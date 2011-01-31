Bu hafta hava donduracak

T24 - Türkiye bu hafta da donacak. Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak. İzmir -2, Ankara -8, Erzurum ise -20 dereceyi görecek. Meteoroloji, don ve buzlanma olaylarına karşı uyardı.

Yurdun büyük bir bölümünde aralıklarla görülecek olan yağışların; Tunceli, Elazığ, Bingöl, Siirt, Van, Bitlis, Şırnak, Muş ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu arada, hava sıcaklığı ise iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak.

Yağışlar tüm yurtta bugünde devam ediyor. Hava sıcaklığı ise iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun büyük bir bölümünde aralıklarla görülecek olan yağışların; Tunceli, Elazığ, Bingöl, Siirt, Van, Bitlis, Şırnak, Muş ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlar; Doğu Karadeniz kıyıları (Ordu, Giresun, Trabzon, Rize) ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.Rüzgar; Marmara ve Ege kıylarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esecek.

Hava sıcaklığı iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/saat) esecek.



Kuvvetli yağış uyarısı

Yağışların ; Elazığ, Tunceli, Van, Siirt, Bingöl, Bitlis, Şırnak, Muş ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



Buzlanma ve don uyarısı

Trakya ile ülkemizin iç ve doğu bölgelerinde, yükseklerde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



