Bu hafta ne izlesek diyenlere: 4 yeni film vizyona girdi

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli, 4 film vizyona girdi.

İşte izleyicilerin karşısına çıkacak olan o filmler :

"Arif V 216"

Gora gezegeninde yaşadığı macera ile binlerce ışık yılı ileride birçok dost edinen Arif dünyaya dönüp, yaşamını sessiz sedasız sürdürmektedir. Bir gün beklenmeyen misafiri robot 216, Arif’e yeni bir maceranın kapısını aralar. Çok uzaklardan gelen insansı robot 216, gerçek bir insan gibi yaşamak, gerçek bir insan gibi aşık olmak, gerçek bir insan gibi gülmek ve ağlamak istemektedir. Arif için bütün bunlar kolaydır ama, 216 yapay zekalı eski model bir robottan fazlası değildir. Dünya’da gerçek insan gibi yaşaması mümkün müdür? Arif, karar vermek zorundadır, yüzlerce ışık yılı öteden gelen arkadaşının arzularını yerine getirmek için yeni bir maceraya mı atılmalı, yoksa 216’yı geri mi götürmeli…

"Ölüm Odası"

İki kız kardeş Leah ve Vee, tanınmış bir gangstere ait depoyu yakan abileri Michael'i kurtarmak için bir banka soymaya zorlanır. Soyguna başlayan kız kardeşlerin topladıkları paranın abilerini kurtarmaya yetmez. Bunun üzerine bankanın Müdür Yardımcısı Ed Maas, paranın bir kısmını alması karşılığında Leah ve Vee'yi alt katta bulunan kasaya götürür. Ancak umduklarından çok daha farklı bir şeye ulaşacaklardır. Zira kasada duran şey para değil dehşetin ta kendisidir...

"İngiltere Benim"

Steven Patrick Morrissey, işsizlik, ayaklanmalar ve çalkantılı bir toplumsal değişimin ortasında müzisyen olmanın hayalini kurmaktadır. Zamanını şarkı yazıp, müzik dinleyerek geçiren Morrissey, izlediği konserler, okuduğu kitaplar hakkında dergilere eleştiriler göndermektedir. O ne kadar hayalini gerçekleştirmek istese de hayata uyum sağlamakta, geleceğe dair planlar yapmakta zorlanmaktadır. Bu zorlu süreçte onun en büyük destekçisi ise yakın arkadaşı olan Linder Sterling’dir. Kendi halinde bir hayatı olan bu genç adam müzik tarihine damga vuran bir yıldıza dönüşecektir.



Müzik dünyasının en özgün isimlerinden Steven Patrick Morrissey'in, 1970’lerde Manchester’daki gençlik yıllarından, müzik grubu The Smiths'i kurduğu günlere uzanan filmin yönetmenliğini Mark Gill üstleniyor.

"Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!"

Gururlu ve kibirli Bobi, kirpi kabilesindeki en güçlü aynı zamanda da en isyankar ve sıradışı kirpidir. Tie Tui ile tutuştuğu kavgada yaralanan Bobi hafızasını kaybeder. Unuttuğu şeyleri yeniden hatırlamak için çıktığı yolculukta Bobi'ye şair olan dostu güvercin de eşlik eder. Bobi, bu esrarengiz yolculuk sayesinde arkadaşlığın ne demek olduğunu öğrenir ve tüm hayvanları etkileyecek tehlikeye karşı herkesi bir araya getirir. Senaristliğini Jianming Huang ve Xiaoyu Wu'nun yaptığı anismasyon filminde yönetmen koltuğunda Jianming Huang oturuyor.