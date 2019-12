Bu hafta için kültür-sanat rehberi

T24

ANKARA İÇİN KÜLTÜR-SANAT REHBERİ

Sahne sanatları

Müzik yaşamında Lionel Richie, Diane Reeves, The Brand New Heavies ve Ron Carter gibi önemli müzisyenlerle çalışan, güzel sesi ve farklı yorumuyla dünyanın birçok ülkesinde önemli hayran kitlesine sahip olan Stahl, yeni albümü ''Sweep Me Away'''in tanıtım turnesi için Babylon'da hayranlarıyla buluşacak. Sanatçı akustik olarak vereceği konserle iki gece üst üste sahne alacak.İngiltere'nin en ünlü Brulesk yıldızı Chrys Columbine, yarın 360 İstanbul Sahnesi'nde vereceği konserle İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. Klasik piyano eşliğinde, brulesk koreografisini başarıyla sunan Columbine, dünyada bu performansı sergileyen tek sanatçı olma unvanına sahip. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek bu gösteriyle sanatseverlerle buluşacak sanatçı, uzun süre akıllardan çıkmayacak bir performans sergileyecek.Yılların eskitemediği, Türkiye'nin önemli sanatçılarından Leman Sam, 23 Nisan'da Mask Live Music Club'ta sevenleriyle bir araya gelecek. Etkileyici ve dingin sesiyle geniş hayran kitlesine sahip başarılı sanatçı, İstanbullulara unutulmaz bir gece yaşatacak.Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, 23-24 Nisan'da TİM Show Center'daki ''Senfonik Kabare'' ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara bayram hediyesi verecek. Mozart'ın ''Saraydan Kız Kaçırma Operası'' uvertüründen Rossini'nin ''Sevil Berberi'' uvertürüne kadar birçok klasik müzik eseri üzerine yazılmış skeçlerin de çocuklarla buluşturulacağı konserin konsepti ünlü mizahçı Gani Müjde tarafından hazırlandı.Ünlü pop ve rock şarkılarını Türk enstrümanlarıyla birleştiren Dolapdere Big Gang, 27 Nisan'da Jolly Joker Balans'ta dinleyicileriyle buluşacak. En çok dinlenen şarkıları, alaturka bir yorumla icra ederek Türk kültürünün çok sesliliğini tüm dünyaya duyuran grup, İstanbullulara dans edebilecekleri unutulmaz bir performans sergileyecek.Osmanlı fasıl geleneği ile ''Cafe Aman'' müzik kültürünü birleştiren grup Cafe Aman İstanbul, 27 Nisan'da Ghetto'da sevenleriyle buluşacak. Türk ve Rum müzisyenlerden oluşan grup, geniş repertuvarıyla rembetiko müziğini doğduğu topraklara geri getiriyor.Aynı gün Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Türk cazının yurt dışındaki en önemli temsilcisi İlhan Erşahin'in ''Silver'' projesine ev sahipliği yapacak. Erşahin, sergileyeceği performansta 1970'li yılların en başarılı trompetçilerinden gösterilen Eddie Henderson, uzun yıllar önemli isimlerle çalışmış akustik basçı Juini Booth ve Freddie Waits'ın davulcu oğlu Waits ile sahneye çıkacak.Judeo ve Espanyol şarkılarının önde gelen sanatçıları arasında gösterilen Yasmin Levy, 28 Nisan'da Türker İnanoğlu Maslak Show Center'da uzun süre akıllardan çıkmayacak bir konser verecek. Sefarad müziğini ve Endülüs flamenkosunu, Ortadoğu ve Anadolu müzik geleneğiyle birleştirerek başarılı bir sunum sergileyen Levy, son albümü ''Sentir''den parçaların yanı sıra başarılı sahne performansıyla müzikseverlerin karşısına çıkacak.