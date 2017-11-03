Bu hafta ne izlesek diyenlere: 6 yeni film vizyona girdi

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli, 6 film vizyona girdi.

İşte izleyicilerin karşısına çıkacak olan o filmler :

"Dünyanın En Güzel Kokusu 2"

"Kaybettiysen eğer senin olmuş demektir" En iyi arkadaşıyla çocuk sahibi olmak için anlaşmalı evlilik yapan Hakan, kendisini hiç beklemediği bir aşkın içinde bulmuştur ve sevdiği kadın Derya'yı doğumda kaybedince yıkılmıştır. Hakan'ın acısının üzerinden 10 ay geçmiştir. Arkadaşları, ailesi, etrafındaki herkes onu hayata döndürmeye çalışmaktadır. Öte yanda küçük yaşta yaşadığı acıların üzerine benzersiz bir çocukluğu koyan Candan küçük bir kız çocuğunun hayatına dokunmak istemektedir. Sanki birbirlerinin hayatını tamamlamak için bu güne gelmiş Hakan ve Candan'ın birbirlerini alışmaları öyle kolay olmayacaktır.

"Kare"

Christian bir modern sanat müzesinde küratördür. İki çocuk sahibi olan Christian eşinden boşanmıştır. Müzeye gelecek olan bir sonraki gösteri, The Square isminde yoldan geçenleri sosyal sorumluluğa davet eden, insanlığı hatırlatmaya çalışan bir enstalasyon olacaktır. Ancak ideallere göre yaşamak bazen gerçekten zor olabilir. Christian için de durum böyledir. Telefonunu çaldıran Christian'ın hırsıza verdiği aptalca yanıt ideallerinin tersine durumların ortaya çıkmasına sebep olacaktır. Müzenin PR ajansı "The Square" için beklenmedik bir kampanya ortaya koyar ve bu süreç Christian için bir varoluş sancısına sebep olur.

"Ketenpere"

Kalender, bir akrabasının cast şirketinde çalışan ve arasıra dizilerde, filmlerde Ufak roller alan bir figürandır. Uzatmalı sevgilisi İmge ile evlenme hayalleri kurmakta; yaşadığı semtteki çevresine ufak tefek roller ayarlamaya çalışmaktadır. Akrabasının adının karıştığı bir mali suçu üzerine alan Kalender, kısa süreyle cezaevine girer. Cezaevinde Vefa abi isimli bir mahkumla karşılaşır. Vefa, kendisinden yaşca küçük olan Kalender'i rol aldığı dizilerden, filmlerden tanımaktadır; kısa sürede Kalender'i çok sever ve himayesine alır. Cezasını tamamlayan Kalender, cezaevinden çıkar ve eski yaşamına geri döner. Vefa'nın dışarıdaki adamları ona yardım ederler. Bir süre sonra Vefa da cezaevinden çıkar. Kalender, Vefa'nın yanına gider ve yıllardır hayalini kurduğu kendi cast şirketini kurmaktan ve film çekme hayalinden bahseder. Vefa çok sevdiği Kalender'e yardım etmeye ve ona bir film çektirmeye karar verir. Olaylar sürpriz şekilde gelişir.

"Testere: Jigsaw Efsanesi"

Tüm şehirde vahşice seri cinayetler işleniyordu ve tüm kanıtlar tek bir kişiye işaret ediyordu: John Kramer. Ama bu nasıl olabilirdi? Jigsaw olarak bilinen John Kramer yıllar önce ölmüştü...

"Oha Diyorum"

Kahramanlarımız Fırat'ın arabasını çalan hırsızların peşine düşüyor. Arabada Fırat'ın kızının doğduğundan bu yana çekilmiş tüm fotoğraflarının ve videolarının olduğu ve başka da kopyası olmayan bir hard disk vardır. Melih, Fırat ve Alper, hard diski alabilmek için yola düşünce kendilerini hem komik hem de aksiyon dolu bir maceranın içinde bulurlar.

"Macera Günlükleri: Sihirli Adaya Yolculuk"

İngiltere’deki 9 yaşındaki Mo ve 12 yaşındaki Melody’nin hazine avcısı ve kaşif babaları Willard, iki minik kardeşe ipuçları bırakarak ortadan kaybolmuştur. Çocuklar, ipuçlarını çözmek için babalarının yakın arkadaşı Hint bilim adamı ve mucit, Profesör Shonku’nun yardımına başvururlar. Yanlarına robot yardımcıları Robo’yu da alarak önce Himalayalar’ın derinliklerinden, sonra da Nepal’in buzullarından geçen macera dolu bir yolculuğa çıkarlar. Fakat babalarının kayıp uygarlıklar ve eski tapınaklardan ortaya çıkardığı hazinelerin peşinde olan, eski düşmanları Franzotti ve adamları onları takip etmeye başlar. Profesör’ün çılgın icatları sayesinde Mo ve Melody, gökyüzünde görünmeyen bir duvarın arkasında, sadece birkaç kişinin görebildiği Sihirli Ada isimli gizli bir dünyaya ulaşır. Dinozorlar, ejderhalar, unicorn’lar gibi mistik canlılara ve rengarenk ağaçlara, çiçeklere ev sahipliği yapan bu büyülü yerde babalarını bulabilecekler mi? Franzotti’nin buradaki hayvanları ve güzellikleri yağmalamasını engelleyebilecekler mi?