Bu hafta ne izlesek diyenlere: 7 yeni film vizyona giriyor

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli, 7 film vizyona giriyor.

İşte izleyicilerin karşısına çıkacak olan o filmler :

"Cingöz Recai"

İyiliksever hırsız Cingöz Recai, yıllar sonra yeni bir soygun için sahalara döner. Ama bu soygunu kendi ekibiyle yapmayacaktır. Karanlık bir çeteye dahil olur ve bir teknoloji dehasının evini soymak için kılıktan kılığa girerek oyunlar kurar. Aslında gizli amacı, kişisel bir kin güttüğü Hayalet isimli düşmanına ulaşmaktır. Fakat belalısı baş komiser Mehmet Rıza, Cingöz'ün peşini bırakmaya niyetli değildir.

"Bir Nefes Yeter"

Yaşadığı vicdan azabı yüzünden hayattan vazgeçmiş ve ölmek isteyen Yaman’la, doğuştan kalp hastası, ölüme meydan okuyan Nefes’in, aynı anda aynı hastaneye kaldırılmaları ile kesişen yolları ve başlayan hikayeleri. Biri diğerine yaşama sevinci vermeye çalışırken diğeri o sevinci aşkta buluyor, bir o kadar imkansız bir o kadar sancılı bir aşk...

"Taş"

Selim, Memur'dan kaçarken yaralı olarak bir eve sığınır. Bu evde yaşayan ailenin oğulları 20 yıldır kayıptır. Emete, evlerine gelen bu yabancının oğlu olduğuna inanır ve bakımını üstlenir. Kocası Ekber ve kızı Suna ise ona inanıp inanmamak arasında gidip gelirler. Selim'in kendi geçmişini hatırlamıyor olması da kimin neye neden inandığını yeniden sorgulamasına neden olacaktır.

"Kayseri Aslanı: Çin İşi"

Kayserinin ünlü pastırmacısının oğlu Kolpa Ersin altılı ganyandan kazandığı bir miktar para ile eniştesini de ikna ederek kumar oynarlar. Büyük bir borç ile sonlanan gecede babasının dükkânı üzerine senet imzalar. Kumarhane patronu Rıfat acımasız bir adamdır ve değişik işkence usulleri vardır. Bir ay içinde bu borcu ödemek zorunda olan Ersin yeni bir proje geliştirip Çin'den ucuz mal getirip esnaflara daha çok para kazandırmak vaadi ile topladığı paralarla Çin'e gider. Bu arada çocukluktan beri sevdiği kız Zehra da bu süreçte nişanı atmıştır. Çin'de kaldığı otelde yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Chong'un kızının düğünü vardır. Ancak kız bu evliliği istememektedir ve Ersin'i de ikna ederek gece kaçıp birlikte Kayseri'ye gelirler ve ortalık iyiden iyiye karışır, Çinli mafya da Kayseri'ye gelmiştir.

"Ölüm Günün Kutlu Olsun"

Bir üniversite öğrencisi öldürüldüğü günü tüm detayları ve korkunç sonuyla tekrar tekrar yaşamaktadır, ta ki katilinin kimliğini keşfedene kadar...

"Mutlu Son"

Usta yönetmen, Mutlu Sonda işlevsiz aile, burjuva gerilimi, intikam, suçluluk ve bastırılmış duygular gibi her zamanki ilgi alanlarının yanına yenilerini de ekliyor. Odakta yine burjuva konformizmini her yönüyle yaşamaya çabalayan, dünyada olan bitene duyarsız bir aile var. Gelgelelim Avrupa eski Avrupa değil, şehirler onların soyut duvarlarla uzak tutmaya çalıştıkları "işgalci" göçmenlerle dolu. Haneke yeni filminde karanlık, rahatsız edici, öte yandan tuhaf bir mizah anlayışına da sahip bir sinema dili tutturuyor.

"Büyülü Kanatlar"

Arkadaşlarının çok sevdiği ve güvendiği Ateşböceği Dindin, ormandaki köyünde ışık saçarak mutlu bir şekilde yaşamaktadır. Bir gün yaşadıkları ormana bir araştırma robotu gelir. Bu robot, Dindin'in pabucunu dama atacak ölçüde parlak ışıklar yayma gücüne sahiptir. Arkadaşlarının robota giderek daha çok bağlanmasına kırılan Dindin, ormanı terk eder. Ancak kötü kalpli Kurt Kral'ın saldırısı karşısında, köyünü kurtarmak için robotla güçlerini birleştirmekten çekinmeyecektir.