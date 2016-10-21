"Bu hafta ne izlesek?" diyenlere: 7 yeni film vizyona giriyor

Bu hafta vizyona 4'ü yerli 7 yeni film girecek. Yerli filmlerin oldukça bol olduğu yeni haftada, başrollerinde Nejat İşler ve Serenay Sarıkaya'nın bulunduğu 'İkimizin Yerine' en dikkat çeken yerli yapımlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Umur Turagay'ın yönettiği ve senaryosu Pınar Bulut'a ait olan filmde, Serenay Sarıkaya, küçük bir kasabada yaşayan, sürekli kendini tekrarlayan hayatının sırrını çözmeye çalışan "Çiçek" karakteri ile seyircinin karşısına çıkarken, ünlü oyuncu Nejat İşler ise Çiçek'in hayatını değiştirecek edebiyat öğretmeni "Doğan" karakterini canlandırıyor.

1- İkimizin Yerine

Umur Turagay'ın yönettiği, Nejat İşler, Serenay Sarıkaya, Zerrin Tekindor, İştar Gökseven ve Özgür Emre Yıldırım'ın oynadığı "İkimizin Yerine" izleyici ile bulaşacak.

Senaryosu Pınar Bulut'a ait olan film, küçük bir kasabada ailesinin ona layık bulduğu tekdüze bir hayata sıkışarak büyümüş, ancak sürekli yaşamı sorgulayan genç bir kızın hayatının, İstanbul'dan geçici görevle gelen edebiyat öğretmeni ile değişmesini konu alıyor.

Filmde, Serenay Sarıkaya, küçük bir kasabada yaşayan, sürekli kendini tekrarlayan hayatının sırrını çözmeye çalışan "Çiçek" karakteri ile seyircinin karşısına çıkarken, ünlü oyuncu Nejat İşler ise Çiçek'in hayatını değiştirecek edebiyat öğretmeni "Doğan" karakterini canlandırıyor.

2- Defne'nin Bir Mevsimi

Yönetmenliğini Mehmet Öztürk'ün yaptığı Türk-Fransız ortak yapımı "Defne'nin Bir Mevsimi" filminde, Hande Subaşı, Gökhan Alkan, Macit Sonkan ve Mert Öcal gibi oyuncular rol aldı.

Doğu Akdeniz'in çalkantılı bir yaz mevsiminde geçen ve zengin bir ailenin kızına aşık iki fakir kardeşin hikayesini anlatan film, Antakya'nın kültürel, etnik ve kozmopolit ortamını yansıtmayı amaçlıyor.

3- Rüya

Derviş Zaim'in senaryosunu kaleme alıp yönettiği "Rüya"da, Gizem Erdem, Ebru Helvacıoğlu, Dilşad Bozyiğit, Mehmet Ali Nuroğlu ve Enis Arıkan gibi isimler rol aldı.

Zaim'in dokuzuncu uzun metraj filmi "Rüya", gelenekten ve tarihten devraldığı mirası taşımaya çalışan, bir yandan da süreklilik içinde değişerek hayata devam etmenin peşinde olan genç bir kadın mimarın hikayesini ele alıyor.

4- İllet

Soner Acar'ın yönetmenliğini üstlendiği "İllet"in oyuncu kadrosunda Aydın Sidal, Taner Karamahmutoğlu, Gülçin Özlen, Can Ay, Engin Alkan ve Kübra Tutaç yer alıyor.

Filmde, iki kardeşin kendilerine musallat olan bir cinle ölüm kalım mücadelesini anlatıyor.

5- Jack Reacher: Asla Geri Dönme

Tom Cruise, Cobie Smulders, Robert Knepper ile Danika Yarosh'un başrollerinde oynadığı "Jack Reacher: Asla Geri Dönme" filminin yönetmenliğini Edward Zwick yaptı.

Macera ve aksiyon türündeki filmin konusu şöyle:

"Binbaşı Susan Turner casuslukla suçlandığında bıraktığı hayata tekrar geri dönecektir. Yanlış düzeltici Jack Reacher, masum olduğunu kanıtlamaktan ve eski askerlerinin öldürülmesi ardındaki gerçek suçluları ortaya çıkarmaktan asla vazgeçmeyecektir."

6- Ortaokul: Hayatımın En Kötü Yılları

Steve Carr'ın yönetmen koltuğunda bulunduğu "Ortaokul: Hayatımın En Kötü Yılları" filmde Griffin Gluck, Andrew Daly, Rob Riggle, Lauren Graham ve Isabela Moner gibi isimler rol aldı.

James Patterson ve Chris Tebbetts'in yazdığı romandan sinemaya uyarlanan film, uyum sorunu yaşayan bir çocuğun okulda yaratıcılığını kullanarak başlattığı itaatsizlik isyanını konu ediniyor.

7- En Süper Kahramanlar

Orijinal seslendirmelerini Taylor Kitsch, Carlo Gugino ve Tom Green gibi oyuncuların yaptığı animasyon türündeki "En Süper Kahramanlar", Sam'in aşık olduğu kızı ve şehrini korkunç bir saldırıdan korumasını anlatıyor.

Yönetmenliğini Kyung Ho Lee ile Wonjae Lee'nin yaptığı Güney Kore yapımı filmin senaryosu Chris Denk, Hyunjoong Kim ve Kyung Ho Lee'ye ait.