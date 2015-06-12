Bu hafta hangi filmler vizyona giriyor?

Türkiye sinemalarında bu hafta 3'ü yerli 11 film vizyona girecek. Bu hafta beyazperdede izleme olanağı bulcağımız filmler şöyle: Haziran Yangını, Vice, Jurassic World, Ajan, Küçük Karmaşa, Ölüm Ormanı, Çıtır Kaçak Tehlikeli, Mutlu Kuzular, Hannas, Fal, Şövalya Rusty

Haziran Yangını

Gürkan Hacır'ın yönetmenliğini yaptığı belgesel, Mayıs 2013'te Taksim Gezi Parkı protestosuna destek için Ankara'da da benzer bir eylem başlatanlar arasında bulunan ve hayatını kaybeden Ethem Sarısülük'ü anlatıyor.

Taksim Gezi Parkındaki eylemleri anlatarak başlayan belgesel, ağırlıklı olarak Ankara'daki olaylara odaklanıyor.

Vice

Başrollerini Bruce Willis, Ambyr Childers ve Thomas Jane'in paylaştığı "Vice" izleyiciyle buluşacak.

Brian A Miller'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryosunda Andre Fabrizio ve Jeremy Passmore'un imzası var.

Aksiyon ve macera türündeki filmin konusu şöyle:

"Julian Michaels 'Vice' adını verdiği muhteşem bir yaşam alanı kurgular. Burada oluşturduğu yapay kişilikler aynı insanlar gibi görünür, düşünür ve hareket ederler. Vice'ın müşterileri istedikleri herhangi bir fanteziyi bu kurgu içerisinde gerçekleştirebilir. Fakat bu yapay insanlardan biri olan Kelly, bilinçlenir, neler döndüğünün farkına varır ve Vice'tan kaçar. Bir yanda Julian'ın müşterileri ve yatırımcıları vardır, diğer yanda ise Vice'a karşı büyük bir kin besleyen polis Roy. Kelly bu iki tarafın arasında kurtuluş için kaçar."

Jurassic World

Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Ty Simpkins ve Nick Robinson'un oynadığı "Jurassic World", haftanın bir başka aksiyon ve macera içerikli filmi.

Çığır açan Jurassic Park serisinin uzun süredir beklenen yeni filmi Jurassic World'ün sorumlu yapımcılığını Steven Spielberg üstlenirken, filmin yönetmen koltuğunda Colin Trevorrow bulunuyor.

Ajan

Paul Feig'in yönettiği filmin başrollerinde Melissa McCarthy, Jason Statham, Jude Law ile Rose Byrne yer alıyor.

Komedi türündeki filmin konusu şöyle:

"Susan Cooper (Melissa McCarthy) masa başı çalışan alçak gönüllü bir CIA analisti, aynı zamanda en tehlikeli görevlerin ardındaki duyulmamış kahramandır. Ancak partneri (Jude Law) ve diğer gözde ajan (Jason Statham) deşifre olunca, öldürücü silah tüccarlarının dünyasına sızmak ve dünya çapında bir felaketi önleme görevi ona düşer."

Küçük Karmaşa

Kate Winslet, Matthias Schoenaerts, Alan Rickman ve Stanley Tucci'nin oynadığı filmin yönetmenliğini Alan Rickman yaptı.

Rickman'ın hem yönetip hem rol aldığı film, Kral 14. Luis zamanında mesleğini icra etmek için sınıf ve cinsiyet ayrımlarıyla boğuşmak zorunda kalan bir kadın peyzaj mimarının (Kate Winslet) hikayesini anlatıyor.

Ölüm Ormanı

Adam MacDonald'ın yönettiği ve Missy Peregrym, Jeff Roop, Eric Balfour ile Nicholas Cmpbell'in oynadığı "Ölüm Ormanı", gerilim sahneleriyle öne çıkıyor.

Yaşanılmış gerçek olaylardan esinlenen film, ilişkileri sallantıda olan genç bir çiftin kamp yaptıkları yerde kaybolmaları ile yaşadıkları tehlikeli ölüm kalım mücadelesini anlatıyor.

Çıtır Kaçak Tehlikeli

Sinema izleyicisinin ajan filmlerinde görmeye alışık olduğu Sameuel L. Jackson'ın genç bir ajanın eğitiminden sorumlu "Hardman" rolünde izleyicinin karşısına çıktığı filmin başrollerinde "İz Peşinde" adlı film ile çıkış yapan genç oyuncu Hailee Steinfeld, "Game of Thrones" dizisinde de rol alan Sophie Turner ve başarılı oyuncu Jessica Alba yer alıyor.

Komedi türündeki maceranın yönetmenliğini Kyle Newman üstlendi.

Mutlu Kuzular

Kadir Sözen'in hem yönetmenliğini yaptığı hem de senaryosunu yazdığı "Mutlu Kuzular", güvenli ve mutlu bir yuva kurmaya çalışan anne ve iki çocuğunun, bir sırrın açığa çıkması nedeniyle dağılan yaşamlarını konu alıyor.

Almanya'da geçen dram türündeki filmin oyuncu kadrosunda Narges Rashidi, Jascha Baum, Marlene Metternich ile Vedat Erincin gibi isimler yer alıyor.

Almanya'da yaşayan yönetmen Kadir Sözen, daha önce "Soğuk Geceler", "Kış Çiçeği" ve "Takiye: Allah Yolunda" filmleriyle Almanya ve Türkiye'de katıldığı festivallerde adından söz ettirmişti.

Hannâs

Kamil Aydın'ın yönettiği filmde Furkan Kızılay, Hazal Şenel, Bükre Atala, Ahmet Yıldırım ve Emin Gümüşkaya gibi isimler rol aldı.

Gerçek hayatta yaşanmış bir delilik hikayesini konu alan film; seyircide aklı, vicdanı ve bambaşka bir alemi yeniden sorgulatmayı amaçlıyor.

Fal

Ünal Çeken'in senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Gamze Köse, Ali Elgün ve Eren Özkan gibi isimler bulunuyor.

Komedi türündeki film; küçük bir kasabada yaşayan, işlediği dantelleri satarak geçimini sağlayan bir genç kızın, baktığı falların zamanla gerçekleşmesi ve bu sayede hayatının değişmesini beyaz perdeye taşıyor.

Şövalya Rusty

Haftanın animasyon filmi "Şövalye Rusty", çok özel bir şövalyeyi ve kurtarmak istediği büyülü krallıkta yaşanan efsanevi maceraları konu alıyor.