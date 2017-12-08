Bu hafta ne izlesek diyenlere: 8 yeni film vizyona girdi

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli, 8 film vizyona girdi.

İşte izleyicilerin karşısına çıkacak olan o filmler :

"İntikam"

Kızı terör saldırısında ölen restoran sahibi Ouan, adalet arayışına girer. Kendine kızının ölümünden sorumlu olanları öldürmeyi görev edinen Quan, gerçeklere ulaşmaya çalışırken karşısında eski bir devlet görevlisi olan Liam Hennessy'i bulur. Martin Campbell'in yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Jackie Chan ve Pierce Brosnan yer alıyor.

"Öteki Taraf"

Başarılı bir adam yeni sevgilisi Ece ile mutlu bir hayat sürmektedir. Ancak günün birinde hırslı eski sevgilisi Sara reddedemeyeceği bir iş teklifiyle yeniden hayatlarına dahil olur. Sevgilisi Ece'yi de yanına alarak yeni işi için şehir değiştiren adam kısa bir süre sonra Ece'nin ortadan kayboluşuyla yıkılır. Ece arkasında bir veda videosu bırakmıştır ancak kimse Ece'den haber alamamaktadır. Kısa sürede Ece'nin yokluğunu Sara ile doldurmaya çalışan adam her yerde Ece'nin izlerini bulmaya başlar. Sara da evin her yerinden sesler duymaktadır. İkili yavaş yavaş korku ve paranoya dolu bir yola girerler...

"Suburbicon"

Uygun fiyatlı evleri, bakımlı bahçeleriyle Suburbicon, ailelerin huzur içinde yaşadığı bir mahalle, adeta cennetten bir köşedir. Ama Suburbicon'ın bu sakin görüntüsü, rahatsız edici bir gerçeği saklamaktadır. Lodge ailesinin reisi Gardner Lodge mahallenin şantaj, ihanet ve intikamla bezeli karanlık sokaklarında büyük bir maceraya atılmak zorunda kalacaktır. Bu, çok ama çok kötü kararlar almış, çatlak insanların masalı. Burası, Suburbicon.

"Genç Pehlivanlar"

Amasya Güreş Merkezi Yatılı Okulu'ndaki 26 çocuk, geleceğin güreş şampiyonları olabilmek için birçok zorluğa göğüs geriyor. Genç Pehlivanlar'ın kahramanı olan bu çocuklar, bir yandan da erkek egemen bir ortamda ergenliğin bildik sıkıntılarını yaşıyorlar. Yönetmenin müdahale etmeden, yakından gözlemiyle, çocukların arkadaşlıkla rekabet arasında geçen gündelik hayatlarına tanık oluyoruz.

"Alibi.com"

Grégory (Philippe Lacheau) ve yakın arkadaşı Augustin (Julien Arruti) ile birlikte Alibi.com adlı bir şirket kurmuştur. Bu şirket, özel hayatlarına dair herhangi birşeyi saklamak isteyenler için her türlü 'suç ortaklığı' hizmetlerini son derece profesyonel bir şekilde ve yüksek paralar karşılığında sunmaktadır. En önemli müşterileri ise, haftasonu kaçamaklarını ailelerinden saklamak için müthiş paralar dökmeyi göze almış iş adamlarıdır.

Greg için işler yolunda gitmektedir. Hayatının aşkı Flo'yla (Élodie Fontan) mutlu bir ilişkisi vardır ve iyi para kazanmaktadır. Ancak günün birinde tanımadığı bir adamın haftasonu kaçamağını hasıraltı etmeleri için yardım istemesi ve ardından bu adamın müstakbel kayınpederi olduğunun anlaşılması, Greg'i yalandan nefret eden sevgilisi karşısında çok zor durumda bırakacaktır.

"Korkusuzlar"

2013'te Arizona eyaletinin Prescott bölgesine bağlı Granite Mountain Hotshots'ta korkunç bir yangın başlar. Kısa sürede iyice yayılan yangın birçok hayatı tehdit etmektedir. Yangınla mücadele için Granite Mountain Hotshots yangın departmanında çalışan 19 itfaiyeci göreve başlarlar. Ancak yangınla mücadele oldukça zorludur. Herkesin kaçmaya çalıştığı mücadeleye koşar adım ilerleyen itfaiye ekibi, sevdiklerini, ailelerini ve komşularını koruyabilmek için kendi hayatlarını kaybetme riskiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır...

"Maide'nin Altın Günü"

Maide, titiz ve marifetli bir ev kadınıdır. Mahallenin en havalı altın günlerini yapmasıyla meşhurdur. Kısırları, börekleri, eğlencesi dillere destandır. Altın günlerinden birinde Maide'nin aile yadigarı gerdanlığı çalınır. Gerdanlığı bulmak için İstanbul dışından gelen ergen yeğeni Yağmur ile bir liste yaparlar. Güne gelen kadınların tek tekpeşine düşecekleri bu macerada başlarına birbirinden komik olaylar gelecektir.

"10 Adım"

Tina yeni sinema filmi için İstanbul'a gelen Amerikalı bir kadın yönetmendir. Bunun bahanesiyle de uzun yıllardır görmediği oğlu Hakan ile bir araya gelmenin yollarını arar. Fakat olaylar ilk başta hiç de beklediği gibi gelişmez. Önce fimin başrol oyuncusu projeden ayrılır, sonrasında yapımcısı da onu yüz üstü bırakır. Tam da bu dönemde, bohem bir kafede bulaşık yıkayarak hayatta kalmaya çalışan oyuncu Ayvaz ile yolları kesişir. Ayvaz'ın ise mafyaya ciddi bir kumar borcu vardır. Tina ve Tina’nın sadık asistanı İlhan ve Ayvaz kendilerini bir gece bir Ege köyünde bulurlar. Tina ne yapıp edip bu filmi çekmenin peşindedir. Onlara oğlu Hakan ve Hakan’ın nişanlısı Hale de katılacaktır...