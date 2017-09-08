Bu hafta ne izlesek diyenlere: 6 yeni film vizyona girdi

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 6 yeni film vizyona giriyor.

İzleyicilerin karşısına çıkacak olan işte o filmler:

Barry Seal: Kaçakçı

80`lerde Pablo Escobar icin pilotluk ve uyuşturucu kaçakçılığı yapan Barry Seal aynı zamanda da CIA için çalışmaktadır. Amerika tarihindeki en büyük operasyonlardan birini yürüten Seal, CIA için silah kaçakçılığı da yapmıştır. Pilot Barry Seal'in hayatından uyarlanan filmin yönetmenliğini Doug Liman üstlenirken, başrollerinde ise Tom Cruise, Domhnall Gleeson ve Jesse Plemons yer alıyor.

Cenaze İşleri

Belediyede cenaze işleri görevlisi olan Orhan, kimsesizler mezarlığının da sorumlusudur. Sevgilisi Serpil’le evlenmek ister; fakat parasızlıktan evlenemez. Orhan’ın arkadaşı Rafet, bir cesedi ortadan kaldırmak ister ve bunun için Orhan'dan para karşılığında cesedin kimsesizler mezarlığına gömülmesini talep eder. Orhan’ın vicdanı rahat etmez; ancak alacağı parayla Serpil’le evlenebileceğini düşünür ve istemeyerek de olsa teklifi kabul eder. Fakat, cesedin gömüleceği sırada, adamın ölmediği fark edilir ve işler karışır.

Ejderin Doğuşu

Yetiştirdiği öğrenciler ve rol aldığı filmler ile Bruce Lee’nin namı Amerika’da hızla yayılmaktadır. Turnuvaları bir bir kazanan ve dünyanın en iyisi olduğunu düşünen Bruce Lee’ye, Şaolin Manastırı’ndan Amerika’ya gelen dövüş sanatları ustası Wong Jack Man meydan okur. Lee’nin Amerikalı genç öğrencisi Steve, iki usta arasında, yapacakları dövüş için arabulucu rolü üstlenir ve ikisiyle de dost olur. Bu esnada Steve’in sevdiği kız, mafyanın eline düşer. Bruce Lee ve Wong Jack Man, Steve’i ve kız arkadaşını kurtarmak için suç çetesine karşı güçlerini birleştirirler.

Emoji Filmi

Telefon kullanıcılarının bildiği bütün emojiler mesajlaşma uygulaması olan Textopolis'te yaşamaktadır. Telefonun kullanıcısı tarafından seçilecekleri zamanı bekleyerek zaman geçiren emojilerin hepsinin tek bir yüz ifadesi vardır ve bu ifadeyi değiştiremezler. Ancak Gene filtresiz doğmuştur ve birden fazla yüz ifadesi sergilemektedir. Diğer emojiler gibi "normal" olmak isteyen Gene çözüm yolu bulabilmek için en yakın arkadaşı emoji Hi-5 ve usta kod kırıcı emoji Jailbreak ile güçlerini birleştirir. Gene'i düzeltmek için aplikasyondan aplikasyona bir yolculuk başlar. Ancak bildikleri dünya tehdit altına girdiğinde bütün emojilerin kaderi bu üçlünün ellerinde olacaktır...

Tutku Oyunu

Narin ve kırılgan genç bir kadın olan Chloe depresyondadır ve psikanaliste gitmeye karar verir. Seanslara gittikçe kendini daha iyi hisseden Chole, psikanalisti Paul'a kısa sürede aşık olur. Bir süre sonra birlikte yaşamaya başlayan ikilinin ilişkileri sağlıklı gibi görünse de ters giden bazı durumlar vardır. Chole, sevgilisinin gerçek kimliğine dair ondan bir şeyler sakladığını keşfeder ve çift arasında bir köşe kapmaca başlar.

Yarım Kalan

Ermeni bir genç kız olan Iskui, üniversite eğitimi için İstanbul'a gelir. İstanbul'da tanıştığı Mert ile arasında kısa sürede büyük bir aşk filizlenir. Fakat bu durum İskui'nin Ermenistan'dan gelen abisi Aram ve Mert'in ailesi tarafından onaylanmaz. İki milletin yüzyılı aşkın süredir devam eden sorunlarına kendi cephesinden bakanlar için böyle bir aşkın dünyada yeri yoktur. İskui ve Mert bütün karşı koymalara rağmen birbirleri için mücadele etmek zorundadır. Peki bu sefer ‘aşk’, geçmişte yaşananların da üstesinden gelmeyi başarabilecek mi?