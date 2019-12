Bu hafta nerede, ne var?

T24

'Sahne sanatları'

1968 yılınca çıkardıkları ilk albümlerinin ardından hızla tanınarak bütün dünyada kalabalık bir hayran kitlesine bulunan, verdikleri konserler yıllardır kapalı gişe olan grup, bugüne kadar sattıkları albüm sayısında 100 milyona ulaşmış durumda.Ian Gillan, Roger Glover ve Ian Paice'den oluşan efsane kadro, son yıllarda isimlerinden sıkça söz ettiren gitaristler Steve More ve Don Airey'i de alarak devam ettikleri sanat yaşamalarında unutulmaz performanslarını İstanbullu hayranları için sergileyecek.Akbank Sanat, yarın klasik gitar alanında geniş kitlelerce tanınan Katona Twins grubuna ev sahipliği yapacak. Peter ve Zoltan Katona ikilisinden oluşan grup verecekleri konçertoda, Scarlatti, Handel Rodrigo, Albeniz Piazzolla, Falla, Granados, Mozart, Vivaldi, Bach ve Tedesco gibi müzik dünyasının önemli isimlerinin bestelerini seslendirecek.Türkçe müzikte 1998 yılında çıkardığı ''9'da 9'' albümüyle tanınan Fatih Erdemci, aynı gün Beyoğlu Hayal Kahvesinde yarın sahne alacak.Erdemci, vereceği konserle 4 yıl ara verdiği sahnelere geri dönecek.Göksel de aynı gün Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde ''Radyo Günleri'' adını verdiği konseri icra edecek. Türk Sinemasının unutulmaz film müziklerini dinleyicileriyle buluşturacak olan Göksel, geçen yıl çıkardığı ''Hayat Rüya Gibi'' albümlerindeki eserlerinin yanı sıra kendi şarkılarını da akustik olarak yorumlayacak.Camerata Saygun Oda Orkestrası, 16 Mayıs'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde seyirci karşısına çıkacak. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfı ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı iş birliğiyle düzenlenen ''Vakıf 26. Yıl Konseri'' kapsamında sahne alacak orkestra, elde edeceği geliri, tıp ve konservatuvar öğrencilerine burs sağlamak amacıyla kullanacak.Başarılı performansını aldığı birçok ödülle kanıtlayan Rus gitar virtüözü Irina Kulikova, 17 Mayıs'ta Akbank Sanat'ta Bach, Sor, Mertz, Mangore, Castelnuova-Tedesco ve Del Rey'den eserlerini seslendirecek.Beyoğlu Hayal Kahvesi 18 Mayıs'ta Türkiye'nin rock müzik alanında önemli isimlerinden Aylin Aslım'ı ağırlayacak. Çoğu eserinin sözlerini kendi yazdığı parçalarında erkek egemen topluma ve her türlü ayrımcılığa karşı bir tutum sergileyen Aslım, sert müziği ve eleştirel şarkı sözlerini hayranlarıyla paylaşacak.Ünlü yazar Cemal Süreyya'nın 80'inci doğum yılı anısına, Atilla Birkiye tarafından derlenen ''Üstü Kalsın'', 17 Mayıs'ta Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Sahnesi'nde izlenebilecek.Cemal Süreyya'nın şiirleri ve bazı düz yazı metinleri üzerine eklenmiş başarılı müzikle birleştirilerek izleyiciye sunulan oyunda, sıra dışı sahne tasarımı arasındaki karakterleri Hakan Gerçek ve Tilbe Salim canlandıracak.Enda Walsh'ın kaleme aldığı kara komedi, ''Annem Yokken Çok Güleriz'', Mehmet Birkiye'nin yönetiminde yarın Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Hakan Gerçek, Bülent Şakrak, İlker Ayrık ve Makbule Akbaş'ın rol aldığı ödüllü oyun, hayat karşısında çaresiz kalan insanların gözünde, değersizleşen aile ve baba oğul ilişkilerini traji komik bir dille izleyiciye sunuyor.Tezer Özlü'nün unutulmaz eseri ''Çocukluğun Soğuk Geceleri'', yarın İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü İşletme Fakültesi Tiyatro Salonu'nda izleyicileriyle buluşacak. Seyirciyle karşılıklı etkileşim sağlanmasına olanak sağlayan bir kurguyla çocukluk, ilk gençlik, kadınlık, cinsellik ve delilik temalarının işlendiği oyunda, Nesrin Uçarlar, tek kişilik performansıyla izleyicilerin karşısında olacak.Aysa Prodüksiyon Tiyatrosunun tek perdelik komedisi ''Basit Bir Ev Kazası'', Murat İpek'in yönetiminde 14 Mayıs'ta Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Sahnesi'nde perdelerini açacak. Günay Karacaoğlu'nun tek kişilik performans sergileyeceği oyunda, bir kadının başından geçen komik olaylar anlatılacak.Yiğit Sertdemir'in kaleme alıp yönettiği, ''Öldün, Duydun mu'' isimli oyun, 16 Mayıs'ta Kumbaracı50 Sahnesi'nde görülebilecek. Bilinmeyen bir gürültüyle uyanıp kendini bir küvetin içinde gömülü bulan bir adamın, içinde bulunacağı durumu anlatmak üzere gelen anlatıcıyla yaşadıklarının aktarılacağı oyun, Aslı Can Kortan, Erkan Kortan ve Gülhan Kadim tarafından izleyiciye aktarılacak.Sıra dışı bir sahneleme tekniğiyle başarılı sanatçı Merve Engin'in tek başına maskeleri değiştirerek canladıracağı ''Commedia Gabriellina'' türündeki ''Kıyıya Oturmanın Böylesi'' isimli oyun 19 Mayıs'ta Kumbaracı50 Sahnesi'nde izleyici karşısına çıkacak. İzleyiciyle sürekli etkileşim içerisinde geçen oyunda, Lelio ve Flaminia'nın aşkı özgün bir dille sahneye konacak.