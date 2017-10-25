T24 LogoT24 Logo
Spor

Bu hafta ligde olay VAR !..

Süper Lig'deki 3 maçta VAR denemesi yapılacak İstanbul, (DHA) Kulüpler Birliği'nin özellikle ligin ikinci yarısında uygulanması için baskı yaptığı VAR (video yardımcı hakem) sistemi bu haftasonu İstanbul'da oynanacak maçlarda denenecek

25 Ekim 2017 16:51

Süper Lig\'deki 3 maçta VAR denemesi yapılacak

İstanbul, (DHA) Kulüpler Birliği\'nin özellikle ligin ikinci yarısında uygulanması için baskı yaptığı VAR (video yardımcı hakem) sistemi bu haftasonu İstanbul\'da oynanacak maçlarda denenecek.
Süper Lig hakemlerinin yanı sıra FIFA yardımcı hakemlerine yarın (perşembe) verilecek eğitimin ardından ilk olarak cuma günü oynanacak Kasımpaşa-Göztepe, cumartesi günkü  Medipol Başakşehir- Teleset Mobilya Akhisar, pazartesi Fenerbahçe-Kayseri maçlarında ilk uygulamalar yapılacak.
Karşılaşmalarda sistem kapalı olacak,  naklen yayın arabasında yer alacak sistem operatörleri, eğitmenler ve hakemler pozisyonları izleyip, karar verecekler. Ancak maçı yönetecek orta hakemle bağlantı kurulmayacağı için bu uygulama eğitim seviyesinde kalacak.
Avrupa\'nın birçok ülkesinde uygulanmaya başlanması nedeniyle Süper Lig\'de de ikinci devrede VAR sisteminin hayata geçirilmesi düşünülüyor.
Merkez Hakem Kurulu\'ndaki bazı isimler, bu sistem uygulamaya geçtiği takdirde, uyarıya rağmen son kararı hakemin vermesi yüzünde yine tartışmalar çıkabileceğini hatırlatıyor. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Süper LigVARDHA Kulüpler BirliğiFIFAKasımpaşaGöztepeBaşakşehir Teleset Mobilya AkhisarFenerbahçeKayseriKarşılaşmalardaAncakAvrupaMerkez Hakem Kurulu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24