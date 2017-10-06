Bu hafta ne izlesek diyenlere: 7 yeni film vizyona girdi

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli, 7 film vizyona girdi.

İşte izleyicilerin karşısına çıkacak olan o filmler :

"Babam"

Yusuf Tunalı (Çetin Tekindor) karısının vefatıyla sarsılmış bir adamdır, geride kalan tek akrabası da, zihinsel engelli oğlu Arif'tir (Berker Güven). Bir yandan sahibi olduğu sardalya konservesi fabrikasını ayakta tutmak, diğer yandan hiçbir zaman tam olarak kabullenemediği oğluyla ilgilenmek, Yusuf için oldukça zorlayıcı olacaktır. Bu esnada fabrikasında işe yeni başlayan Feride (Melisa Şenolsun) her şeyi değiştirecektir. Atanamadığı için mecburen bu işi yapan Feride'nin Arif'le yakından ilgilenmesi genç adamı olumlu etkiledikçe, Yusuf'un da çevresine ve kendisine bakışı değişecektir.

"Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı"

Bir devam filmi olan Blade Runner 2049'da ilk filmdeki hikayenin üzerinden geçen 30 yıl sonrası anlatılmaktadır. Los Angeles Polis Departmanı'nda görev yapan Memur K, toplum yaşamını kaosa sokacak olan ve uzun zamandır saklı kalan bir sırrı açığa çıkartır. Bir felaketi önleyebilmesi için eski ödül avcısı Rick Deckard'ı bulup ondan bazı sorularına yanıt alması şarttır.

"Çavdar Tarlasındaki Asi"

Film, dünya edebiyatının baş yapıtlarından olan 'Çavdar Tarlasındaki Çocuklar" romanının yazarı J.D. Salinger'in hayatını konu ediyor. Yazarın hem kariyeri, hem gençlik yılları hem de kendisine ağır bir travma yaşatan İkinci Dünya Savaşı sırasında cephede verdiği mücadele anlatılıyor.

"Dört Köşe"

Bir gece farklı sebeplerden, ama hepsi de haksız sebeplerden kodese atılmış 4 kafadar (Şinasi Yurtsever, Ayça Erturan, İnan Ulaş Torun ve Murat Akkoyunlu) artık bu düzenden illalah etmiştir. Bu onların ilk haksızlığa uğrayışı değildir, birşeyler yapmazlarsa sonuncusu da olmayacak gibidir. Birlik olan bu birbirinden değişik 4 kişi, bu düzende yerlerini alabilmek için bir hırsızlık planlar.

"Kervan 1915"

1915 yılının Haziran ayında Giresun’un meydanında Ermeni kadınlar ve çocuklardan oluşan 200 kişilik bir kafileyi göç ettirmek için bir ihale düzenlenmiştir ve Katırcı Salim, Murat’ın önüne geçerek bu işi üstlenir. Topluluk bir kervan şeklinde Halep’e doğru yola çıkar. Kafilede yer alan Hayganuş adında orta yaşlarını süren bir kadınsa geride eşini bıraktığı Karadeniz’in bir avuç suyunu yanında götürmek ister ve kızı Suzan’a emanet etmiştir. Öte yandan savaş, göç yolunu tekinsizleştirmiş, işleri daha da zora sokmuştur. Yol dağlara doğru gittikçe yükselir ve kafiledeki çocuklar, hamile kadınlar sağlık sorunları yaşamaktadır. Üstüne bir de hava koşulları sertleşir. Tüm bu debdebenin içinde Suzan ve kafile sorumlusu Ahmet’in arasında beklenmedik bir kıvılcım yükselecektir…

"Korku Kayıtları"

Gerçek hayat olaylarına dayanan bu filmde; bir rahip, şeytan çıkarma eylemini üzerinde gerçekleştirdiği bir rahibeyi öldürdüğü gerekçesiyle hapis cezasına mahkum edilir. Bu konu üzerine araştırma yapan bir gazeteci, bu kişinin aslında zihinsel olarak hasta birisini öldürüp öldürmediğini veya bu iddiaların yanlış olup olmadığını ve onun sadece şeytani bir varlıkla yaptığı savaşı kaybedip kaybetmediğini ortaya çıkarmaya çalışır.

"My Little Pony Filmi"

Karanlık bir güç Ponyville'i tehdit eder. Bu tehdit karşısında Ponyville ve arkadaşları Twilight Sparkle, Applejack, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Fluttershy ve Rarity; Equestria'nın ötesinde unutulmaz bir yolculuğa çıkarlar. Yeni arkadaşlar edinmelerini sağlayan bu yolculuk onları yeni zorluklarla karşılaşacakları, arkadaşlığın sihirini kullanarak evlerini kurtarmaya çalışacakları bir maceraya sürükler.