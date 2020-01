Bu hafta sinemalara 7 yeni film geliyor

Maskeli Süvari

Yapımcılığını Jerry Bruckheimer'ın üstlendiği, yönetmenliğini ise "Karayip Korsanları" serisinden tanınan Gore Verbinski'nin yaptığı, başrollerini Johnny Depp, Armie Hammer ve Tom Wilkinson paylaştığı filmin konusu şöyle:

Kızılderili ruhani savaşçı Tonto ve hukuk adamı John Reid, birbirlerine zıt iki karakterdir, fakat yolsuzluk ve açgözlülükle savaşmak için bir araya gelmek durumunda kalmışlardır. Tonto, John Reid'in bir kanun adamından, adalet sağlayan bir efsaneye dönüşmesini sağlayan hikayeleri yeniden saymaktadır. Kaçak bir trenin içinde birçok kahramanlık sürprizi ve eğlenceli sürtüşmeler eşliğinde ikili birlikte çalışmayı öğrenmek zorunda kalacaktır.



Acil Arama

Televizyonda gerilim türündeki işleriyle tanınan Brad Anderson'un yönetmenliğini üstlendiği 'Acil Arama' filminin başrolünde, Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry yer alıyor.

Berry'nin 911 Acil yardım hattında santral görevlisi olarak çalışan bir kadını canlandırdığı filmin konusu şu şekilde:

Merkezi arayan genç bir kızın sesi, evine zorla giren biri olduğunu ve hayatının tehlikede olduğunu söyler. Jordan, ekipler evi tespit edip kızı kurtarmaya gidene dek telefonda katili oyalamaya karar verir. Tüm çabalarına rağmen Jordan başarısız olur ve genç kız hayatını kaybeder. Ancak olayın arka planı daha karmaşıktır. Bu cinayet ve birbirini takip eden olayların bir seri katilin işi olduğu ortaya çıkar. Bu arada, yaşadığı kabustan dolayı Jordan'ın psikolojisi tamamen alt üst olmuştur. Aradan zaman geçer ve 911'e 'Kaçırıldım, lütfen beni kurtarın' diye yalvaran başka bir yardım çağrısı gelir. Çağrıyı devralan Jordan, bu kez kızı sağ salim kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır.



Süperstar

Birden ülke çapında ünlü olan bir adamın hikayesinin anlatıldığı 'Süperstar' filmi, sinemaseverlere dram ve komediyi bir arada yaşatacak. Xavier Giannoli'nin son işi olan yapım, toplumun şöhret algısına ve bunda payı olan sosyal medyaya dikkat çekmeyi amaçlıyor. Başrolünü Kad Merad'ın üstlendiği filmde, bir geri dönüşüm merkezinde çalışan ve sıradan bir adam olan Martin'in birden bire ünlü olmasını ve başına gelen bu tuhaf olayın altında yatan gizemi çözmeye çalışması anlatılıyor.



Sadece Tanrı Affeder

Nicolas Winding Refn ve Ryan Gosling'in 'Drive' filminden sonraki yeni projeleri olan 'Sadece Tanrı Affeder', aksiyon ve şiddet dolu bir intikam hikayesi olarak nitelendiriliyor.

Filmde, 10 yıl önce bir cinayet işleyen Julian şimdilerde sürgündedir ve Bangkok'ta yaşamaktadır. Burada görünürde kardeşi Billy ile bir boks kulübü işleten Julian, esas gelirini buradan yürüttüğü uyuşturucu ağından kazanmaktadır. Güzel zamanlar, kardeşi Billy'nin genç bir kızı öldürmesiyle sona erer. Julian, kardeşini öldürenlerin peşine düşerek intikam arayışına çıkar. İntikam meleğini hedef aldığı bu savaş, başta sadece iki kişinin yer alacağı, sonrasındaysa sadece bir tanesinin hayatta kalabileceği türden olacaktır.



New York'ta 2 gün

'Before Sunrise/Before Sunset'in unutulmaz oyuncusu Julie Delpy'nin yazdığı, yönettiği ve oynadığı 'New York'ta 2 Gün', Avrupalılar ile Amerikalılar'ın farklarını, onları tek bir eve sıkıştırarak gözler önüne sermeye çalışıyor. 2007 yılında çekilmiş 'Paris'te 2 Gün' filminde Marion ve Jack, ilişkilerini canlandırmak için iki günlüğüne Paris'in yolunu tutuyorlardı. 'New York'ta 2 Gün' ise yıllar sonra ilişkilerini devam ettiremeyen ikilinin Marion kısmını ele alıyor.



Komik Bir Aşk Hikayesi

Cüneyt Yosulçay'ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosu Aydoğan Temel'e ait olan filmde Atila ile Leyla'nın arasındaki komik aşk hikayesi anlatılıyor.

Arzu Yanardağ, Zeynep Gülmez, Ercüment Balakoğlu ve Selahattin Taşdöğen oynadığı filmin konusu şöyle:

'Atila beyninde ortaya çıkan bir tümör nedeniyle bundan 10 sene önce görme yetisini tamamen yitirmiş bir adamdır. Hiç evlenmeyen ve aile içinde muzip davranan Atila, özünde yalnız olan bir adamdır. Bir gün biraz eğlenmek ve sıkıntısını dağıtmak için kötürüm numarası ile eve yatılı bakıcı almak ister ve gazete ilanı verir. Leyla ise kendi mesleği olan yazarlığı bırakmış, sağda solda geçici işlerle hayatını binbir zorlukla sürdürmeye çalışan genç ve güzel bir kadındır. Atila'nın sahibi olduğu ve arkadaşı Hamdi tarafından işletilen otomobil şirketine asistan olarak giren ve kalacak evi olmayan Leyla, şirket sahibinin yatılı bakıcı aradığını duyunca Atila'nın ilanına başvurur ve bir şekilde işi kapar. İkili arasında zamanla hiç de beklemedikleri biçimde oluşan yakınlık, aşka dönüşecektir. Ama Atila'nın önce Leyla'ya açıklaması gereken sırlar vardır.'



Cinnet

'The Forbidden Door'un yönetmeni Joko Anwar tarafından yazılıp yönetilen filmin başrollerini Rio Dewanto, Hannah Al Rashid ve Aridh Tritama paylaşıyor.

Ailesiyle ormanda kamp yapmak üzere tatile çıkan bir adamın hikayesinin anlatıldığı filmin konusu şöyle:

'İlk başlarda her şeyin normal gittiği tatilde, ailenin karşısına beklenmedik bir misafir çıkar ve bu misafirlikle birlikte, adam zamanda bir boşluğa düşer. Kendine geldiğinde ailesinin olmadığını gören adam, ormanda ailesini aramaya başlar.'