Bu hafta ligde olay VAR !..

Süper Lig\'deki 3 maçta VAR denemesi yapılacak

İstanbul, (DHA) Kulüpler Birliği\'nin özellikle ligin ikinci yarısında uygulanması için baskı yaptığı VAR (video yardımcı hakem) sistemi bu haftasonu İstanbul\'da oynanacak maçlarda denenecek.

Süper Lig hakemlerinin yanı sıra FIFA yardımcı hakemlerine yarın (perşembe) verilecek eğitimin ardından ilk olarak cuma günü oynanacak Kasımpaşa-Göztepe, cumartesi günkü Medipol Başakşehir- Teleset Mobilya Akhisar, pazartesi Fenerbahçe-Kayseri maçlarında ilk uygulamalar yapılacak.

Karşılaşmalarda sistem kapalı olacak, naklen yayın arabasında yer alacak sistem operatörleri, eğitmenler ve hakemler pozisyonları izleyip, karar verecekler. Ancak maçı yönetecek orta hakemle bağlantı kurulmayacağı için bu uygulama eğitim seviyesinde kalacak.

Avrupa\'nın birçok ülkesinde uygulanmaya başlanması nedeniyle Süper Lig\'de de ikinci devrede VAR sisteminin hayata geçirilmesi düşünülüyor.

Merkez Hakem Kurulu\'ndaki bazı isimler, bu sistem uygulamaya geçtiği takdirde, uyarıya rağmen son kararı hakemin vermesi yüzünde yine tartışmalar çıkabileceğini hatırlatıyor.