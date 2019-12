Bu hafta ne izlesek?

Özgür Woodstock



Özgür Woodstock

Zafer Çocukları

Okyanus Dünyası



Büyük Aşk

Nefes

Yukarı Bak

Ang Lee’nin yönettiği filmde Emile Hirsch, gey hakları sözcülüğü yapan bir iç mimarı canlandırıyor. Woodstock festival alanı yakınlarında motel işleten aksi anne babasından çoktan ayrılmış genç adam, iş konusunda onlara yardımcı olmaya karar verince, tarihi bir olayın da parçası olur. Orjinal ismiyle ‘Taking Woodstock’da Imelda Staunton ve Eugene Levy de oynuyor. imdb puanı: 7.1‘Zafer Çocukları’ (Szabadsag Szerelem), 1956 Melbourne Olimpiyatları’nda Macaristan’la SSCB arasındaki sutopu maçını perdeye aktarıyor. Krisztina Goda’nın yönettiği filmde Kata Dobo, Ivan Fenyö, Sandor Csanyi oynuyor. imdb puanı: 7.4Haftanın belgeseli ‘Okyanus Dünyası 3D’nin (Oceanworld 3D: Into The Deep) arkasındaki isim Jean - Jacques Montello, sualtını üç boyutlu perdeye getirme konusunda uzman bir isim. Filmde izleyici bir su kaplumbağasının rehberliğinde sualtında yolculuğa çıkıyor. Okyanuslardaki köpek balıklarının hayatına şahit olacağımız filmin çekimi 3D kameralar ile tam 7 yıl sürdü. Seslendirme kadrosunda Bennu Yıldırımlar bulunuyor.Senenin merakla beklenen Chanel filmlerinin ilki bu hafta gösterimde. Jan Kounen’ın yönettiği ‘Coco - Chanel & Igor Stravinsky: Büyük Aşk’ (Coco - Chanel & Igor Stravinsky) adı üstünde, stil gurusunun yüzyılın başka bir ikonuyla aşk hikâyesini perdeye getiriyor. Aynı zamanda Chanel markasının yüzü de olan Anna Mouglalis’in canlandırdığı Coco Chanel, Stravinsky’ye onun bestelediği ‘Bahar Ayini’ balesinin prömiyerinde vuruluyor. Danimarkalı yıldız Mads Mikkelsen’in oynadığı Stravinsky’yle Chanel arasında tabii ki fırtınalı bir ilişki yaşanıyor. İmdb puanı: 6.8Levent Semerci’nin yönettiği ve Akan Atakan, Barış Aydın, Barış Bağcı, Cüneyt Deniz’in oynadığı film Irak sınırında konumlanmış bir komando taburunun hikâyesini anlatıyor.Bu hafta gösterime giren Pete Docter ve Bob Peterson’ın yönettiği ‘Yukarı Bak’ (Up), 70’lerindeki bir ihtiyarın, çatısına sayısız balon bağlayarak çıktığı kıtaları aşan seyahati konu alıyor. 78 yaşındaki baloncu Carl Fredricksen, hayatı boyu hayalini kurduğu bu seyahati gerçekleştirmek için yola çıkıyor. Ne var ki verandasındaki davetsiz misafir, küçük doğa kaşifi Russel’ı da istemeden yolculuğuna ortak etmek durumunda kalıyor. Filmin baş karakterini Erol Günaydın seslendirdi. imdb puanı: 8.6