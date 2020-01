Bu hafta kaçırılmaması gereken kültür-sanat etkinlikleri

Yeni sezonun başlamasına kısıtlı zaman kala, ilk bakışta sakin gibi gözüken 6 - 11 Eylül haftası, tüm dünyayla aynı anda ilk ve son defa izleyebileceğiniz iki yapımın yanı sıra sezon boyunca kaçırdığınız ya da izleme fırsatı bulamadığınız iddialı filmleri de tekrardan izleme imkânı sunuyor.

Ayrıca, İngiliz yazar William Shakespeare’in ölümünün 400. yılı anısına sene boyunca düzenlenen 'Shakespeare Yaşıyor' etkinlikleri kapsamında 4 Film, 4 Şehir temasıyla gerçekleştirilecek film gösterimlerinin sinemaseverlerle buluşacağı haftanın, ArtfulLiving tarafından derlenen en iyi kültür-sanat etkinlikleri şöyle:

6 Eylül Salı

Whiplash

21:00 / Sinema / Beyoğlu Pera

En iyi caz davulcusu olmayı kafasına koymuş yeni yetme aşırı hırslı Andrew Neyman ile öğrencilerinin korkulu rüyası jazz öğretmeni Terrence Fletcher’ın bu uğurda birbirleriyle girdiği mücadeleyi anlatan Whiplash, geçtiğimiz senenin şüphesiz en çok ses getiren filmlerin olmuştu. Oscar Ödülleri, Sundance Film Festivali, Altın Küre gibi pek çok festivalden ödülle dönen film, hangisi önce havlu atacak derken izleyicisini de kendisiyle sürüklüyor. Film hakkında atlanmaması gereken bir diğer şey ise sadece hikayesi değil müzikleriyle de hayli takdir topladığı. Eğer izlemediyseniz ya da tekrar izlemek isterseniz Whiplash Beyoğlu Pera sinemasında olacak.

7 Eylül Çarşamba

Kalben – Müzik Boğazdan Gelir

19:15 / Konser / Müzik Boğaz’dan Gelir Teknesi

İlk olarak Sofar projesiyle hayatımıza giren, kendine has ses tonu, müzik tınısı ve şarkı sözleriyle hızla yükselen Kalben İstanbul Boğazı’na açılıyor. Sadece, Saçlar, Haydi Söyle gibi şarkılarıyla kısa sürede geniş kitlelere kendini sevdiren Kalben’i Müzik Boğaz’dan Gelir tekne konserleri kapsamında dinleyebilirsiniz.

8 Eylül Perşembe

One More Time With Feeling

21:30 / Sinema / Atlas Sineması

Nick Cave hayranları için kaçırılmayacak, bir daha da yakalanamayacak bir fırsat: Nick Cave & the Bad Seeds’in 16. albümü Skeleton Tree şerefine tüm dünyayla aynı günde One More Time With Feeling belgesel gösterimi Atlas Sineması’nda olacak. Albümün kayıt ve yaratım sürecinin yanı sıra Bad Seeds’in performansları, grupla yapılan röportajlar ve videolardan oluşan filmin yönetmenliğini Andrew Dominik üstleniyor. Bir kısmı 3D tekniğiyle çekilen filmin biletlerini Biletix üzerinden edinebilirsiniz.

Maxine Peake’nin Hamlet’i

20:30 / Sinema / Uniq Açıkhava Sahnesi

İngiliz yazar William Shakespeare’in ölümünün 400. yılı anısına sene boyunca düzenlenen “Shakespeare Yaşıyor” etkinlikleri kapsamında 4 Film, 4 Şehir temasıyla gerçekleştirilecek film gösterimleri sinemaseverlerle buluşuyor. British Council’in film ekibin seçkisiyle düzenlenen tur kapsamındaki gösterimin İstanbul ayağı Uniq Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleştirilecek Maxine Peake’nin Hamlet’i Manchester Royal Exchange Tiyatrosu’nda büyük ses getiren ve BAFTA’ya aday gösterilen prodüksiyonun film versiyonu. Sekiz kamerayla çekilen film, sadakat, aşk, ihanet, cinayet ve deliliğin doruk noktasında seytrettiği hikayesiyle Shakespeare’in unutulmaz eserinin en başarılı uyarlamalarından biri olarak kabul ediliyor. 8 Eylül tarihinde ayrıca Bursa, Eskişehir ve Antalya’da da gösterimler yapılacak. Detaylı bilgi için British Council’in sitesini ziyaret edebilirsiniz.

9 Eylül Cuma

Elton John

22:00 / Konser / Expo 2016 Antalya Kır Aktivite Alanı

Geçtiğimiz sene şubat ayında 33. albümünü yayımlayan müziğin yaşayan efsanesi Sir Elton John Antalya’da sahne alacak. Müzik kariyerinde 40 yılı geride bırakan ve müzik otoritelerince belirlenen gelmiş geçmiş en iyi 50 müzik sanatçısından biri olarak kabul edilen Grammy ödüllü Elton John gecede Don’t Let The Sun Go Down On Me, Crocodile Rock, Nikita gibi klasikleşmiş şarkılarını hayranları için seslendirecek.

Sattas

22:00 / Konser / Dorock XL

Türkiye’de reggae denince akla ilk gelen isim Sattas Dorock XL sahnesinde hayranlarıyla buluşuyor. Reggae ile sınırlı olmayan müziğinde caz, ska, dub ve rock janrlarını da birbiriyle harmanlayan grup yayımlamak için gün saydığı yeni albüm öncesi eski şarkıları ve kendine has cover yorumlarıyla sahnede olacak.

10 Eylül Cumartesi

Sessizliğin Bakışı

21:00 / Sinema / Beyoğlu Pera

The Act of Killing belgeseliyle 60’lı yıllarda Endonezya’da yüzbinlerce insanı öldüren katillerin hikayesini anlatan Joshua Oppenheimer, Sessizliğin Bakışı ile merceğini daha da daraltarak yine aynı tarihlerde ağabeyini kaybetmiş Adi ile tanıştırıyor seyircisini. 2014 Venedik Film Festivali’nden Jüri Büyük Ödülü ile dönen film bu sene İstanbul Film Festivali’nde gösterilmişti. Eğer filmi izleyemediyseniz, bu gösterimini kaçırmayın.

11 Eylül Pazar

Toz Bezi

21:00 / Sinema / Uniq Açıkhava Sahnesi

35. İstanbul Film Festivali kapsamında En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Senaryo ödüllerine layık görülen senenin en iddialı yapımlarından Toz Bezi’ni izleme şansı yakalayamadıysanız haftanın son gününde açık hava sinemasında izleyebilirsiniz. İki gündelikçi kadının temizliğe gittikleri evlerdeki insanlarla kurdukları ilişkileri, hayallerini, kişisel çatışmalarını aralarındaki yoldaşlık ilişkisi üzerinden anlatan filmin yönetmenliğini Ahu Öztürk üstleniyor. Filmin başrollerini ise Nazan Kesal, Asiye Dinçsoy, Mehmet Özgür paylaşıyor.