejder'in sakarlıklarla dolu hikâyesini anlatıyor. Ejder Kalender 25 yaşlarında bir gençtir. En büyük hayali oyuncu olmak olan genç adam, Bodrum'da bir kablolu Tv bayisinde teknik servis elemanı olarak çalışmaktadır. İşini yalnızca hayallerini gerçekleştirmek için bir basamak olan gören Ejder, günün birinde beklediği haberi alır. En çok sevdiği dizinin ve ülkenin en popüler yapımcılarından biri olan Barış Savaş ve ünlü oyuncu Metin Leylek Bodrum'daki yazlıklarına birlikte geleceklerdir. Hemen bir plan yapan Ejder, ikilinin hayatlarına dahil olur. Ancak aksiliklerle geçen gecenin sonunda Ejder'in hayallerine ulaşıp ulaşamayacağı bir muamma halini alır.

The Circle

Emma Watson ve Tom Hanks'in başrollerinde yer aldığı The Circle, "Bilmek iyidir, her şeyden haberdar olmak ise daha iyi" sloganıyla yola çıkmış olan ve dünya çapında izleme noktaları oluşturarak insanlığı bir adım ileriye taşıyacağını vadeden dev teknoloji şirketi The Circle ve uygulamalarını gerilimli bir hikâye etrafında ele alıyor. Eamon Bailey'in (Tom Hanks) kurucusu olduğu Circle, çok güçlü ve büyük bir teknoloji şirketidir. Şeffaflığın ve mahremiyetin olmadığı, her anın kayıtlara geçtiği ve tüm dünyanın sizi izleyebildiği bir sistemi insanlar üzerinde uygulayan şirket yeni ve uygun denekler aramaktadır. Mae (Emma Watson) orta ölçekli bir Çağrı Merkezi'nde çalışan sıradan bir Amerikalıdır ve onun hayali Circle'da çalışmaktır. Birçok kez başvurduğu şirket için olumlu yanıt aldığında ise bunu hayatının en büyük fırsatı olarak görür. Azmi ve çalışkanlığıyla kısa zamanda Bailey'in dikkatini çeken Mae daha önce denenmemiş büyük bir deney için seçilir. Ancak bu deney, onun yaşamında çok önemli bir dönüm noktası olacak ve sistemin kısıtlayıcılığını deneyimleyerek hayatının kararını vermek zorunda kalacaktır.

'Galaksinin Koruyucuları 2 / Guardians of the Galaxy Vol. 2'

2014 yılında büyük sükse yaratan Galaksinin Koruyucuları'nın devam filmi, Peter Quill, nam-ı diğer Star-Lord ve ekibinin maceralarını anlatmaya devam ediyor. Marvel'dan Galaksinin Koruyucuları 2 filminde ekip kâinatın uzak cephelerinde dolaşırken çeşitli maceralara dahil olmaya devam ediyor. Koruyucular, yeni kurdukları ailelerini korumak için savaşırken Peter Quill'ın asıl geçmişinin gizemini de çözmek zorundadırlar. Eski düşmanlar yeni müttefiklere dönüşürken, hayranların klasik çizgi romanlardaki favori karakterleri kahramanlarımızın yardımına koşuyor. Marvel Sinema Evreni genişlemeye devam ediyor.

'Ölümcül Deney: Dejavu / Tell Me How I Die'

D.J. Viola'nın yönetmenliğini üstlendiği Ölümcül Deney: Dejavu, deneysel bir ilaç araştırmasına katılan birkaç üniversite öğrencisinin beklenmedik bir yan etki dolayısıyla nasıl öldürüleceklerini görmesini ve gördüklerinin gerçekleşmeye başlamasını konu ediniyor. Film deneysel bir ilaç araştırmasına katılan birkaç üniversite öğrencisinin (Nathan Kress, Ryan Higa, Virginia Gardner, Kirby Bliss Blanton, Mark Furze) beklenmedik bir yan etki dolayısıyla nasıl öldürüleceklerini görmesinin ve gördüklerinin gerçekleşmeye başlamasının hikâyesini anlatıyor. Kendi ölüm günlerini atlatmak için zekice hamleler yapmaya çalışırlarken, katilin aralarında olduğunu ve kendileri gibi geleceği görebildiğini fark ederler. Hayatta kalma yarışında, diğerlerinden hep bir adım önde olan O'dur.

Lanet: Ervah Cinleri

Teoman Gündüz'ün yönetmenliğini üstlendiği Lanet: Ervah Cinleri, bir geziye çıkan dört sinema öğrencisinin başına gelenleri anlatıyor.

Film, sinema bölümü okuyan dört öğrencinin gerçek olay ve söylentiler üzerine tamamen terk edilmiş bir köye yaptıkları gezi ve orada başlarına gelen korkunç olayları konu almaktadır. Tüm yaşananlar gençler tarafından tek bir kamera tarafından kaydedilmiştir. İhbar üzerine olay yerine giden polis amirine teslim edilen bu kamera tüm gerçekleri göz önüne serecektir.

Aç Kapıyı Çok Fenayım

Oğuzhan Yıldız'ın senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı, Kenan Öztürk'ün yönetmen koltuğunda oturduğu Aç Kapıyı Çok Fenayım, ne yaşadıklarını hatırlamadıkları bir günün ertesinde hayatları değişen bir grup arkadaşı odağına alıyor.« Detayı Gizle Çok başarılı bir senarist olan Oğuz, kariyerinin en tepesindeyken ani bir kararla yaşam kaynağı olan senaristliği bırakır. Oğuz, tek dert ortağı ve üst komşusu eski ünlü bir yönetmen olan Ertem'le sırlarını paylaşmaktadır. Oğuz ve arkadaşları, hayatlarında her şey kötü giderken hatırlamadıkları bir gün geçirirler ve aniden evde uyanırlar. Gecenin nerede ve nasıl geçtiği ile ilgili hiçbir fikirleri yoktur; ama hepsinin işleri bir anda açılır, üst üste teklifler gelmeye başlar. Hatırlamadıkları gece sonucu bütün hayatları değişir.

Bir Annenin Feryadı



Raif Cilasun'un aynı isimli kitabından sinemaya uyarlanan film, Fransa'ya kaçmak zorunda kalan İhsan'ın ve ailesinin hikâyesini anlatıyor.