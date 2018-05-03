Bu hafta ne izlesek diyenlere: 13 yeni film vizyona girdi

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 8'i yerli, 13 film vizyona giriyor.

İşte izleyicilerin karşısına çıkacak olan o filmler :

"Oyun Gecesi"

Jonathan Goldstein ile John Francis Daley'in yönettiği, Rachel McAdams ve Jason Bateman'ın başrollerini paylaştığı "Oyun Gecesi" izleyiciyle buluşacak.

Kyle Chandler, Jesse Plemons, Billy Magnussen, Kylie Bunbury, Sharon Horgan, Lamorne Morris, Michael C. Hall ve Danny Huston gibi isimlerin de rol aldığı film, geleneğe dönüştürdükleri oyun geceleri gizemli olaylara vesile olan bir arkadaş grubunun hikayesini ele alıyor.

"Suç Takımı"

Christian Gudegast'ın yönettiği, Pablo Schreiber, Gerard Butler, O'Shea Jackson Jr. ve 50 Cent'in rol aldığı "Suç Takımı", aksiyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday...

Senaryosu da Christian Gudegast'a ait olan filmde, Amerikan Merkez Bankası'nı soymak gibi zorlu bir göreve kalkışan bir grup suçlunun maceraları izleyicinin beğenisine sunuluyor.

"Taksi 5"

"Taksi" serisinin beşinci filmi "Taksi 5", Marsilya'ya atanan polis memuru Sylvain Marot'nun yeni geldiği şehirde son model Ferrarili bir İtalyan çetesini yakalama mücadelesini konu ediniyor.

Franck Gastambide'nin yönetmenliğini üstlenip başrolünde oynadığı filmde, Malik Bentalha, Bernard Farcy, Salvatore Esposito ve Sabrina Ouazani gibi isimler rol aldı.

"Doğruluk mu Cesaret mi?"

ABD'li oyuncu ve şarkıcı Lucy Hale'in başrolünde yer aldığı "Doğruluk mu Cesaret mi?", arkadaşlar arasında zararsız bir eğlence olarak başlayan bir oyunun, yalan söyleyenlerin ya da cesaret teklifini reddedenlerin cezalandırılmaya başlandığı ölümcül bir oyuna dönüşmesini konu ediniyor.

Genç oyuncu Lucy Hale'ye, Tyler Posey, Violett Beane, Sophia Ali ve Landon Liboiron'un eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Jeff Wadlow üstlendi.

"İnatçı Bir Adam"

Mohammad Rasoulof'un yazıp yönettiği İran yapımı "İnatçı Bir Adam", üniversitedeki işinden ayrılıp, karısı ve çocuğu ile şehirden uzakta bir köyde balık yetiştiriciliği yaparak sakin bir hayat sürmeye çalışan bir adamın hikayesini odağına alıyor.

"Son Oyun"

Sinan Tabanlı ve İlhan Akgül'ün yönettiği "Son Oyun", Avrupa'nın yeraltı dünyasında karanlık bir geçmişi olan bir adamın, işlediği suçların kefaretini kendine has bir şekilde ödemeye çalışmasını konu ediniyor.

Suç, dram ve aksiyon karışımı filmde Recep Yazıcıoğlu, İlhan Akgül, Ali Sürmeli, Deniz Oral ve Mehmet Işık oynuyor.

"Kaç Kaçabilirsen"

Önder Açıkbaş, Enis Arıkan, Seda Güven, Tuğçe Karabacak ile Cezmi Baskın'ın oynadığı ve Hakan Eser'in yönetmenliğini üstlendiği "Kaç Kaçabilirsen", bir kargo şirketinde kurye olarak çalışan iki kardeşin, gizemli bir kargoyu teslim etmek adına yaşadıkları macerayı anlatıyor.

"4N1K 2"

Genç yazar Büşra Yılmaz'ın aynı isimli eserinden uyarlanan "4N1K 2", ilk filmde olduğu gibi genç bir arkadaş grubunun hikayesini anlatmaya devam ediyor.

"Şaşkınlar Çetesi"

Kamil Aydın'ın yönettiği, Oktay Gürsoy, Sedef Şahin, Umut Tanyolu, Ferhat Yılmaz, Ergun Taş, Ayşenur Yazıcı ve Murat Ercanlı gibi isimlerin rol aldığı "Şaşkınlar Çetesi", bir grup arkadaşın başından geçen komik olaylar etrafında dönüyor.

"Fındık Veresiye"

Fatema Khawari'nin yönettiği "Fındık Veresiye", Ordu'nun bir köyünde yaşayan ve birbirine kavuşma uğraşında olan iki gencin hikayesini anlatıyor.

"Cano"

Mehmet Salih Demir'in yönettiği "Cano", arkadaşının kaybolduğunu öğrendikten sonra onu arayışa geçen bir gencin hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

"Paçi: Av Sanatı"

Elçin Elgür'ün yönetmenliğini yaptığı, Mustafa Memoğlu, Esra Memoğlu, İbrahim Sarı ve Ali Memişoğlu'nun oynadığı film, dedesinden av sanatını öğrenmeye çalışan genç bir kızın hikayesini konu alıyor.

"Renkli Balık Yeni Dünyalar Kaşifi"

Burhan Gün'ün yönettiği haftanın animasyon filmi "Renkli Balık Yeni Dünyalar Kaşifi", ailesi ve diğer deniz canlıları ile akvaryumda yaşayan Renkli isimli balığın, yeni dünyaları keşfetme macerasına odaklanıyor.