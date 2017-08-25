Bu hafta ne izlesek diyenlere: 6 yeni film vizyona girdi

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 6 yeni film vizyona girdi.

İzleyicilerin karşısına çıkacak filmler şöyle:

"Terminatör 2: Mahşer Günü"

Yıl 2009... Sarah Connor’ı öldürme görevinde başarısızlığa uğrayan Synet robotları, T-1000 adında yeni bir robot üretirler. Bu yeni “Terminatör” geçmişe dönerek insan direnişinin gelecekteki lideri olacak Sarah’ın oğlu John Connar’ı öldürmeye programlanır. Fakat bir diğer robot T-800 de John’u korumaya programlanarak geçmişe gönderilmiştir. İnsanoğlunun kaderini belirleyen tek bir soru vardır: İki robottan hangisi John’u daha önce bulacaktır?

"Sadakat Yolunda"

Hayatın çıkmazlarında kaybolan ve yolunu bulmak için asker olmaya karar veren Megan Leavey'in zorlu eğitim sürecinde hayata tutunmasını sağlayan Rex adlı köpek olur.

Bir önceki eğitmenini ısırarak kolunu kırdığı için Megan ile görevlendirilen Rex, bomba tespit ekibinde görev alan agresif bir savaş köpeğidir. Megan ile Rex'in aralarındaki bağ gelişip güven arttıkça Irak’ın savaş ortamındaki tüm tehditlere rağmen başarılı bir ekip olurlar. Ama Rex, sadece askerlerin hayatını kurtarmakla kalmaz… Kısa sürede Megan’ın da en yakın arkadaşı olmayı başarır ve bu kalbi soğumuş kadına tekrar sevmeyi öğretir. Rex haksız yere elinden alındığında ise Megan, onu sahiplenebilmek için hayatının en tutkulu savaşını vermek zorunda kalacaktır.

"Çılgın Hırsız 3"

Gru, Balthazar Bratt ile yaptığı mücadelenin ardından suç dünyasından uzaklaşmaya, huzurlu bir hayat sürmeye karar vermiştir, ancak boş gezmekten çok memnun değildir.

Bu bekleyişi sonlandıran olay, Dru adında bir ikiz kardeşi olduğunu yıllar sonra öğrenmesi olacaktır. Bu çok zengin, başarılı ve fazla güleryüzlü kardeşinin bir isteği vardır: Ailenin nesillerden beri devam eden 'kötülük' geleneğini sürdürerek son bir büyük soygun gerçekleştirmek ve bunu birlikte yapmak... Başlarda teklife soğuk yaklaşan Gru, Dru'nun bu iş için nasıl hazırlıklı ve hevesli olduğunu görünce fikir değiştirecektir.

"Şanslı Logan"

Jimmy Logan, erkek kardeşi Clyde ve kuaför kız kardeşi Mellie ile kapsamlı bir soygun için plan yapar. Jimmy, paranın yeraltı nakit yönetim sistemine girmesine yardımcı olmak için, yıkım uzmanı Joe Bang'i işe alır. Grup Charlotte Motor Speedway'deki efsanevi Coca-Cola 600 yarışını hedef alır. Amaç büyük NASCAR yarışında başarılı bir soygun yapabilmektir....

"Şansımı Seveyim"

Çevresinde şanşsızlığı ile bilinen Sebahattin, yaşadığı birçok talihsizliğin sonunda büyüdüğü mahalleye geri döner.

Sebahattin'in mahalleye dönmesi ile bütün mahalleli başlarına yine birçok iş açılacağını düşünerek endişeye kapılır. Kaderine boyun eğen Sebahattin, mahallede tanıştığı Yaprak sayesinde şansının döndüğüne inanır. Fakat her şey bu kadar kolay olmaz. Yaprak, yıllar önce ahını aldığı Durmuş'un kız kardeşidir ve Sebahattin'i kabul etmek için ona bir şart sunar. Sebahattin'in kendisini Durmuş'a affettirmesini ister. Sebahattin, kaderini değiştirmek ve Yaprak'ın kendisini kabul etmesini sağlamak için en yakın arkadaşı İzzet ile plan yapmaya başlar.

"Senin Adın"

Mitsuha, kırsal kesimde, dağların etrafını sardığı bir kentte yaşamaktadır.

Vali olan babası genellikte evde bulunmadığından evinde daha çok ilkokul öğrencisi kız kardeşi ve büyük annesiyle kalan Mitsuha her ne kadar dürüst bir kişiliğe sahip olsa da ailesinin Shinto tapınağına ait geleneklerden ve babasının seçim kampanyasında yer almasından hiç hoşlanmamaktadır.

Kırsal kesimde yaşadığı için içten içe üzülmekte ve Tokyo’daki harikulade şehir hayatını arzulamaktadır. Taki ise Tokyo’nun merkezinde yaşayan liseli bir gençtir. Arkadaşlarıyla zaman geçirmekten hoşlanan ve bir İtalyan restoranında yarı zamanlı çalışan Taki, mimariye ve güzel sanatlara ilgi duymaktadır. Bir sabah uyandıklarında, kendilerini birbirlerinin bedenlerinde bulacaklardır. Ve bu sonraki günlerde tekrar ettikçe, aralarında bir bağ olduğu anlaşılacaktır, ama bu sırrı ikisi de o sırada bilmemektedir.