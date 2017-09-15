Bu hafta ne izlesek diyenlere: 8 yeni film vizyona girdi

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 8 yeni film vizyona giriyor.

İşte izleyicilerin karşısına çıkacak o filmler:

"O"

Stephen King'in 1986'da yayımlanan aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan film, küçük bir kasabada çocukları kaçırıp öldüren Pennywise adlı palyaçoya karşı bir grup çocuğun verdiği savaşı anlatıyor.

"Suikastçı"

14 yaşında ailesini trajik bir araba kazasında kaybeden genç adam, deliler gibi aşık olduğu kız arkadaşını da bir terör saldırısına kurban vermiştir. İntikam yemini eden genç adam CIA Genel Müdür Yardımcısı Irene Kennedy tarafından işe alınır. Artık Rapp'i eğitme işi Soğuk Savaş gazisi Stan Hurley'dedir. İkili halka ve askeriyeye yönelik rastgele gibi görünen saldırıları incelemeye başlar. Keşfettikleri şey ise onları Orta Doğu'da 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak isteyen bir ajanla tehlikeli bir mücadeleye sürükleyecektir.

"Benzersiz"

Kendi halinde bir eczacı olan bir adam, bir gece nöbet tutarken başına talihsiz bir kaza gelir. Bu kazadan sonra ağır bir ameliyat geçirir ve gözünü farklı biri olarak açar. Bu süreç sonrası gerçek benliğini sorgulamaya ve hakikatin peşinde kendini aramaya başlar. Ancak bu süreç hem onun için hem de çevresindekiler için oldukça zorlu geçecektir...

"Aşk Notları"

Doğu Avrupa’da küçük bir köyde 2. Dünya Savaşından önce yazılmış bir kitap kıtaları aşıp türlü badireleri atlattıktan sonra ortaya çıkarsa neler olur ve üç kuşağın hayatını nasıl etkiler? Bu kitabın adı “Aşk Notları” dır. Vaktiyle Nazi Almanyası’ndan canını kurtarmak için kaçan ve günümüz New York’unda geçmişteki aşkının hayaliyle yaşayan Polonya’lı göçmen Leo ile Brooklyn’de annesinin uzun süren yalnızlığına çare bulmak isteyen ve onun yeniden evlenebilmesi için ideal koca adayı arayışına giren Alma’nın yolları kesişir. Genç Alma, annesine yeni bir eş ararken, kendisini de sınıf arkadaşı Misha’ya ilgi duyarken bulur ve aşkı keşfeder. Uzun süredir kayıp olan bir kitabın, esrarengiz bir şekilde ortaya çıkmasıyla, geçmişe dair gün yüzü gören bir aşk hikayesi, herkesin hayatını derinden etkileyecektir.

"Kocaayak ve Oğlu"

13 yaşındaki Adam'ın babası uzun süredir kayıptır. Gizemli babasını aramak için yola çıkan Adam, babasının ünlü Kocaayak efsanesinden başkası olmadığını anlar. Kocaayak, kendisini ve ailesini DNA'sının peşinde olan Hair Co. adlı şirketten korumak için yıllarca ormanda saklanmaktadır. Adam, babasını bulup onunla kaybettikleri zamanı telafi etmeye çalışırken, kendisinde de gizli güçlerin olduğunu fark eder. Fakat babasını ararken Hair Co. yetkililerinin kendisini takip ettiklerini çok geç anlar.

"Korkacak Bi'Şey Yok"

İstanbul'da yaşayan ve aklı fikri kısa yoldan parayı vurmak olan mahallenin bıçkın delikanlısı Serkan, maddi sıkıntısı olmayan arkadaşlarından yapacakları tatili ayarlamak için yüklü bir para alır. Ancak bütün parayı, zaten borçlu olduğu kumar mafyasının masalarında kaybeder. Hemen plan değiştiren Seko, arkadaşlarını Edirne'nin Uzunköprü ilçesine götürür. Burada başlarına maceralı olaylar gelir, nitekim mafya da onların peşine düşmüştür.

"Örümcek"

İstanbul'da yaşayan ve aklı fikri kısa yoldan parayı vurmak olan mahallenin bıçkın delikanlısı Serkan, maddi sıkıntısı olmayan arkadaşlarından yapacakları tatili ayarlamak için yüklü bir para alır. Ancak bütün parayı, zaten borçlu olduğu kumar mafyasının masalarında kaybeder. Hemen plan değiştiren Seko, arkadaşlarını Edirne'nin Uzunköprü ilçesine götürür. Burada başlarına maceralı olaylar gelir, nitekim mafya da onların peşine düşmüştür.

"Ver Kaç"

Çocukluk arkadaşı olan Sedat ve Fikret'in tek sevdası Kadırga Spor Kulübü’dür. Yoksul bir kulüp olan Kadırga Spor Kulübü, kurtarıcı olarak Hakan isimli bir futbolcuyu transfer etmek ister. Transfer için kulübün eskilerinden olan Tevfik Amca arabasını bağışlar fakat aracın satışı için zamana ihtiyaç vardır ve transfer tarihi yaklaştığı için satış beklenemeyecektir. Bu durum karşısında Sedat parayı eski sevgilisi Nazlı’nın abisi olan Reşat’tan ister. Sedat senet karşılığı parayı alır fakat bu sırada başına hiç hesaba katmadığı bir iş gelir ve birçok kişi ile mücadele etmek zorunda kalır.