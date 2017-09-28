Bu hafta ne izlesek diyenlere: 8 yeni film vizyona giriyor

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli, 8 film vizyona giriyor.

İşte izleyicilerin karşısına çıkacak olan o filmler :

"Damat Koğuşu"

Tecavüz, taciz ve benzeri cinsel suçlardan hüküm giyenlerin kaldığı koğuşlara, hapishane jargonunda 'damat koğuşu' denmektedir. Bu koğuşlardan birine tecavüz suçlamasıyla getirilen Yusuf, burada hayatın ne kadar zor olduğunu, dayak, işkence ve diğer mahkumların yarattığı korkunun nasıl sıradan bir unsur olduğunu her gün biraz daha fazla görecektir.

"Kurtlar Vadisi Vatan"

"Kurtlar Vadisi" serisinin dördüncü filmi, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde, Türkiye’nin sınırında yaşanan hareketliliği ve darbe girişiminin perde arkasını anlatıyor.

"Firardayız"

Hapishanede aynı koğuşta kalan 3 arkadaş, yıllarca uğraştıktan sonra bir tünel kazmayı başararak hapisten kaçmayı başarmıştır. Ama yıllardır herhangi bir işte çalışmadıklarından hayatlarını sürdürebilecek parayı çalışarak kazanmaları icap ettiğinde çok zorlanırlar. Hiçbir işte dikiş tutturamayan 3 kafadar sonunda mafyaya girerler, ancak burada da başlarını belaya sokmaktan kurtulamazlar.

"Benim Varoş Hikayem"

Adana'nın kenar mahallelerinde yaşayan birbirinden enteresan insanların öyküleri, Benim Varoş Hikayem filminde bir araya geliyor. Ücreti karşılığında her maçta şike yapabilen amatör futbolculardan, usta kuş hırsızlarına, feminist muhtarlardan gönlü salaş bar fedailerine bütün bu ilginç karakterler, kendilerini ve meziyetlerini açık yüreklilikle anlatıyor.

"Anne! "

Film, sakin ve sıradan bir hayat süren bir çift çevresinde gelişiyor. Herkesin yan komşusu olabilecek olan sıradan çiftin hayatı, evlerine gelen istenmeyen misafirden sonra altüst olur. Çiftin ilişkisini sınayacak olan bu misafir evin tüm huzurunu bozacaktır... Misafirin eşinin de aralarına katılmasıyla birlikte işler beklenmeyen bir yön alacak ve gizlenen amaçların ne olduğu sorgulanmaya başlanacaktır...

"Suspiria"

Dario Argento'nun yönettiği "Suspiria", gösterime girişinin 40. yılına özel 35mm negatifinden restore edilmiş sansürsüz görüntü ve ses kopyasıyla yeniden seyirciyle buluşacak.

"Ay'ın Sırrı"

Uzay yarışında Sovyetler Birliği'ne büyük bir moral üstünlük kurmak isteyen ABD hükümeti, Ay'a insan çıkarmayı kafasına koymuştur. Ancak her ihtimale karşılık bir tane de sahte aya çıkış filmi çekmek isteyen CIA, ajanlarından Tom Kidman'ı İngiltere'ye gidip zamanın ünlü yönetmeni Stanley Kubrick'le anlaşarak filmi çektirmekle görevlendirir. Ancak burada Kubrick'in menajeriyle değil de menajerinin kuzeni Jonny ile karşılaşması ve Kubrick yerine bambaşka biriyle tanıştırılarak kandırılması, işleri iyice karmaşık bir hale getirecektir.

"Lego Ninjago"

Bir seriye dönüşen Lego filmlerinin yenisi "Lego Ninjago Filmi", Ninjago'yu ele geçirmeye çalışan Garmadon'a karşı koymaya çalışan Yeşil Ninja ve arkadaşlarının mücadelesini ele alıyor.