Ünlü Yazar Lev Tolstoy'un unutulmaz eseri ''Anna Karanina'', Litvanyalı Anzelika Cholina Dans Tiyatrosunun performansıyla 26 Nisan'da Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi'nde sergilenecek.Bir gösteri için İstanbul'a gelen grup, romandaki ikiyüzlülük, kıskançlık, inanç, sadakat, aile, evlilik, toplum, ilerleme, arzu ve tutku gibi kavramları dansın anlatım dili ile izleyiciye sunacak. Gösteride Beata Molyte, Mantas Vaitiekünas, Kajus Len, Gintaras Visockis, Kristina Galalyte, Zivile Baikstyte, Audrius Bruzas, Indre Baceviicüte ve Rüta Juodzeviciüte gibi sanatçılar görev alacak.Francis Veber'in yazıp, Çetin Akcan'ın yönettiği komedi oyunu ''Münasebetsiz'', 22 Nisan'da Şişli Cevahir Sahnesi'nde sergilenecek.Bir iş gezisi için otele yerleşen bir kişiyle yan odasında intihar etmek üzere olan bir kişinin karşılaşması sonucunda ortaya çıkan komik olayların onlatıldığı oyunda Zafer Algöz, Melih Ekener, Hidayet Erdinç, Seda Akman, Kerem Fırtına ve Erkan Pekba rol alacak.Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, aynı gün Orhan Asena'nın ünlü eseri ''Alemdar''ın tiyatro uyarlamasına ev sahipliği yapacak.Engin Alkan'ın yöneteceği oyunda, 2. Mahmut ile Alemdar Mustafa Paşa arasındaki iktidar çekişmeleri, Erhan Abir, Can Başak, Serdar Orçin, Emrah Özertem, Hakan Arlı, Oya Palay, Yeliz Gerçek, Berna Adıgüzel, Aslı Nimet Altaylar, Zafer Kırşan, Ümit Daşdöğen, Tolga Coşkun, Çiğdem Gürel, Esra Karabaş, Hüseyin Tuncel ve Murat Üzen'in başarılı performansıyla sahnelenecek.''Güzel Şeyler Bizim Tarafta'' oyunu da aynı gün, Santralistanbul'da perdelerini açacak.Berkun Oya'nın yazdığı oyunda sevgi, ahlak, özgürlük ve bu kavramlar sonucunda ödenen bedeller, izleyiciye sunulacak. Oyunda karakterleri Bartu Küçükçağlayan, Ozan Çelik, Öykü Karayel ve Tülin Özen canlandıracak.Kumbaracı50, 26 Nisan'da, kazandığı birçok ödülle tanınan Gianina Carbunariu'nun yazdığı ve Zişhan Uğurlu'nun yönettiği ''Kebap'' isimli oyuna ev sahipliği yapacak. Arda Çetinkaya, Görkem Kasal ve Gülce Oral'ın oynadığı oyunda, daha iyi bir hayat isteyen göçmen gençlerin hayatları anlatılacak.Türkiye'nin ilk stand-up gösterisini yapan İbrahim Sadri, 17 yıl sonra ilk kez 27 Nisan'da Gazanfer Özcan-Gönül Ülkü Sahnesi'nde gerçekleştireceği gösteriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. İstanbul'a dair nostaljik bir hatırlatma niteliğinde olacak gösteride Sadri, özel tuluat bölümleriyle izleyicilerine unutulmaz anlar yaşatacak.Kağıthane Sadabad Sahnesi aynı gün Musahipzade Celal'in yazıp, Engin Alkan'ın yönettiği ''İstanbul Efendisi''ni ağırlayacak. Engin Alkan, Zafer Kırşan, Volkan Ayhan, Hüseyin Tuncel, Ümit Daşdöğen, Çağlar Çorumlu, Emrah Özertem, Tuğrul Arsever ve Cihan Kurtaran gibi oyuncuların da aralarında bulunduğu geniş bir kadroyla sahnelenecek oyunda, kızını evlendireceği erkeği bulmak için dönemin batıl inançlarına başvuran bir babanın başına gelen komik olaylar anlatılacak.