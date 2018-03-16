Bu hafta ne izlesek diyenlere: 8 yeni film vizyona girdi

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli, 8 film vizyona girdi.

İşte izleyicilerin karşısına çıkacak olan o filmler :

"Düğüm Salonu"

Seneler önce tanışıp aşık olmuş bir gelinle bir damat bir nikah salonu önünde öpüşür. Rastlantı eseri ikisi de aynı gün, aynı binada farklı salonlarda başkalarıyla evlenmek üzeredir. Olaylar elbette beklendiği gibi gitmez. İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır!... Senaristliğini Şahin Irmak'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Hakan Algül'ün oturduğu filmin başrollerinde Şahin Irmak, İrem Sak, Emre Karayel, Gonca Vuslateri, Onur Buldu, Duygu Yetiş, Nilgün Belgün, Beyti Engin, Ayşenil Şamlıoğlu ve Salih Kalyon yer alıyor.

"Kaybedenler Kulübü Yolda"

Kalabalık bir Kadıköy grubuyla Olimpos’ta eğlenceli bir tatil geçiren Kaan ve Mete, motorlarıyla birlikte İstanbul’a doğru yola çıkar. İki kişi olarak çıktıkları yolculukta beklenmedik iki misafir onlara eşlik eder. Türlü planlarla yaptıkları bu yolculuk onlara yolun, yolcuğun ve ilişkilerin hiçbir zaman planlandığı gibi olmadığını gösterir. Yönetmenliğini ve senaristliğini Mehmet Ada Öztekin’in üstlendiği “Kaybedenler Kulübü Yolda” filminin başrollerinde Nejat İşler ve Yiğit Özşener yer alıyor.

"Tomb Raider"

Babasının ortadan kaybolmasından yedi yıl sonra, 21 yaşındaki Lara küresel ticaret imparatorluğunun başına geçmeyi reddetmiş ve üniversite dersleri alırken bir yandan da Londra'da bir bisiklet kuryesi olarak çalışmaktadır. Ancak ortaya çıkan yeni bir antik eser sonucu babasının kayboluşunu araştırmaya başlar ve son gittiği yeri ziyaret eder: Japonya kıyılarında bir yerde bulunan gizemli bir adadaki bir mezar. Birdenbire Lara kendini yalnızca keskin zekası, dirayeti ve inatçı ruhuyla silahlanmış bir halde, dezavantajlı bir durumda olduğu bir maceranın içinde bulur. Lara, bilinmeyene doğru yolculuk ederken, kendi sınırlarının ötesine geçmeyi de öğrenmelidir...

"Öldürme Arzusu"

Başarılı bir travma cerrah olan Paul Kersey, hayatını ölüm döşeğindeki, vurulmuş, bıçaklanmış insanlarla uğraşarak geçirmektedir. Stresli işinden sıyrıldığında ise sevgi dolu bir aile babasıdır. Kızı ve eşiyle mutlu bir hayat süren adam için bu düzen bir trajedi ile değişiverir. Evine düzenlenen saldırı sonrası eşi ölmüş, kızı ise komada yaşam mücadelesi vermektedir. Hayatını tamamen değiştiren bu olaydan sonra Paul, mesleki yeteneğini de kullanarak adeta bir ölüm makinesine dönüşür. Paul ne pahasına olursa olsun intikamını almaya kararlıdır...

"Tut Yüreğimden Anne"

Sibel hayatını zihinsel engelli kızı Hazan, eşi Okan ve büyük oğlu Yaman’a adayan bir kadındır. O, ailesi için her şeyi göze almaya hazır olsa da kocası ve oğlunun Hazan’ı kabullenmediklerini fark eder. Temelleri çatırdamakta olan ailesini bir arada tutmaya çalışan Sibel, bu zor günlerinde ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrenir. Olması gereken riskli bir ameliyat vardır. Ölümle yaşam arasında ince bir çizgide bulunan Sibel, ameliyat olmadan önce ne olursa olsun ailesini bir araya getirmeye karar verir. Bu süreçte ailesi ile ilgili bilmediği gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır.

"Entebbe'de 7 Gün"

Gerçek bir olaydan esinlenilen filmde, 1976 yılında içerisinde 248 yolcunun bulunduğu, Tel Aviv'ten Paris'e giden bir uçak 4 korsan tarafından kaçırılır. İkisi Filistinli ikisi ise Alman olan korsanlar tarafından ele geçirilen uçak, Uganda'daki Entebbe Havaalanı'na indirilir, Korsanların amacı İsrail, Kenya, Fransa, İsviçre ve Batı Almanya’da tutuklu bulunan 53 Filistinli'nin serbest bırakılmasını sağlamaktır. Gözler İsrail hükümetine çevrilmiştir. Herkes diplomatik bir çözüm yapılmasını beklerken İsrail hükümeti rehin alınan 248 kişinin hayatını kurtarmak için olağanüstü bir plan yapar.

"Stalin'in Ölümü"

70'li yaşlarının ortasındaki SSCB lideri Joseph Stalin'in sağlığı gayet yerindedir. Paranoyak yapısı ile düşmanlarına kök söktürmeye, acımasızlığı ile en yakınlarının bile gözünü korkutmaya devam etmektedir. 20 milyon insanın ölümüne sebep olmuş bir diktatör olarak hala tüm gücü elinde bulundurmaktadır. Ta ki bir sabah çalışma odasında ölü bulunana dek... Diktatörün ölümünün ardından 30 yıl demir yumrukla yönetilen ülkenin içine düştüğü kaos kimileri için ise bir fırsat anlamına gelmektedir. Stalin'in çevresindeki yalakalar bir anda iktidar yarışına girişir... Fabien Nury ve Thierry Robin'in Fransız çizgi romanından uyarlanan filmde, SSCB lideri Joseph Stalin'in son günleri ve ölümün ardından yaşananlar anlatılıyor. Armando Iannucci'nin yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Jeffrey Tambor, Steve Buscemi, Andrea Riseborough, Olga Kurylenko, Rupert Friend, Michael Pali yer alıyor.

"Ne Var?"

Çok iyi anlaşan 3 yakın arkadaş, tüm zamanlarını birlikte geçirirler. Günlerini rutin bir şekilde geçiren gençlerin hayatları, birgün falcıya gitmeye karar vermeleri ile bambaşka bir hal alır. Falcı, gençlerin falında büyük bir hazine görür. Hazineyi aramaya karar veren gençler başlarına geleceklerden bihaber yola koyulurlar. Hazineyi ararlarken birçok aksilikle uğraşan gençlerin bir de peşine mafya düşer. 3 yakın arkadaş, başlarına gelen tüm aksiliklere rağmen hazineyi bulabilecekler midir?

