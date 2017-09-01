Bu hafta ne izlesek diyenlere: 7 yeni film vizyona girdi

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 7 yeni film vizyona girdi.

İzleyicilerin karşısına çıkacak filmler şöyle:

"Siccin 4"

Geçmişte zengin bir aile olan Yılmaz ailesi, yaşadıkları maddi sorunlar nedeniyle babaanne Saadet'in yanına taşınmak zorunda kalırlar. Fakat Saadet, bu evde sandıkları gibi yalnız değildir.

Bahçesinde kocasının mezarı bulunan Saadet'in eski evi, başka alemden olan sakinler tarafından sahiplenilmiştir ve bu sakinler, evde Saadet dışında kimseyi istememektedirler.

"Deli Dumrul"

Deli Dumrul’un hikayesini anlatan filmde Dumrul, kalbi aşkın ateşiyle yanmakta olan bir adamdır. Aşkı uğruna Azrail’e ve deniz korsanlarına kafa tutar. Sevdiği kız için türlü maceralarla boğuşan Dumrul, sevdiği kıza kavuşabilecek midir yoksa deniz korsanlarına yenilecek midir?

"Bekar Bekir"

32 yaşında halen bekar olan Bekir annesiyle yaşamaktadır. Eline "kız tavlama sanatı" adlı bir kitap geçirmiştir ve halen gerçek aşkını aramaktadır! Ama gerek sakarlığı, gerek saflığı ve şanssızlığından dolayı aradığı aşka hiç yaklaşamaz bile.

İmdadına mahalledeki yakınları koşar ve aralarında para toplayarak bir umut olması açısından Bekir'i lüks bir otele yollarlar. Fakat bu otelde hayatının aşkını ararken beklenmedik maceralara da bulaşacaktır!

"İlk Kurşun"

Başarılı Wall Street brokerı olan Will, oğlu Danny ile bağlarını yeniden sağlamlaştırabilmek için ailesini büyüdüğü yere tatile götürür.

Will ve Danny avlanmaya çıktıkları sırada, ters giden bir banka soygunu sonucu bir polis memurunun öldürülmesine tanık olurlar. Danny suçlular tarafından rehin alındığında, Will polis şefinin cinayet soruşturmasını engellemek ve oğlunun hayatı karşılığında çalınan parayı geri almak zorunda kalacaktır.

"İçerdeki Şeytan"

Hamileliğin üçüncü aşamasındaki bir kadın, doğmamış çocuğuna takıntılı bir yabancı tarafından takip edilmektedir. Bu kadının saplantısı kadını zorlu günlerle karşı karşıya bırakacaktır...

"Yedinci Hayat"

Dünyanın nüfus artışı sebebiyle yeni bir yasa getirilmiştir ve aileler artık sadece birer çocuk sahibi olabilecektir. Ancak birbirinin birebir aynı olan yediz kız kardeşler hükümetin konuyla ilgilenen ve acımasız Nicolette Cayman tarafından yönetilen kolu Çocuk Tahsisi Bürosu'yla tehlikeli bir saklambaç oynamaktadır.

Göze batmamak adına hepsi sanki tek bir kişiymiş gibi davranmaktadırlar. Karen Settman adında tek bir kadın olarak haftanın her günü farklı bir kardeş dışarı çıkmaktadır. Ancak büyükbabaları tarafından haftanın 7 günüyle adlandırılan kardeşlerden birinin bir gün eve geri dönmemesi bütün düzeni yıkacaktır...

"Annem Hakkında Her Şey"

Madrid'te yaşayan yalnız bir anne olan Manuela, henüz 17 yaşındaki oğlunun doğum gününde hayatını kaybetmesine tanık olur.

Genç Esteban, başarılı bir yazar olmayı ve bir gün babasının kim olduğunu öğrenebilmeyi umarak yaşamıştır. Oğlunun günlüğünü okuduktan sonra Manuela, Barcelona'ya gidip oğlunun babasını aramaya koyulur. Bu süreç yaşayacakları aşk, dostluk ve keder dolu anlara sebep olur.