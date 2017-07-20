Bu hafta ne izlesek diyenlere: 9 yeni film vizyona giriyor

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'si yerli 8 yeni film vizyona giriyor.

İzleyicilerin karşısına çıkacak olan işte o filmler:

"Dünyada Bir Gece"

Jim Jarmusch'un yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaristliğini üstlendiği komedi-dram türündeki filmin başrollerini Roberto Benigni, Winona Ryder, Gena Rowlands, Giancarlo Esposito ve Armin Mueller-Stahl paylaşıyor.

Sırasıyla Los Angeles, New York, Paris, Roma ve Helsinki'de geçen film, 5 taksi şoförünün yolcularıyla eş zamanlı olarak yaşadıkları küçük hikayeleri konu ediniyor.

"Dunkirk"

"Memento", "Inception", "Yıldızlararası" ve "Batman" gibi çok izlenen filmlere imza atan Christopher Nolan'ın son filmi "Dunkirk", seyirciyi İkinci Dünya Savaşı yıllarına götürüyor.

Nolan'ın senaryosunu da kendisi yazan ve yapımcılığı Emma Thomas'la paylaştığı filmde, Tom Hardy, Cillian Murphy, Mark Rylance, Aneurin Barnard ve Kenneth Branagh rol alıyor.

İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini etkileyen olaylardan Dunkirk tahliyesini merkezine alan film, İngiltere, Kanada, Fransa ve Belçika'ya ait müttefik ordularından 400 bin askerin, Fransa'nın Dunkerque (Dunkirk) bölgesinde Alman ordusu tarafından kuşatılması üzerine yaşananları konu ediniyor.

"Brimstone"

Martin Koolhoven'ın yazıp yönettiği "Brimstone", seyirciyi "vahşi batı"nın karanlık ve esrarengiz yüzüne doğru bir yolculuğa çıkarıyor.

Jean-Baptiste Babin ve Stephan Barth'ın yapımcılığını üstlendiği filmin başrollerinde, "Game of Thrones" dizisindeki rolüyle bilinen Kit Harington'ın yanı sıra Dakota Fanning, Guy Pearce, Carice van Houten ve Dan van Husen yer alıyor.

"Brimstone", ailesiyle yaşayan ve dilsiz bir kadın olan "Liz" ile kasabaya yeni gelen ve "Liz"in hayatını cehenneme çeviren kötü kalpli rahibin mücadelesini anlatıyor.

"Zombi Ekspresi"

Aksiyon ve gerilimi harmanlayan Güney Kore yapımı "Zombi Ekspresi", Seul'den Busan'a giden bir hızlı trende, insanların ansızın baş gösteren virüs nediyle zombilere dönüşmeye başlamasını ve tamamlanmak zorunda olan yolculuğu konu ediniyor.

Yeon Sang-ho'nun yazıp yönettiği filmde Yoo Gong, Su-an Kim, Yu-mi Jung, Dong-seok Ma ve Woo-sik Choi başrolleri paylaşıyor.

"Rock'n Roll"

Guillaume Canet, yönetmenliğini, yapımcılığını, senaristliğini ve başrolünü üstlendiği Fransa yapımı "Rock'n Roll" filminde yine kendini canlandırıyor.

Komedi türündeki film, bir zamanların en gözde genç oyuncularından olan ama artık 43 yaşına gelmiş Guillaume Canet'in, insanların gözünde eski imajını korumak ve çaptan düşmediğini kanıtlamak için çabalayışını konu ediniyor.

Senaryosunda Rodolphe Lauga ve Philippe Lefebvre'in de imzası bulunan "Rock'n Roll"da ayrıca Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Philippe Lefebvre ve Camille Rowe rol alıyor.

"Ruhlar Evi"

Yönetmen koltuğunda Rich Ragsdale'in oturduğu ABD yapımı "Ruhlar Evi", erkek arkadaşıyla birlikte Tayland'a tatile giden Julie ismindeki genç kadının, kötü bir ruh tarafından kuşatılmasını konu ediniyor.

Senaryosu da Rich Ragsdale'e ait olan ve Daemon Hillin'in yapımcılığını üstlendiği filmin başrollerini Scout Taylor-Compton, Mark Boone Junior, James Hebert, Elana Krausz ve Russell Geoffrey Banks paylaşıyor.

"Bezm-i Ezel"

Aykut Can Demirel'in yönetmenliğinde çekilen "Bezm-i Ezel", "cin" konulu korku filmleri arasında yerini alıyor.

Senaryosunu Oğuz Tosun'un yazdığı Ebru Eker, Berkan Tutu, Buğra Han Kirişoğlu, Hakan Tutu ve Hüseyin Başlı'nın rol aldığı film, Hristiyan Yasemin ve Müslüman Mustafa'nın bir cin kabilesiyle mücadelesini anlatıyor.

"Saklambaç: Ölüm Oyunu"

Yönetmenliğini Samet Çakırtaş, yapımcılığını İsmail Karakuyu'nun üstlendiği "Saklambaç: Ölüm Oyunu", haftanın ikinci yerli korku filmi.

Hatice Toprak'ın yazdığı Buse Naz Çınar, Aziz Özuysal, Ali Akgöl, Ceren Müftüoğlu ve Yusuf Karakuyu'nun rol aldığı film, bir grup üniversite öğrencisinin, şehir dışı gezisinde başlarından geçenleri konu ediniyor.

"Kiki ile Miki Alatura"

Haftanın üçüncü komedi filmi "Kiki ile Miki Alatura", Bulgaristan'ın bir köyünde çalgıcılık yapan Kiki ve Miki adındaki iki kardeşin maceralarını anlatıyor.

Osman Ovalı'nın kaleme aldığı filmde Fırat Tanış, Serkan Öztürk, Valerie Deridder, Emre Yücelbaş ve R. Kan Albay rol alıyor.