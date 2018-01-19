Bu hafta ne izlesek diyenlere: 6 yeni film vizyona girdi

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli, 6 film vizyona girdi.

İşte izleyicilerin karşısına çıkacak olan o filmler :

"Aman Doktor"

Eski bir denizci ve Rebetiko türü müziğin büyük bir hayranı olan Kakourgos, tekneleri için zor bulunan bir parçayı almak üzere yeğeni Djam'i İstanbul'a gönderir. Genç kadın burada 18 yaşındaki Avril ile tanışır; göçmenler için gönüllü yardım yapan ve burada ne parası ne de tanıdığı biri olan başka bir genç kadın. Cömert, kendinden emin, tahmin edilemez ve özgür ruhlu Djam, Midilli'ye yaptığı, müzik, yeni insanlar, paylaşılanlar ve umutla dolu bu yolculukta Avril'i kanatlarının altına alacaktır.

"Enes Batur: Hayal mi Gerçek mi?"

Film hiçbir şey olan bir çocuğun kendini geliştirerek dünya yıldızı olmasını anlatıyor. Bu yolda karakterindeki değişimler, yaptığı seçimler ve psikolojisi büyük önem taşıyor. Saf iyi aile çocuğu olan karakterimiz zamanla bir dünya starı olurken bu iyi özelliklerini kaybediyor.

Ya hayallerinin peşinde koşup YouTuber olacak, kimsenin gitmediği yoldan gidip farklı bir şeyler başarmak için çabalayacak ya da riske atmayıp üniversite sınavına çalışacaktır.

"Hakaret"

Araba tamircisi olan Tony’nin eşi Shirine ile sade bir hayatları vardır. Mutlu çift doğacak çocukları için gün saymaktadır. Yaşadıkları sokakta uzun süreden beri altyapı çalışması yapılmaktadır. Lübnan’dan Filistin’e göç eden, çalışmalardan sorumlu şirketin ustabaşı olan Yasser, Tony’nin balkonundaki giderin akıttığını fark eder. Tony’nin evine gidip gideri tamir etmek isteyen Yasser, Tony’nin sert tavırlarıyla karşılaşınca gideri dışarıdan onarır. Yasser ve Tony’in tamirat yüzünden aralarında başlayan zıtlaşma giderek daha şiddetli bir hal alır ve ikili kavgaya tutuşur. Mesele mahkemeye taşınınca ikisi arasındaki sorun artık bir kamuoyu davasına döner.

"Coco"

12 yaşındaki Miguel'in ölüler diyarına macerasını anlatan animasyon filminin konusu kısaca; 12 yaşındaki Miguel'in en büyük kahramanı efsanevi Meksikalı gitarist Ernesto de la Cruz'dur. Ancak Cruz hayatını kaybetmiştir ve Miguel'in onunla tanışma imkanı yoktur. Her gün onun şarkılarını dinleyen Miguel günün birinde ünlü müzisyenin gitarını bulur. Ancak gitarı çalması onu bir anda Ölüler Diyarı'na götürüverir. Çıkış yolunu arayan Miguel, düzenbaz Hector'la karşılaşır ve birlikte Miguel'in aile tarihinin ardındaki gerçek hikayeyi keşfetmek için olağanüstü bir yolculuğa çıkarlar...

"Rüzgar"

Çocuk bezleri üreten bir şirkette genel müdür yardımcısı olan Ece'nin sevgilisi Alper'le 2 yıllık mutlu bir ilişkisi vardır. İlişkilerini evliliğe taşımanın önündeki tek engel Alper'in çocuk isteğine karşı çıkan Ece'yken bir anda hayatlarına dahil olacak bir kapkaç çetesi elemanı olan 10 yaşındaki Rüzgar hayatlarındaki her şeyin değişmesine sebep olacaktır...

"Umut Avcıları"

Cafer, Ahmet, Baki ve Doğan Afyon'un Anıtkaya kasabasında yaşayan dört arkadaştır. Gündüzleri kendi işleri ile meşgul olan gençler, geceleri ise zengin olma umuduyla define ararlar. Afyonlu genç bir iş adamı olan Ali ise avcılıkla uğraşmaktadır. Av için Paris'ten Afyon'a gelen Ali, hayatı pahasına mücade vermek zorunda kalacağı bir durumla karşılaşır. Bu sırada Anıtkaya'da da beklenmedik olaylar gelişir. Yeni gelişmeler dört arkadaşa umut olabilecek midir?

