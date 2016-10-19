Bu hafta kaçırılmaması gereken 6 sanat etkinliği

Bu hafta İstanbul'da gerçekleşecek birbirinden renkli sanat etkinlikleri sanatseverleri bekliyor.

Haftanın dikkat çeken etkinliklerinin içerisinde, sanatçı Ali Cabbar’ın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, Türkiye’nin demokratik yapısını esprili bir bakış açısıyla sorguladığı 'Tipsiz' isimli sergisi de bulunuyor. Sanatçı, siyasi parti amblemlerini ve seçim afişlerini yeniden yaratarak ülkenin 70 yıla yayılan demokrasi serüveniyle bugünü arasında paralellik kuruyor.

ArtfuLiving tarafından derlenen haftanın dikkat çeken 6 sanat etkinliği şöyle:

Işıl Eğrikavuk ile Yoğun Bakım Ünitesi: Serum Yerine Sanat

Işıl Eğrikavuk 19 Ekim Çarşamba günü 19:30-22:30 saatleri arasında Joint Idea Kanyon’da olacak. Sanatçı “Işıl Eğrikavuk ile Yoğun Bakım Ünitesi: Serum Yerine Sanat” adlı bir etkinlikle sanatseverlerle buluşacak.

“Çoğumuz sanatı uzaktan takdir edilecek ama kendimizin yapma yeteneğine sahip olmadığı estetik bir alan olarak görürüz. Oysa sanat sadece güzel bir şeylere bakma amaçlı değil, aynı zamanda kendimizi anlamamız, başkalarına empati ile yaklaşmamız, ahlaklı olmamız, acılarımızı yatıştırmamız ve daha umutlu olmamız için bize destek olabilecek bir araçtır. Üstelik üretmesi de düşündüğümüz kadar zor değildir. Sanat üretmemiz için mutlaka profesyonel olmamız gerekmez, biraz hayalgücü yeterlidir.

Bu derste sanata hayatımızda nasıl bir yer açabileceğimizi öğreneceğiz: aslında gerçek benliğimizle daha uyumlu insanlar olabilmek için sanatı bir destek ve cesaret kaynağı olarak görmeyi deneyeceğiz. Sanatın sunduğu “eğlence”nin ötesine geçip hayatımızın gerçekten zor olduğu anlarda sanat eserlerinin bizi nasıl güç verip iç dünyamızı besleyebileceğini anlayacağız.”

Aşk Bulundu!

Birim Erol’un, mitolojik tanrı hikayelerinin ilham kaynağı olduğu, ‘’Gaia’nın Aşkı” temasında oluşturduğu 10. kişisel sergisi “Aşk Bulundu!/ Founded Love”un açılışı 20 Ekim Perşembe 19.00’da La Boom’un ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Sergi 29 Kasım’a dek ziyaret edilebilir.

Kadın Müzesi: Toplumsal Bellek Merkezi ve Kapsayıcı Mekan

Uluslararası Kadın Müzeleri Konferansı, İstanbul Kadın Müzesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi, İletişim Fakültesi ortak çalışmasıyla 20 - 22 Ekim 2016 tarihleri arasında İstanbul’da düzenleniyor.

Konferansta, kadın müzelerinin 21. yüzyılda toplumsal değişimdeki yol açıcı etkileri kadın müzesi müdürleri, küratörler, sanatçılar, akademisyenler, aktivistler ve kadın örgütlerinin katılımıyla tartışılacak. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Face Time

Performistanbul, yeni sezonun ilk performansı olarak, görsel ve performans sanatçısı Murat Adash’ın yeni performansı olan Face Time’ı 22 Ekim Cumartesi günü saat 18.00’de Art On Istanbul’da sunuyor. Performistanbul’un yeni sezondaki ilk performansı olan Face Time, izleyici ile performansçılar arasında yüz yüze bir karşılaşma anı sağlarken, aynı zamanda bedenlerin bir alanda karşı karşıya gelmesiyle birlikte, var oluşu ve bedenlerin neyi yapıp yapamayacağını sorguluyor.

Tipsiz

Ali Cabbar’ın yeni sergisi “Tipsiz”, Temmuz’daki başarısız darbe girişiminin ardından Türkiye’nin demokratik yapısını esprili bir bakış açısıyla sorguluyor. Sanatçı, siyasi parti amblemlerini ve seçim afişlerini yeniden yaratarak ülkenin 70 yıla yayılan demokrasi serüveniyle bugünü arasında paralellik kuruyor. Tek partili dönemin sona erdiği 1946’dan bu yana 300’ü aşkın parti kuruldu ama baştan savma amblem ve afişleri demokratik bir platform oluşturabildi mi? Bu sorudan hareketle “Tipsiz”, faaliyetini sürdüren, kapanan ya da kapatılan partilere ait grafik öğelerle izleyiciyi ülkenin yakın geçmişinde keşfe çıkarıyor. 21 Ekim Cuma akşamı 18:30’da Depo’da açılacak olan sergi 27 Kasım’a dek ziyaret edilebilecek.

İki Taraf

BLOK art space, Çukurcuma’da bulunan ana merkezinin bünyesine farklı sanatsal çalışma, proje ve etkinlikleri destekleyecek yeni bir alan katıyor. 17. Yüzyıl’da Kösem Mahpeyker Valide Sultan’ın Mahmutpaşa’da yaptırdığı, İstanbul’un en büyük hanı olarak bilinen Büyük Valide Han’ın içinde bulunan 210 odadan birini (53 numara) dönemsel güncel sanat projeleri, performanslar, mekana özgü yerleştirme ve araştırmalar, seminer ve sanatçı atölye programları için sanatseverlere açıyor.

BLOK art space Büyük Valide Han açılışı sanatçı Cansu Çakar’ın “İki Taraf” adlı sergisi ile gerçekleşiyor. 23 Ekim tarihinde açılacak olan sergi 17 Aralık’a kadar haftanın belirli günlerinde ziyaretçilere açık olacak.